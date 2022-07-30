شوف أقوي عروض العثيم خصومات على الأجهزة والمنتجات الغذائية تصل إلى 55% إلى الثلاثاء 2 أغسطس

أقوي عروض العثيم تعد أسواق العثيم من أكبر الأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية بعد أسواق بندة التابعة لمجموعة صافولا، يوجد المقر الرئيسي لها في مدينة الرياض، وتنتشر فروعها في جميع أنحاء المملكة وتبلغ 183 فرع، تهتم أسواق العثيم بتجارة الجملة والتجزئة لجميع الأجهزة المنزلية والأغذية، يقدم العثيم أقوى العروض الاسبوعية والشهرية على جميع المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية لجذب أكبر عدد من المستهلكين، وخصومات هائلة تصل إلى 55%، وسوف نتعرف على أهم هذه العروض المميزة.

عروض العثيم على المنتجات الغذائية

معجون طماطم السعودية 8 عبوة وزن 135 جم بسعر 14.95 ريال.

كما يوفر متجر العثيم أرز الوليمة مزة بسمتي عبوة وزن 10 كيلو بسعر 69.95 ريال بدلا من 89.95 ريال.

سمن فارم عبوة وزن 800 جم بسعر 49.95 ريال.

شاي ليبتون عبوة 15 كيس بسعر 29.50 ريال.

دجاجة دو مجمد 1100 جم بسعر 179.95 ريال بدلا من 207 ريال.

برطمان شيكولاتة نوتيلا وزن 825 جم بسعر 36.95 ريال.

لبنة بريذيدن بسعر 22.95 ريال بدلا من 35.00 ريال.

خضار مشكل مونتانا مجمد وزن 400 جم بسعر 4.25 ريال.

خضار مشكل داري 900 جم بسعر 10.25 بدلا من 13.75 ريال.

بامية لاتينا زيرو مجمدة 400 جم بسعر 5.95 ريال.

فانيليا رياض حلويات 6 عبوات وزن 20 جم بسعر 12.50 بدلا من 15.95 ريال.

صابون صحون فيري ليمون عبوة 1.5 لتر بسعر 22.95 ريال.

شامبو صانسيلك قوة ولمعان عبوة 700 مل بسعر 29.50 ريال.

عروض العثيم على الأجهزة المنزلية

خلاف العروض المقدمة على المنتجات الغذائية ، وفر العثيم مجموعة من العروض المتميزة تشمل الأجهزة الكهربائية المنزلية، وذلك ارضاءًا للعملاء وتوفير كافة احتياجاتهم بأسعار تنافسية رمزيه، وفيما يلي بعض تلك العروض: