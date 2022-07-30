نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir bookstore بخصم حصري من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والشاشات والإلكترونيات بتخفيضات رمضان من موقع جرير اون لاين jarir bookstore متاحة بخصم حصري من مكتبات جرير jarirbookstore بالسعودية، والتي تضم العديد من الأجهزة الأساسية المنزلية والمكتبية والترفيهية، بجانب كافة المستلزمات المكتبية وأدوات الدراسة.

وتجدهم جميعهم يدخلون في طيّ تلك التخفيضات، وهذا ليقدموا لكم سعر مدهش ولا في الخيال، وهذا ضمن مهرجان الخصومات الكبرى الذي اطلقته مكتبة جرير بعد عيد الفطر المبارك على موقعها الرسمي، وتستمر حتى نفاذ الكمية، فتابعوا معنا في الفقرات التالية لتتعرفون من خلالها على أسعار ومواصفات الأجهزة الداخل في العرض.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir bookstore بخصم حصري من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

عروض مكتبة جرير jarir bookstore على الجوالات والأجهزة الإلكترونية تجدوها حاليًا مع خصومات رمضانية حصرية بأسعار مغرية لفترة محدودة، حيث تم طرحها بكل الفروع داخل المملكة العربية السعودية، وهذا ضمن الخصومات الرمضانية والصيفية التي يقدمها مكتب الجرير في المملكة.

كما انطلقت منذ مدة تخفيضات مكتبة جرير التي تناولت بها أسعار الأجهزة الألكترونية الحديثة، وكان قد طرأ تغيرات على أيعارها كما هو موضح في الصور، وبهذا نكون قدمنا لحضراتكم أحدث سعر معلن من المتجر على ما لديه من معروضات، حيث تحتفل المملكة في تلك الآونة بتخفيضات عيد الفطر المبارك وبالتالي ظهرت تخفيضات جديدة في كل المتاجر.

عروض جرير

تضم كل متاجر السعودية العديد من إصدارات الجوالات الأحدث على الإطلاق، فقد تم طرح جوالات كثيرة في السعودية تلبيًة لاحتياجات المستخدمين، وقد تم مؤخرًا طرح الإصدار الأخير من جوال ايفون 13 جرير الشهيرة، كما تم طرح أحدث إصدار من سلسلة سامسونج اس، بجانب أجهزة هواوي huawei وهونر واوبو.

والتي تضم جميها مواصفات تقنية عالية جدًا من حيث آداء الجهاز وما به من سعة للرامات، أو سعة للذاكرة الداخلية، كذلك حجم الشاشة وأبعادها، بجانب جودة الكاميرات الخلفية والأمامية من حيث نقاء الصورة وقياساتها، هذا بجانب بعاد الهاتف وما صمم به من أبعاد، كل تلك المواصفات يتم من خلالها كفاءة الجوال وجودته.

jarir

جوال سامسونج جالكسي ايه 53 samsung galaxy a53 5g بسعة 128 جيجا مع 8 جيجا للرام، يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، متاح باللون الأبيض بسعر 1599 ريال سعودي.

جوال اوبو رينو زد 7 oppo reno z7 بسعة 128 جيجا مع 8 جيجا للرام، يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، متاح باللون الأسود كورميك بسعر 1499 ريال سعودي.

ايفون 13 جرير

خصم كبير متاح فقط لفترة محدودة من مكتبات جرير على سعر جوال ايفون 13 برو ماكس 5g iphone 13 pro max بسعة خاصة لذاكرة التخزين الداخلية مساحتها 128 جيجا مع ذاكرة مؤقتة بالجوال خاصة للرام، والجهاز يدعم خاصية تشغيل شبكات الجيل الخامس 5 جي، متاح باللون الأخضر الصنوبري بسعر 5199 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصم على سعر جوال سامسونج جالكسي ايه 73 samsung galaxy a73 5g بسعة خاصة لذاكرة التخزين الداخلية مساحتها 128 جيجا مع ذاكرة مؤقتة بالجوال خاصة للرام بمساحة 8 جيجا بايت، والجهاز يدعم خاصية تشغيل شبكات الجيل الخامس 5 جي، الجوال متاح في المتجر باللون الأبيض بسعر 1899 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عروض مكتبة جرير jarir bookstore

جوال سامسونج جالكسي ايه 33 samsung galaxy a33 5g بسعة خاصة لذاكرة التخزين الداخلية مساحتها 128 جيجا مع ذاكرة مؤقتة بالجوال خاصة للرام بمساحة 6 جيجا بايت، والجهاز يدعم خاصية تشغيل شبكات الجيل الخامس 5 جي، الجوال متاح في المتجر باللون الأبيض بسعر 1249 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جوال هواوي نوفا اس اي huawei nova se بسعة خاصة لذاكرة التخزين الداخلية مساحتها 128 جيجا مع ذاكرة مؤقتة بالجوال خاصة للرام بمساحة 8 جيجا بايت، والجهاز يدعم خاصية تشغيل شبكات الجيل الرابع 4 جي، الجوال متاح في المتجر بلون الكريستال الأزرق بسعر 1199 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع هدية مجانية بقيمة 288 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات

جوال سامسونج جالكسي ايه 03 samsung galaxy a03 5g بسعة خاصة لذاكرة التخزين الداخلية مساحتها 32 جيجا مع ذاكرة مؤقتة بالجوال خاصة للرام بمساحة 3 جيجا بايت، والجهاز يدعم خاصية تشغيل شبكات الجيل الرابع 4 جي، الجوال متاح في المتجر باللون الأحمر بسعر 439 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جوال سامسونج جالكسي ايه 53 samsung galaxy a53 5g بسعة خاصة لذاكرة التخزين الداخلية مساحتها 256 جيجا مع ذاكرة مؤقتة بالجوال خاصة لمساحة الرام بسعة 8 جيجا بايت، والجهاز يدعم خاصية تشغيل كل شبكات الجيل الخامس 5 جي، وتجدوه متاح في المتجر باللون الأسود بسعر مخفض 1799 ريال سعودي فقط، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير مكتبة

جوال ايفون 13 برو iphone 13 pro بسعة خاصة لذاكرة التخزين الداخلية مساحتها 512 جيجا مع ذاكرة مؤقتة بالجوال خاصة لمساحة الرام بسعة كبيرة، والجهاز يدعم خاصية تشغيل كل شبكات الجيل الخامس 5 جي، وتجدوه متاح في المتجر باللون الأخضر الصنوبري الجديد بسعر مخفض لمدة محددة بمبلغ 6199 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جوال ابل ايفون اس اي iphone se 5g الذي يأتي بسعة خاصة لذاكرة التخزين الداخلية مساحتها 256 جيجا مع ذاكرة مؤقتة بالجوال خاصة لمساحة الرام، والجهاز يدعم خاصية تشغيل كل شبكات الجيل الخامس 5 جي، وتجدوه متاح في المتجر باللون الأحمر بسعر مغري جدًا بمبلغ 2799 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

مكتبات جرير

متاح في فروع شركة جرير للتسويق كافة ملحقات الجوالات والأجهزة الذكية التي تضم سماعات اير بودز بلوتوث، وسماعات رأس، وأيضًا سماعات متنقلة، مع حافظات الجوالات، بجانب زجاج حماية الشاشات وكاميرا الجوال، هذا بالإضافة إلى كابلات توصيل للشحن ونقل الداتا من أجود الخامات.

حيث تعد أجهزة الملحقات تلك من أكثر الأجهزة التي يتم الإستفسار عن أسعارها وشرائها داخل متاجر السعودية كلها، وهءا لما تقدمه من مزايا كبيرة تساعد على زيادة الإستفادة من الجهاز التي تقترم معه، مثل أغطية الهاتف التي تساعد في زيادة عمر إستخدامه، وسماعات الثوت التي تقدم لكم تجربة فريدة ومتعه عند الإستماع أو المشاهدة.

jarirbookstore

عرض على سعر غطاء خلفي للهاتف اتسكينز سوبريم كلير شفاف، متوافق مع جوالات ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max، والغطاء متاح بسعر 99 ريال سعودي.

خصم مغري على سعر غطاء خلفي للهاتف جريب 2 يو سيليكون لون ازرق بحري، متوافق مع جوالات ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max، والغطاء متاح بسعر 199 ريال سعودي.

jarir bookstore

عرض على واقي للشاشة زاج انفيزيل شيلد اليت برايفتسي ايدج، واقي لشاشة الهاتف الذكي سهل الإستخدام متاح بسعر 109 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

غطاء خلفي للهاتف ممغنط، متوافق مع جوالات ايفون 13 برو iphone 13 pro، والغطاء متاح منه اللون الضبابي بسعر خاص 249 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تقسيط جرير

غطاء خلفي للهاتف جريب 2 يو، متوافق مع جوالات ايفون 13 iphone 13 ، والغطاءمصنوع من مادة السيليكون، وهو متاح باللون الفحمي بسعر 199 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جابرا ايليت 7 برو سماعة اذن داخلية تعمل بتقنية البلوتوث اللاسلكية يشحن من خلال منفذ يو اس بي، والسماعة مدمج بها ميكروفون، متاحة بسعر 849 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جرير مكتبة

غطاء خلفي للهاتف يونيكك هلدرو لون لوسنت، متوافق مع جوالات ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max ، والغطاء متاح بسعر 129 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

غطاء خلفي للهاتف 4 جير كريستال بلاس، متوافق مع جوالات ايفون 13 برو iphone 13 pro، والغطاء متاح منه اللون الشفاف بسعر 139 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جرير اكسسوارات الجوال

سماعة المكالمة الجماعية جبرا كونكت 4، التي تعمل من خلال تقنية البلوتوث اللاسلكية، والسمعاة متاح منها اللون الأسود بسعر 549 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

غطاء خلفي للهاتف 4 جير كريستال بلاس، متوافق مع جوالات ايفون 13 برو iphone 13 pro، والغطاء متاح منه اللون الشفاف بسعر 139 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جرير

يحتاج كل منا إلى جهاز كمبيوتر له ولأفراد أسرته، سواء الكميوتر المكتبي أو المحمول، فهو أصبح من أهم الأجهزة لدي كل متاجر السعودية، حيث يشكل دور أساسي في إنجاز مهام الحياة العملية، ونظرًا لهذا نقدم لكم أحدث أجهزة جرير لابتوب بسعر تنافسي لفترة محددة، وهذا يشمل أجهزة الكمبيوتر المكتبي والتابلت اللوحي من أجهزة جرير ايباد كذلك.

موقع جرير

لابتوب اسوس فيفو بوك برو 12 اكس، كمبيوتر محمول بشاشة مقاس 16 بوصة ايه ام دي رايزن 9، متاح بسعر 6999 ريال سعودي بدل من 7499 ريال سعودي، بخصم قدره 5% وتوفير مبلغ 500 ريال سعودي.

لابتوب اسوس اكس 515 الجيل الحادي عشر، كمبيوتر محمول بشاشة مقاس 15.6 بوصة انتل كور اي 5، متاح بسعر 2899 ريال سعودي بدل من 3199 ريال سعودي، بخصم قدره 9% وتوفير مبلغ 300 ريال سعودي.

جرير اون لاين

عرض مميز جدًا لفترة محدودة من مكتبات جرير على سعر كمبيوتر اسوس روج ستريكس جي تي 35 الجيل الحادي عشر، كمبيوتر ألعاب مكتبي، يعمل بمعالج ثماني النواة، متاح بسعر مخفض وحصري بمبلغ 10499 ريال سعودي فقط بدل من 11799 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بخصم قدره 11% وتوفير مبلغ 1300 ريال سعودي.

عرض مميز متاح حصريًا لدى مكتبات جرير على سعر جهاز لاب توب ديل انسبايرون 14 dell ، الجيل الحادي عشر، كمبيوتر محمول متحول 2 في 1 ذو تصميم بشكل ملف، يأتي مع القلم، مصمم بشاشة تعمل باللمس بمقاس 14 بوصة، متاح بسعر خاص لفترة محدودة 4299 ريال سعودي فقط، شامل قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

اقساط جرير

خصم خاص على لاب توب هواوي ميت بوك دي 15 huawei matebook d15 ، الجيل الحادي عشر، يعمل بمعالج انتل كور اي 5، والجهاز مصمم بشاشة بمقاس 15.6 بوصة، متاح بسعر 2699 ريال سعودي، شامل قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدل من 2999 ريال سعودي، بخصم قدرة 10%، ونوفير مبلغ 300 ريال سعودي.

تابلت الكاتيل tkee ميني ، كمبيوتر لوحي يعمل بمعالج رباعي النواة، والجهاز مزود بتقنية الواي فاي اللاسلكية، وهو مصمم بشاشة بمقاس 7 بوصة، ويحتوي على مساحة للذاكرة الداخلية خاصة بالتخزين بسعة 32 جيجا بايت، متاح بسعر 359 ريال سعودي، شامل قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدل من 399 ريال سعودي، بخصم قدرة 10%، ونوفير مبلغ 40 ريال سعودي.

تخفيضات جرير

خصم لفترة محدودة على سعر جهاز كمبيوتر مكتبي خاص للألعاب اتش بي اومن كور 16، والذي يتبع فئة الجيل الثاني عشر، والجهاز متاح بسعر 12999 ريال سعودي، شامل قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدل من مبلغ 13999 ريال سعودي، مع خصم فوري قدرة 7%، وتوفير مبلغ 1000 ريال سعودي عند الشراء.

خصم رائع على سعر لاب توب اسوس روج استريكس، لمعالج ايه ام دي رايزن 7، والجهاز مصمم بشاشة مقاس 15.6 بوصة، وتجدون اللاب توب متاح في كل منافذ بيع اكسترا حتى فترة محدودة بسعر مخفض 5999 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جرير ايباد

خصومات مميزة من مكتبة جرير على سعر أجهزة ابل ايباد اير 10.6 apple iPad air من الجيل الخامس 5 جي، والجهاز مصمم بشاشة مقاس 10.9 بوصة وهو بدعم كل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس الجديدة، كما يضم الجهاز سعة خاصة للتخزين على الذاكرة الداخلية بمساحة 64 جيجا بايت، وتجدوه لفترة محدودة في الفروع بسعر 3399 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

وتتيح لكم جرير مكتبة كبيرة تضم تسهيلات كبيرة للدفع، أهمها خدمة تقسيط جرير التي تمكنكم من الشراء والدفع على دفعات اقساط جرير الشهرية، وهذا يسري على كل المعروضات من جوالات، وأجهزة كمبيوتر، وملحقات الجوال وأكسسوارته، وكل مستلزملات كمبيوتر الألعاب، وللمزيد من التفاصيل عن الخدمات والتخفيضات التي يقدمها جرير السعودية تابعونا يوميًا.

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