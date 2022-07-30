نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم saco تخفيضات صيفية رائعة لعام 2022 من موقع ساكو اون لاين تسوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم saco مع جديد التخفيضات الشتوية من متجر ساكو اون لاين تسوق للعام الجديد 2022 بأسعار مغرية على موقع ساكو للتسوق اون لاين في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم لكم كل أجهزة ومستلزمات فصل الشتاء التي قد يحتاج لها المنزل من أدوات التدفئة والجلسات الخاصة بالأجواء الشتوية.

حيث أن المملكة العربية السعودية تمر الآن بموجة من السقيع في كل عام في هذا الوقت، ولهذا تحاول كل الأفراد والأسر أن توفر في المنزل كل وسائل التدفئة الممكنة لمواجهة الطقس البارد في الوقت الحالي، والذي من المتوقع أن تنخفض به درجات الحرارة في الأيام التالية، والتي سوف يتبعها بداية فصل الربيع بجوه المعتدل.

عروض ساكو اليوم saco تخفيضات شتوية رائعة لعام 2022 من موقع ساكو اون لاين تسوق

عروض ساكو 2021 تضم تخفيضات شتوية خاصة بكل مستلزمات الشواء، مع أنواع متنوعة من الدفيات، بجانب الكراسي والأرائك المميزة ذات التصميم العصري الجذاب، حيث بدأت الخصومات من يوم 8 ديسمبر 2021 تستمر معكم حتى يوم 8 يناير من العام الجديد 2022، وهذا يشمل كل المعروضات في الفروع أو الخاصة للطلب من على الموقع الإلكترونيي الخاص بالسعودية.

وتحتوي الخصومات على كل ما قد تحتاجون إليه في حياتكم اليومية، سواء الأجهزة الكهربائية من الشاشات، وأجهزة المنزل، أو المطبخ، أو الأجهزة الإلكترونية الشخصية من الجوالات أو التابلت أو الأيباد أو الكومبيوتر المكتبي أو اللاب توب، فكل هذا تعرضه لكم ساكو في متاجرها داخل المملكة العربية السعودية بأرخص سعر ممكن وبخصومات مدهشة.

عروض ساكو تسوق المملكة

تخفيض مميز من موقع ساكو تسوق على سعر مظلة برجولة لهجات المعيشة شرفة مصنوعة من خامة اللولي كربونات، مع ستائر بتصمبم عصري وأنيق، وهي متاح منها حاليًا في المتجر الإلكتروني اللون البيج بسعر 3199 ريال سعودي فقط، ونجد اليعر هذا شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عرض جبار متاح حصريًا من موقع ساكو في السعودية على سعر مظلة برجولة حديثة، متاحة بمقاس 3×3×2.2 متر، وهي مصنوعة من مادة الفولاذ، والمظلة تشمل خاصية الفتح والغلق السلس، وهي متاح منها في المتجر الرسمي حاليًا اللون البيج بسعر 2199 ريال سعودي فقط، ونجد السعر هذا شامل قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

أسعار مدهشة من ساكو

تخفيض جبار لا يفوت مقدم من موقع ساكو السعودية على سعر مظلة بمقاس 3.5 متر، والتي تأتي مع قاعدة ورذاذ يعمل بقوة 12 فولت وطاقة كهربائية قدرها 120 واط، والمظلة تجدوها حاليًا بسعر مخفض لمدة محدودة بمبلغ 2299 ريال سعودي فقط، ونجد السعر هذا شامل قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيض مغري لا يقاوم تيقدمه متجر ساكو السعودية على سعر مقعد استرخاء هزاز بمقاس 93×95×101 متر، والمقعد هذا متاح منه اللون البني الداكن والبيج، وهو تجدوه الآن بسعر مميز لمدة محدودة بمبلغ 1399 ريال سعودي فقط، ونجد السعر هذا شامل قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خدمة التوصيل المجاني من ساكو داخل السعودية فقط.

تخفيضات ساكو للأجهزة

تعرض لكم متاجر ساكو تخفيضات حصرية على غسالات الأطباق والصحون من شركة كلفينيتور، والتي تم توفيرها لكم في كل الفروع بمقاس مثالي، والذي يعمل على تنظيف الصحون بأعلى كفاءة ممكنة، والغسالة التي بالرغم من مقاسها الغير كبير نسبيًا، إلا إنها تستوعب كمية كبيرة من الأطباق والأواني والأوعية.

حيث تشمل غسالة الصحون كليفنيتور تلك برامج غسيل متنوعة تصلح لتنظيف كل أنواع الأواني والكؤوس، كما أنها تضمن في تقنيتها الخاصة نظام متطور يعمل على غسيل الأواني بطريقة صحية تقضي بقوة على الدهون، فهي الغسالة المثالية للمساحات الصغيرة مع تقنية عالية، والتي تقدمها لكم متاجر ساكو بفروعها بالسعودية بسعر مناسب.

وتقدم لكم متاجر ساكو في المملكة العربية السعودية عرض لا يقاوم على سعر طلاء عازل حراري من أجود الأنواع، حيث أن العازل يعمل على عكس أشعة الشمس، وهو يعمل على تقليل استهلاك الكاقة منا يؤدي إلى تخفيض قيمة فواتير الكهرباء، وهو متاح بسعر مميز لفترة محدودة من خلال الموقع الرسمي.

كما أن المنتج عبارة عن طلاء عازل للحرارة قد تم تصنيعه ليناسب مختلف الظروف الجوية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وهو بدوره سوف يعمل على تخفيض درجة الحرارة إلى 20 درجة مؤية المملسبة، وهو متاح حاليًا وبشكل حصري للشراء من موقع ساكو بسعر 349.75 ريال سعودي، والسعر شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

كذلك تجدون لدى متجر ساكو مختلف أجهزة تحضير القهوة في السعودية التي تقدم ألذ وأشهى أنواع مسروب القهوة بمواصفات قياسية مثل المقاهي الشهيرة، ويوجد منها أسعار وأنواع متفاوتة وفقًا لأنواع القهوة التي تقدمها، حيث يوجد منها قهوة اكسبريسو، ولاتيه، وقهوة تركي، وقهوة دارك، وغيرهم الكثير من الانواع وفقًا لذوق المستخدم.

حيث تجدون أجهزة صناعة وتحضير القهوة في متجر ساكو بسعر ينافس كافة منافذ البيع، حيث وصل الخثم عليها فؤ كل فروع المملكة العربية السعودية حتى نسبة 48%، وأشهر تلك الماكينات نجد ماركة نسبريسسو من أفضل الماركات المنتجة لأحهزة صانعات القهوة، ولذا يوفر منها موقع ساكو كميات كبيرة تكفي إحتياك كل العملاء.

تخفيضات ساكو الصيفية

اتاحت متاجر ساكو للعملاء داخل المملكة العربية السعودية تخفيضات صيفية جديدة منها على أكثر المنتجات طلبًا في فصل الصيف، والتي تساهم بشكل كبير في تخفيف حرارة الصيف، مثل المسابح الخارجية بمقاساتها المختلفة، والتي يطرحها لكم ساكو بسعر تنافسي، مع توفيره لعدة مقاسات تتلائم مع مختلف الأعمار والأعداد.

هذا مع تقديم ساكو لأجهزة متنوعة تلزم كل منزل داخل المملكة العربية السعودية، فنجد معها أحهزة التكييف ومبردات الهواء التي لا يمكن الإستغناء عنها في اي مكان داخل السعودية، نظرا لما تتسم به من طقس حار جدا في فثا الصيف، ولذا تجدون تخفيضات مذهلة على كل أجهزة الصيف، مع أسعار مخفضة على أجهزة المراوح كذلك.

خصم كبير على سعر جهاز مكيف صحراوي من هوميكس homix بصوت خفيف، والجهاز بسعة 80 لتر، يعمل بقوة 80 واط، متاح بسعر مخفض بمبلغ 1499 ريال سعودي فقط، بدل من 1699 ريال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة،ومتاح دفع السعر على دفعات بخدمة تقسيط ساكو على مدة 6 أشهر بقسط شهري بمبلغ 250 ريال سعودي.

عرض خاص لمدة محددة على سعر جهاز صانعة الثلج من هوميكس homix التي تضم شاشة عرض كرستالية، تعمل بقوة 150 واط، متاح بسعر 1099 ريال سعودي، بدل من 1199 ريال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، ومتاح دفع السعر على دفعات بخدمة تقسيط ساكو على مدة 6 أشهر بقسط شهري بمبلغ 184 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو المميزة

عرض خاص من متجر ساكو على سعر مسبح عائلي كبير من انتكس، يوجد منه تصميم على شكل مستطيل بأبعاد مقاسها 220×100×60 سم، تجدون حمتم السباحة العائلي في الفروع بسعر مخفض حصري جدًا لفترة محدودة بمبلغ 349 ريال سعودي فقط، بدل من449.75 ريال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيض مميز على سعر عبوات منظف جهاز مكيف الهواء من إنتاج شركة mckenic، وسعة العبوة الواحدة هي 374 مل، والمنظف صناعة أجنبية سنغافورية، والعرض هذا يضم هدية عبوة إضافية محانية فورية عند الشراء، المنظف متاح بسعر مخفض من ساكو 69 ريال سعودي، بدل من 89.75 ريال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

قسائم شراء ساكو

تقدم لكم متاجر ساكو مفاجأة لكل العملاء الجدد والقدامي في كل فروعها داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتيح لهم قسائم شراء مجانية للتيوق من أيٍ من فروعها، فقررت ساكو السعودية هذا العام أن يكون هذا بمثابة العيدية لعملائها يستفيدون بها كيفما يشاؤون لشراء إحتياجاتهم.

وتقدم ساكو العيدية على هيئة إعطائها لقسائم شراء للعملاء بقيمة 75 ريال سعودي، والتي يمكن التسوق بها في أي فروع ساكو أو من الموقع الرسمي في السعودية، ويمكن للعميل الحصول على تلك القسيمة عند شراءه منتجات من متجر ساكو بقيمة 500 ريال سعودي، كما لكن يمكن الإستفادة من تلك الهدية لفترة محدودة، فسارعو بالشراء.

كتالوج ساكو الجديد

تجدون داخل فروع ساكو تسهيلات متعددة على مختلف المعروضات عند الشراء، كما يوجد لديها خدمات كثيرة تعمل على جذب العملاء، والتي تحرص متاجر ساكو على تقديمها في مختلف المواسم الخاصة بالتخفيضات، حتى تتيح للعميل فرصة الحصول على المنتج بأقل سعر متاح له داخل المملكة، وبهذا تكون ساكو حققت المعادلة الصعبة في عالم التسوق.

كما تم طرح خصومات جديدة من موقع ساكو إحتفالًا بإقتراب شهر رمضان المبارك، والذي يصادف موعد عيد الأم كذلك، ولذا نجد مهرجانات للأسعار كبيرة هذا العام في داخل فروع ساكو، كما تم طرح العديد من الخصومات الإصافة بأكواد مخصصة يمكن الإستفادة منها عبر الشراء من موقع ساكو للتسوق الإلكتروني في المملكة.

ساكو تسوق

تتيح كل فروع متاجر شركة ساكو تسوق اون لاين في السعودية تخفيضات جديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك، والذي تم طرحها للعملاء بسعر مناسب جدًا، وهي تشمل مستلزمات الشهر الفضيل من سجادات للصلاة بخامات ممتازة وأشكال ونقوشات مميزة تتناسب مع الأجواء الرمضانية.

عرض على سعر سجادة صلاة منسوجة متعددة الألوان بمقاس 70×110 سم، بالخط العربي، متاحة بسعر 119 ريال سعودي.

سجادة صلاة منسوجة صناعة سعودية، بمقاس 70×110 سم، برسمة هندسية أو الكعبة، متاحة بسعر حصري 119 ريال سعودي.

سجادة صلاة منسوجة صناعة سعودية، بمقاس 70×110 سم، برسومات مزخرفة، متاحة بسعر مميز 159 ريال سعودي بدل من 179.75 ريال سعودي.

خصومات ساكو

مع ساكو السعودية تجدون خصومات جديدة في كل المواسم التي تهتم بتقديمها بأرخص سعر ينافس أكبر المتاجر الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية، فنجد تخفيضات جديدة في مواسم الشتاء، والصيف، والأعياد الوطنية الخاصة بالمملكة فقط أو الإسلامية الخاصة بالمجتمع الإسلامي، كما يوجد خصومات تقدم في عيد الأم ومويم تنزيلات الجمعة البيضاء.

ساكو الخبر

توضح الصورة في التالي تفاصيل خدمة التقسيط المقدمة مؤخرًا في داخل فروع ساكو بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن معها تقسيط مبلغ المشتريات على عدة أشهر بمساهمة من شركة كوارا للتمويل، والتي تمكنك من التقسيط على 36 شهر وحتى مبلغ 50 ألف ريال سعود لكل العملاء المقيمون داخل المملكة.

كما تقدم ساكو العديد من الإمتيازات من خلال برامج خاصة منها برنامج مكافئاتي annex cloud الذي يتميز بالسهولة، بالإضافة إلى كونه برنامج مجاني وفوري، حيث يمكن الإستفاده منه من خلال تحميله وضبطه ثم تفعيله من خلال الهاتف أو الموقع الإلكتروني، أو بمساعدة أحد أفراد خدمة العملاء، والبرنامج متاح على متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

عروض ساكو

تجدون في ساكو عروض حصرية تنافس كل تخفيضات متاجر السعودية الكبيرة على الدفيات الحطب التي تصلح للجلسات الخارجية والداخلية أيضًا، حيث أنها مصمم بطريقة تناسب كل الاستخدامات في المساحات الكبيرة، وقد تم دعمها بأجود الخامات التي تناسب معايير الجودة والأمان العالمية.

عروض ساكو 2021

عرض على دفاية حطب مع حقيبة حمل 87 سم، بسعر 259 ريال سعودي بدل من 349.75 ريال سعودي بتخفيض 90.75 ريال سعودي.

دفاية حطب مع حقيبة حمل 61 سم، بسعر 299 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي بتخفيض 100 ريال سعودي.

دفاية حطب للحدائق 61 سم، بسعر 449 ريال سعودي بدل من 549 ريال سعودي بتخفيض 100 ريال سعودي.

موقع ساكو للتسوق اون لاين

دفاية حطب من المعدن القوي مقاس 34×80×92 سم، بسعر 399 ريال سعودي بدل من 499.75 ريال سعودي بتخفيض 100.75 ريال سعودي.

دفاية حطب للحدائق 89 سم، بسعر 299 ريال سعودي بدل من 349.75 ريال سعودي بتخفيض 50.75 ريال سعودي.

دفاية حطب مستديرة مع حواف مزركشة 73 سم، بسعر مخفض جدًا من ساكو 299.75 ريال سعودي.

خصومات ساكو

دفاية حطب للحدائق مقاس 60 سم، بسعر مخفض 599 ريال سعودي بدل من 649 ريال سعودي بتخفيض 50 ريال سعودي.

دفاية حطب للحدائق مقاس 89 سم، بسعر خاص 399 ريال سعودي بدل من 499.75 ريال سعودي بتخفيض 100.75 ريال سعودي.

دفاية حطب للحدائق مقاس 89 سم، بسعر مميز 749 ريال سعودي بدل من 899 ريال سعودي بتخفيض 150 ريال سعودي.

عروض ساكو اون لاين

دفاية حطب للحدائق مقاس 89 سم مع أكسسوارات الشواء، بسعر 999 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي بتخفيض 100 ريال سعودي.

دفاية حطب للحدائق مقاس 89 سم بسطح حجري، بسعر 799 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي بتخفيض 200 ريال سعودي.

دفاية حطب للحدائق دائرية بسطح حجري، بسعر 449 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي بتخفيض 150 ريال سعودي.

كما يوجد أيضًا في داخل الفروع لدى متجر ساكو دفاية تعمل من خلال إضافة الحطب مزودة بأربع أرجل معدنية ذات تصميم أنيق وعصري يساعد على الإتزان، والتي يتيحها ساكو لكل العملاء بمقاس 56 سم، وهي معروضة لفترة محدودة ب بسعر 649 ريال سعودي بدل من 699 ريال سعودي مع توفير مبلغ قدره 50 ريال سعودي.

ساكو

يشتمل كتالوج ساكو 2021 على كل أنواع الشوايات التي تصلح لحفلات الباربيكيو، والتي يكثر الإقبال على تدشينها في فصل الشتاء، ولذا يوجد عليها خصومات كبيرة في كل الفروع، كما أنه متاح منها تصميمات كثيرة للاختيار من بينها ما يناسب المكان والديكور والاستخدام.

تخفيضات ساكو

شواية فحم باللون الأسود قابلة للطي، بسعر خاص جدًا 179 ريال سعودي بدل من 229.75 ريال سعودي.

شواية فحم بأرفف جانبية خشبية مزودة بعجلات، بسعر مميز 279 ريال سعودي بدل من 349.75 ريال سعودي.

شواية فحم باللون الأسود مستديرة مع 2 رف من الخشب، بسعر مخفض من ساكو 319 ريال سعودي بدل من 399.75 ريال سعودي.

كتالوج ساكو 2021

خصم من ساكو على شواية فحم 18 هيفي اسود من شركة ليفينج اسينتس، مع وعاء قطر 48 سم، الشواية مقاس 65.5×57×103 سم، بسعر 799 ريال سعودي بدل من 849 ريال سعودي.

عرض مميز على شواية فحم 22 من شركة ليفينج اسينتس، مع وعاء قطر 58 سم، الشواية مقاس 36×71.5×109 سم، بسعر 1099 ريال سعودي بدل من 1199 ريال سعودي.

عروض ساكو 2022

خصم حصري لفترة محدودة على شواية فحم من اوكلاهاما جوي سموكر، الشواية مزودة بميزان حرارة مع رف سفلي للتخزين مع المدخن، بالإضافة إلى هدية مجانية عبوة فحم حجري، بسعر مخفض جدًا من ساكو 2199 ريال سعودي بدل من 2399 ريال سعودي، بخصم فوري 200 ريال سعودي، أو بالتقسيط على 6 أشهر بمبلغ 367 ريال سعودي.

تخفيض كبير من متجر ساكو بكل فروعه على شواية فحم من ليفينج اسنتس بمقاس 72×28×54 سم، الشواية مزودة برف سفلي للتخزين مع المدخن، بالإضافة إلى هدية مجانية عبوة فحم حجري، بسعر وتخفيض كبير جدًا من المتجر 1499 ريال سعودي بدل من 1599 ريال سعودي، بخصم فوري 100 ريال سعودي، أو بالتقسيط على 6 أشهر بمبلغ 250 ريال سعودي.

عروض ساكو الخبر

شواية فحم مقاس 18 من ليفينج اسنتس بمقاس 62×61×104 سم، تأتي مع وعاء بقطر 48 سم، موجوده في الفروع باللون الأسود، بسعر 649 ريال سعودي بدل من 749 ريال سعودي، بخصم فوري 100 ريال سعودي.

شواية فحم مقاس 22 من ليفينج اسنتس بمقاس 65×64×104 سم، تأتي مع وعاء بقطر 58 سم، موجوده في الفروع باللون الأسود، بسعر 899 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي، بخصم فوري 100 ريال سعودي.

اسعار ساكو شوايات

مشعل للفحم من ليفينج اسينتس 1500-2000 واط، 220 فولت، بسعر 219.75 ريال سعودي.

مكبس برجر مصنوع من الألومنيوم بسعر 95.75 ريال سعودي.

قفازات مقاومة للحرارة بسعر 39 ريال سعودي بدل من 49.25 ريال سعودي.

شواية فحم متنقلة من ليفينج اسينتس، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بسعر 225.50 ريال سعودي.

شوايات ساكو

شواية فحم مدخنة مقاس 30 بوصة مع مدخن ورف للتخزين، متاحة بسعر 799 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي، بخصم قدره 200 ريال سعودي.

شواية فحم مع مدخنة من ليفينج اسينتس ومزودة بصندوق للإحتراق، مزودة بمدخن ورف للتخزين وعجلات ثقيلة، مع ميزان للحرارة، متاحة بسعر 1799 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط بمبلغ 300 ريال سعودي على مدة 6 أشهر.

saco

الأجواء الشتوية يلزمها جلسات مريحة للاستمتاع بدفئ المنزل، ولذا متاح حاليًا كراسي ساكو للاسترخاء بتصميمات متنوعة، كما أنها متاحة بألوان متعددة تناسب كل الأذواق، كما أنه متاح كنبات بتصميم حديث يتيح استخدامها كسرير، والأسعار مخفضة جدًا تجدوها في التالي بكل تفاصيلها.

ساكو اون لاين تسوق

كنبة وسرير بسعر 899 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي، بخصم حصري 200 ريال سعودي.

كنبة وسرير مقاس 190×96.5×81 سم بسعر 999 ريال سعودي بدل من 1199 ريال سعودي، بخصم فوري 200 ريال سعودي.

كنبة وسرير بعدد 3 مقاعد مقاس 195×109×45 سم بسعر 999 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي، بخصم كبير جدًا 100 ريال سعودي.

خصومات ساكو الجديدة

كنبة وسرير بعدد 3 مقاعد مقاس 168×114×40 سم بسعر 899 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي، بخصم كبير جدًا 200 ريال سعودي.

كنبة وسرير بعدد 3 مقاعد مقاس 182×86×82 سم بسعر 999 ريال سعودي بدل من 1199 ريال سعودي، بخصم كبير جدًا 300 ريال سعودي.

كنبة وسرير بعدد 3 مقاعد مقاس 180×88×83 سم بسعر 829 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي، بخصم كبير جدًا 100 ريال سعودي.

اسعار اثاث ساكو

كرسي مساج واسترخاء مع طاولة، متاح منه اللون الأزرق الداكن، بسعر 1599 ريال سعودي بدل من 1999 ريال سعودي، بخصم كبير جدًا 400 ريال سعودي، وهو متاح للتقسيط على مدة 6 أشهر بمبلغ شهري 267 ريال سعودي.

كرسي مساج واسترخاء مع طاولة، بمقاس 110×106×113 سم، بسعر 1399 ريال سعودي بدل من 1699 ريال سعودي، بخصم كبير جدًا 300 ريال سعودي، وهو متاح للتقسيط على مدة 6 أشهر بمبلغ شهري 234 ريال سعودي.

اسعار ساكو للأثاث

عرض خاص من ساكو لفترة محدودة على كرسي استرخاء قابل للتعديل، بمقاس 105×51×78 سم، بسعر مميز 799 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي، بخصم 200 ريال سعودي.

تخفيض كبير في كل الفروع على كرسي استرخاء مع حامل للأكواب، بسعر مخفض لمدة محددة 899 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي، بخصم 200 ريال سعودي.

تخفيضات جديدة من ساكو

كرسي استرخاء بمقاس 56×92.5×102 سم متاح منه اللون البيج بسعر 999 ريال سعودي بدل من 1199 ريال سعودي، بخصم 200 ريال سعودي.

كرسي استرخاء دوار بزاوية 360 درجة، بمقاس 100×98×105 سم، متاح منه اللون الأسود بسعر 1199 ريال سعودي بدل من 1399 ريال سعودي، بخصم 200 ريال سعودي، أو بالتقسيط على مدة 6 أشهر بمبلغ 200 ريال سعودي شهريًا.

عروض ساكو saco

عرض على كرسي استرخاء هزاز ةدوار من micasa ، متاح منه في المتجر اللون الأسود والأحمر، موجود في الفروع بسعر 1299 ريال سعودي فقط بدل من 1599 ريال سعودي، بخصمفورس عند الشراء قدره 300 ريال سعودي، والكرسي متاح للشراء بخدمة التقسيط على مدة 6 أشهر بمبلغ 217 ريال سعودي شهريًا.

عرضنا اليوم لكم جديد تخفيضات ساكو تسوق الشتوية للعام 2022 بأسعار لا مثيل لها، حيث ضمت كل مستلزمات التدفئة من الدفيات، ومعدات الشواء، والكراسي الاسترخاء والكنب، وستجدون منها يوميًا خصومات جديدة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وهذا إستكمالًا لسلسلة تخفيضات السعودية التي نعرضها لكم يوميًا، فلا تنسوا متابعتنا ليصلكم الجديد منها.

حيث شملت الخصومات كل المنتجات الإستهلاكية، والتي من خلال طرحها لم تترك متاجر السعودية أي فرصة لعرض أسعار ترويجية تنافس بها ما يضاهيها من منافذ البيع المنافسة لها، ولهذا نقدم عبر موقعنا جديد الأسعار الخاصة بالمنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة، مع التنزيلات على الإلكترونيات بجانب الكنسوحات والملابس وكل الأقمشة والملابس عل أحدث طراز.