شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market بأرخص الاسعار وخصومات مذهلة من لولو ماركت lulu

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market تم طرحها لكم بأرخص الاسعار وأكبر الخصومات المذهلة من لولو ماركت lulu ، حيث تجدون في عروض لولو هايبر أفضل أسعار الأجهزة، والأغذية، ومنتجات العناية الشخصية، والمفروشات، وكذلك ألعاب الأطفال ومستلزمات السفر، حيث يقدم لكم اللولو هايبر ماركت كل ما يلزمكم في مكان واحد للتسهيل الحصول على كل إحتياجاتكم.

واليوم نستعرض معًا اجدد الخصومات التي تتحدى بها لولو هايبر ماركت كل المتاجر الأخرى في المملكة العربية السعودية، والتي تضم مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، مع مختلف الأجهزة التي تقدم حلول مناسبة لمختلف الإحتياجات لكل الأسر، ناهيك عن أسعار المنتجات الغذائية التي تضم كل أنواع الأطعمة من اللحوم والخضراوات والفاكهة.

عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market بأرخص الاسعار وخصومات مذهلة من لولو ماركت lulu

عروض اللولو هي من الخصومات التي يتطلع المستهلك إليها، حيث أنها من أحد أفضل متاجر السعودية وأهمها في المملكة، وفي التالي نعرض لكم أسعار الأجهزة والإلكترونيات من جوالات، وشاشات، ولابتوب، وملحقات وأكسسوارات الأجهزة الإلكترونية، وهذا لفتره محدودة.

كما نقدم لكم أسعار مختلف الأطعمة الغذائية المتاحة بتنوع كبير داخل فروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، وهذا يشمل منتجات اللحوم الحمراء والأغذية البروتينية من اللحوم البيضاء المتمثلة في الأسماك والدجاج، والتي يوجد منها أنواع كثيرة بأسعار متفاوتة تناسب كل العملاء، كما أنه يوجد في بعض فروع لولو أغذية طازجة متنوعة بأكلات طيبة مختلفة كل يوم.

خصومات هايبر لولو ماركت الجديدة

جهاز كمبيوتر لوحي الكاتيل تاب بشاشة مقاسها 7 بوصة، والتابلت يأتي معه سعة خاصة بذاكرة تخزين الملفات الداخلية بمساحة 32 جيجا بايت، هذا بجانب ذاكرة مؤقتة لتشغيل الحهاز خاصة بالرام بمساحة 2 جيجا بايت، كما يحتوي الجهاز على كاميرا بجودة 2 ميجا بيكسل، والجهاز متاح بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي، مع خصم مبلغ قدره 50 ريال سعودي.

جهاز كمبيوتر لوحي الكاتيل تاب بشاشة مقاسها 7 بوصة، والتابلت يأتي معه سعة خاصة بذاكرة تخزين الملفات الداخلية بمساحة 32 جيجا بايت، هذا بجانب ذاكرة مؤقتة لتشغيل الحهاز خاصة بالرام بمساحة 2 جيجا بايت، كما يحتوي الجهاز على كاميرا بجودة 2 ميجا بيكسل، والجهاز متاح بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي، مع خصم مبلغ قدره 50 ريال سعودي.

عروض لولو الخاصة

كفتة لحم بقري بسعر 32.90 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي للكيلو.

شيش طاووق دجاج بسعر 36.90 ريال سعودي بدل من 42.65 ريال سعودي للكيلو.

لحم جمل مخلي طازج بدون عظم بسعر 36.90 ريال سعودي بدل من 48.90 ريال سعودي للكيلو.

لحم شاه نعيمي مقطع بالعظم بسعر 35.90 ريال سعودي بدل من 48.95 ريال سعودي للكيلو.

تخفيضات لولو

تخفيض على سعر مكعبات لحم جاموس مستورد هندي بسعر حصري 26.90 ريال سعودي بدل من 36.95 ريال سعودي للكيلو.

عرض خاص على رف لحم خروف مستورد استرالي بسعر موفر 109 ريال سعودي بدل من 115 ريال سعودي للكيلو.

خصومات مميزة على سمك باراكونا بسعر مخفض 12.90 ريال سعودي بدل من 16.90 ريال سعودي للكيلو.

لولوهايبر عروض

تخفيضات جديدة على سعر سمك قرش بسعر مخفض جدًا 9.90 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة بدل من مبلغ 13.90 ريال سعودي للكيلو.

عرض حصري لفترة محدودة على سعر سمك تونا حجم كبير بسعر خاص جدًا 8.90 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة بدل من مبلغ 12.90 ريال سعودي للكيلو.

عروض لولو هايبر ماركت

تقدم متاجر لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية أجدد الخصومات على أجهزة الجوال الذكي، والذي هو من الأساسيات لدي كل فرد منا، فأصبحنا نعتمد عليه إعتمادًا كليًا في إنجاز العديد من مهامنا اليومية، والتي يتعلق بهضها بمجال العمل أو الدراسة، كما أنه أصبح من خلاله يمكن التحكم في حساباتك المصرفية أو الإلكترونية.

وفيما يلي كل ما يخص أسعار الجوالات والساعات الذكية في عروض لولو الرياض ، وهذا يشمل جوال سامسونج جالاكسي اس 21 الترا 5 جي samsung galaxy s21 ultra 5g ، وكذلك العديد من جوالات شاومي xiaomi من الفئة المتوسطة، ونترككم مع الأسعار.

lulu

عرض على جوال جالاكسي اس 21 الترا الجيل الخامس بسعر 4999 ريال سعودي بدل 5899 ريال سعودي للنسخة 512 جيجا و 12 جيجا رام.

عرض على جوال شاومي 11 تي برو xiaomi 11t pro الجيل الخامس بسعر 2699 ريال سعودي للنسخة 256 جيجا و 12 جيجا رام.

الجيل الخامس بسعر 2699 ريال سعودي للنسخة 256 جيجا و 12 جيجا رام. عرض على جوال شاومي 11 تي xiaomi 11t الجيل الخامس بسعر 1999 ريال سعودي للنسخة 256 جيجا و 8 جيجا رام.

عروض لولو الرياض

خصم خاص على سامسونج ساعة ذكية 4 كلاسيك 42 مم samsung smartwatch ، بسعر 1499 ريال سعودي.

، بسعر 1499 ريال سعودي. خصم خاص على سامسونج ساعة ذكية 4 كلاسيك 46 مم، بسعر 1599 ريال سعودي.

خصم خاص على هواوي ساعة ذكية 4 برو 3 huawei smartwatch ، بسعر 1999 ريال سعودي.

، بسعر 1999 ريال سعودي. خصم خاص على هواوي سوارة ذكية 6، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

عروض لولو ماركت

عرض مخفض وحصري من لولو هايبر ماركت على جوال شاومي 11 تي برو xiaomi 11t pro الجيل الخامس مع شاشة بمقاس كبير 6.67 بوصة، الجوال به مساحة خاصة بذاكرة التخزين الداخلية سعتها 256 جيجا بايت بالإضافة إلى ذاكرة للرام سعتها 8 جيجا بايت، وبطارية بسعة 500 مللي أمبير، بسعر مميز 2499 ريال سعودي.

لولو ماركت

تميزت الشاشات في هايبر لولو بأرخص الأسعار وأجود الماركات، والتي أشهرها شاشات ال جي lg ، والتي نالت قسطًا كبيرًا من خصومات هذا الأسبوع، هذا بجانب شاشات سامسونج samsung ، و سكاي وورث skyworth ، وتوشيبا toshiba ، و سوني sony ، مع شاشات ايكون الذكية.

عروض لولو هايبر

تليفزيون ذكي ال جي يو اتش دي 4 كي بشاشة مقاس 50 بوصة بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 4999 ريال سعودي.

تليفزيون ذكي ال جي يو اتش دي 4 كي بشاشة مقاس 55 بوصة بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 8999 ريال سعودي.

تليفزيون ذكي ال جي يو اتش دي 4 كي بشاشة مقاس 65 بوصة بسعر 5199 ريال سعودي بدلًا من 12699 ريال سعودي.

لولو عروض

تليفزيون ذكي سكاي وورث skyworth شاشة ذكية متاحة بمقاس 55 بوصة، وهي تعمل بنظام حديث ومتطور، متاحة بجودة 4 كيه، كما أنها تشمل خاصية تشغيل خدمات جوجل google المتنوعة، تجدوها بكل فروع هايبر لولو ماركت لفترة محدودة بسعر 2399 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدلًا من 3299 ريال سعودي.

تليفزيون ذكي سكاي وورث skyworth شاشة ذكية يو اتش دي، متاحة بمقاس 65 بوصة، وهي تعمل بنظام اندرويد الحديث، متاحة بجودة 4 كيه، كما أنها تشمل خدمة الشحن المجاني حتى باب المنزل، تجدوها بكل فروع السعودية بسعر مخفض لدرجة كبيرة 2899 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدلًا من 3999 ريال سعودي.

اسعار الشاشات في لولو

تليفزيون ذكي سوني sony شاشة ذكية تدعم خاصية تشغيل خدمات جوجل، متاحة بمقاس 65 بوصة، وتأتي بجودة 4 كيه اتش دي ار، كما أنها تشمل خدمة الشحن المجاني حتى باب المنزل، تجدوها لدى هايبر لولو السعودية بسعر مخفض 5099 ريال سعودي فقط، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدلًا من 5999 ريال سعودي.

تليفزيون سامسونج samsung شاشة ذكية بجودة كريستال يو اتش دي، بمقاس 65 بوصة، متاحة بجودة 4 كيه اتش دي ار، تضم منافذ يو اس بي واتش دي اي ام، وهي تشمل خدمة الشحن المجاني إلى باب المنزل، تجدوها في فروع هايبر لولو ماركت بسعر ممتاز 3799 ريال سعودي فقط، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدلًا من 5499 ريال سعودي.

سعر الشاشات الذكية في لولو

تليفزيون توشيبا toshiba شاشة ذكية بجودة يو اتش دي، بمقاس 55 بوصة، متاحة بجودة 4 كيه اتش دي ار، تضم منافذ يو اس بي واتش دي اي ام، وهي تشمل خدمة الشحن المجاني إلى باب المنزل، تجدوها بسعر 2699 ريال سعودي فقط، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدلًا من 2899 ريال سعودي.

اللولو هايبر ماركت

تليفزيون ايكون الذكي ليد بشاشة مقاس 40 بوصة بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

تليفزيون ايكون الذكي ليد عالي الوضوح بشاشة مقاس 50 بوصة بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

تليفزيون ايكون الذكي ليد الترا اتش دي عالية الوضوح بشاشة مقاس 58 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 2499 ريال سعودي.

تخفيضات لولو هايبر ماركت

تليفزيون ايكون الذكي ليد بشاشة مقاس 65 بوصة بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

تليفزيون ايكون الذكي ليد عالي الوضوح بشاشة مقاس 70 بوصة بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 4399 ريال سعودي.

تليفزيون ايكون الذكي ليد الترا اتش دي عالية الوضوح بشاشة مقاس 75 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 5499 ريال سعودي.

تخفيضات عروض ساكو السعودية

تخفيض كبير على تليفزيون ايكون الذكي ليد الترا اتش دي عالية الوضوح بشاشة مقاس 40 بوصة متاحة بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

خصم حصري على تليفزيون ايكون الذكي ليد الترا اتش دي عالية الوضوح بشاشة مقاس 50 بوصة عالية الوضوح، متاحة بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من9999 ريال سعودي.

لولو ماركت اون لاين

ايكون تابلت واي فاي بشاشة مقاس 10.1 بوصة بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

ايكون لوحة مفاتيح لاسلكية مع الماوس بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

ايكون ساعة ذكية للرجال 129 ريال سعودي بدلَا من 219 ريال سعودي.

ايكون مثبت للجوال الذكي ثلاثي القوائم بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 209 ريال سعودي.

lulu hyper market

يوجد لدى لولو ماركت اون لاين العديد من الأجهزة الإلكترونية الذكية التي نحتاجها بصفة مستمرة، والتي أكثؤها أهمية هي أجهزة اللابتوب ، وفي التالي تجدون أسعارها من شركات لينوفو lenovo واسوس، هذا بجانب أسعار التابلت من هواوي huawei بخصم كبير.

اللولو هايبر ماركت

لاب توب لينوفو نوت بوك lenovo notebook كور ايه 7 ويندوز 10، انتل كور 17، بشاشة مقاس 25.6 بوصة بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

لاب توب اسوس نوت بوك asus notebook كور اي 3، لون رمادي، شاشة تعمل باللمس، انتل كور 13، بشاشة مقاس 15.6 بوصة بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

عروض لولو جدة

تابلت هواوي ميت باد تي huawei matepad t 8.8 بوصة، بسعة 16 جيجا بايت ورام بمساحة 2 جيجا بايت، بسعر 429 ريال سعودي بدلًا من 469 ريال سعودي.

8.8 بوصة، بسعة 16 جيجا بايت ورام بمساحة 2 جيجا بايت، بسعر 429 ريال سعودي بدلًا من 469 ريال سعودي. سماعات ابل ايربودز برو apple airbods pro ، بسعر 839 ريال سعودي بدلًا من 919 ريال سعودي.

، بسعر 839 ريال سعودي بدلًا من 919 ريال سعودي. طابعة اتش بي ليزر hp ، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

لولو ماركت اون لاين

ماكينة حلاقة الشعر من فيليبس philips للإستخدام الرطب والجاف، بسعر 129 ريال سعودي بدل 199 ريال سعودي.

للإستخدام الرطب والجاف، بسعر 129 ريال سعودي بدل 199 ريال سعودي. ماكينة حلاقة اللحية من براون braun ، بسعر مخفض من لولو هايبر ماركت 99 ريال سعودي بدل 139 ريال سعودي.

، بسعر مخفض من لولو هايبر ماركت 99 ريال سعودي بدل 139 ريال سعودي. ماكينة إزالة الشعر من براون braun مع فرشاة، بسعر 599 ريال سعودي بدل 749 ريال سعودي.

ساكو عروض السعودية

جهاز راوتر محمول من دي لينك، الجيل الرابع 4g، متاح بسعر 149 ريال سعودي بدل من 249 ريال سعودي.

إصدار جديد متاح من ايه اي فيفا 5، جهاز بلاي ستيشن 5، متاح بسعر 299 ريال سعودي.

إصدار جديد متاح من ايه اي فيفا 4، جهاز بلاي ستيشن 4، متاح بسعر 269 ريال سعودي.

اسعار لولو إلكترونيات

عرض على مكبر صوت من نيكاي يعمل بتقنية البلوتوث اللاسلكية، متاح بسعر خاص 99 ريال سعودي بدل من 169 ريال سعودي، مع ضريبةالقيمةالمضافة.

خصم على نظام مكبر صوت من ال جي يعمل بتقنية البلوتوث اللاسلكية، متاح بسعر 1179 ريال سعودي بدل من 2279 ريال سعودي وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

قدمنا لكم اليوم خصومات سوبر ماركت لولو بأسعارها الجديدة فيما يخص الجوالات، والشاشات، وأجهزة الكومبيوتر في اسواق لولو السعودية، وتابعونا لنوافيكم بالمزيد من الخصومات التي تُطرح يوميًا في المملكة العربية السعودية، والتي تجدوها معنا أولًا بأول، حيث تستمر التخفيضات بالسعودية لفترة محدودة فقط، فسارعوا في انتهاز الفرصة.

وتضم مقالاتنا العديد من الخصومات التي تجريها أكبر المتاجر داخل المملكة العربية السعودية، ومنها ما هو خاص بالأجهزة الكهربائية، ومنها نا يهتم بتقدم خصم على أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية، كما يوجد بعض المتاجر المتخصصة في تقديم الأجهزة الذكية بسعر مغري جدًا، ولذا أصبح من السهل الآن التسوق من خلال الإنترنت وتوفير الزقت والمجهود.