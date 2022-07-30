نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض العثيم خصومات على الأجهزة والمنتجات الغذائية تصل إلى 55% إلى الثلاثاء 2 أغسطس في المقال التالي
أقوي عروض العثيم تعد أسواق العثيم من أكبر الأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية بعد أسواق بندة التابعة لمجموعة صافولا، يوجد المقر الرئيسي لها في مدينة الرياض، وتنتشر فروعها في جميع أنحاء المملكة وتبلغ 183 فرع، تهتم أسواق العثيم بتجارة الجملة والتجزئة لجميع الأجهزة المنزلية والأغذية، يقدم العثيم أقوى العروض الاسبوعية والشهرية على جميع المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية لجذب أكبر عدد من المستهلكين، وخصومات هائلة تصل إلى 55%، وسوف نتعرف على أهم هذه العروض المميزة.
عروض العثيم على المنتجات الغذائية
- معجون طماطم السعودية 8 عبوة وزن 135 جم بسعر 14.95 ريال.
- كما يوفر متجر العثيم أرز الوليمة مزة بسمتي عبوة وزن 10 كيلو بسعر 69.95 ريال بدلا من 89.95 ريال.
- سمن فارم عبوة وزن 800 جم بسعر 49.95 ريال.
- شاي ليبتون عبوة 15 كيس بسعر 29.50 ريال.
- دجاجة دو مجمد 1100 جم بسعر 179.95 ريال بدلا من 207 ريال.
- برطمان شيكولاتة نوتيلا وزن 825 جم بسعر 36.95 ريال.
- لبنة بريذيدن بسعر 22.95 ريال بدلا من 35.00 ريال.
- خضار مشكل مونتانا مجمد وزن 400 جم بسعر 4.25 ريال.
- خضار مشكل داري 900 جم بسعر 10.25 بدلا من 13.75 ريال.
- بامية لاتينا زيرو مجمدة 400 جم بسعر 5.95 ريال.
- فانيليا رياض حلويات 6 عبوات وزن 20 جم بسعر 12.50 بدلا من 15.95 ريال.
- صابون صحون فيري ليمون عبوة 1.5 لتر بسعر 22.95 ريال.
- شامبو صانسيلك قوة ولمعان عبوة 700 مل بسعر 29.50 ريال.
عروض العثيم على الأجهزة المنزلية
خلاف العروض المقدمة على المنتجات الغذائية ، وفر العثيم مجموعة من العروض المتميزة تشمل الأجهزة الكهربائية المنزلية، وذلك ارضاءًا للعملاء وتوفير كافة احتياجاتهم بأسعار تنافسية رمزيه، وفيما يلي بعض تلك العروض:
- صانع طعام كينوود 220 فولت بسعر 349.00 ريال.
- خلاط كينوود مع مطحنة بسعر 139.00 ريال.
- فرن امجوى باور كهربائي 45 لتر بسعر 389.00 ريال.
- غلاية ماء كليك أون 4.2 لتر بسعر 149.00 ريال.
- مايكرويف كليك أون 20 لتر بسعر 259.00 ريال.
- غلاية ماء نيكاي 3 لتر بسعر 69.00 ريال.
- خلاط فيليبس 400 وات بسعر 179.00 ريال.
- خلاط كينود +2 مطحنه بسعر 156.40 ريال.
- سخان ساندوتش كينوود بسعر 228.65 ريال.
- قطاع خضار كينوود 50 لتر بسعر 179.00 ريال.
- فرن اي تي سي كهربائي 45 لتر بسعر 250 ريال.
- مقلاة بطاطس جي في سي 7 لتر بسعر 290 ريال.
- صانعة قهوة نيكاي 1×3 بسعر 250 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي عروض العثيم خصومات على الأجهزة والمنتجات الغذائية تصل إلى 55% إلى الثلاثاء 2 أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.