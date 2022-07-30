نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والأجهزة الذكية jarir خصم 61% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والأجهزة الذكية تجدوها بأسعار مغرية جدًا تقدمها لكم شركة جرير للتسويق jarir خصم 61% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore ، وهذا يشمل كل الإلكترونيات التي تعمل بتقنيات حديثة مثل الجوالات، واللاب توب، والشاشات، وأجهزة الكومبيوتر اللوحي، مع الساعات الذكية، والسماعات اللاسلكية.

ويتيح جرير في كل فروعه خدمات مختلفة للعملاء للإستفادة منها وقتما يشاؤون، كما يقدم جرير الكثير من الخصومات على موقعه الرسمي الذي يقدم من خلاله كل التخفيضات الذي يطرحها بشكل مستمر على كل المعروضات لدية، سواء الكتب، أو الأدوات المدرسية، أو الإلكترونيات من الجوالات، والكمبيوتر ومستلزماته، أو الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمنزل.

عروض جرير للجوالات والأجهزة الذكية jarir بخصم 61% من موقع جرير اون لاين jarirbookstore

طرحت مكتبات جرير عروض جديدة منذ أيام قليلة، والتي طُرحت بمناسبة ذكرى يوم التأسيس 1727م الخاصة بالسعودية طال عمرها، والتي تضم أقوى التخفيضات على الإطلاق، حيث تستمر مدة طرحها من اليوم 21 فبراير 2022 وحتى يوم 1 مارس 2022، كما أن بعض المعروضات من الأجهزة الذكية متاحة بالخصومات الحالية حتى إنتهاء الكمية المتاحة منها.

ومتاح كذلك في داخل فروع مكتبة جرير ميزة تقسيط جرير بخدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا من خلال تقسيط سعر المشتريات مع مزايا إستثنائية وتسهيلات رائعة لكل العملاء عند الشراء، من فترة سداد طويلة الأجل، حد كبير للتمويل، وهذا مع تطبيق الشروط والأحكام وفقًا للشريعة الإسلامية، والذي توفر مكتبة جرير كل التفاصيل عنها على موقعها الرسمي.

عروض الإلكترونيات من جرير

تابلت تي سي ال 10 تاب ماكس، كمبيوتر لوحي يدعم تشغيل كل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الرابع، مصمم بشاسة مقاس 10.3 بوصة، تجدوه بسعة 64 جيجا بايت لذاكرة التخزين الداخلية، يعمل بمعالج ثماني النواة، متاح باللون الأزرق بسعر 949 ريال سعودي بدل من 1199 ريال سعودي، بخصم 20% وتوفير 250 ريال سعودي.

لابتوب هواوي ميت بوك اكس برو، كمبيوتر محمول من فئة الحيل الحادي عشر، ويأتي الجهاز بمعالج انتل كو اي 7، مصمم بشاسة مقاس 13.9 بوصة، تجدوه بسعة 1 تيرابايت لذاكرة التخزين على قرص اس اس دي، بسعر 4999 ريال سعودي بدل من 2499 ريال سعودي، بخصم 33% وتوفير 2500 ريال سعودي، مع هدايا بقيمة 444 ريال سعودي.

العرض الأقوى من جرير

تقدم مكتبة جرير لكل عملائها في المملكة العربية السعودية الغرض الأقوى على أجهزة ايفون 13 برو iphone 13 pro فهي تقدمه لكم بسعر يبدأ بمبلغ 3999 ريال سعودي فقط لاغير، وهذا العرض يستمر في كل الفروع حتى مدة أقصاها يوم السابع من سعر يونيو 2022، فسارعوا فالكمية محدودة.

كما تقدم لكم مكتبات جرير بكل فروعها في المملكة خصم كبير وصل إلى مبلغ 700 ريال سعودي عند شراء جهاز لاب توب من مايكروسوفت سيرفيس ستوديو microsofr surface laptop studio، حيث تقدم هذا الغرض أيضًا لفترة محدودة أقصاها يوم السادس من شهر يونيو 2022، والذي بوافق اليوم السابع من شهر ذي القعدة 1443.

أيضًا تعرض لكم كل متاجر مكتبات جرير في السعودية أجهزة لاب توب المتاحة ضمن معروضات الويكند المستمرة لفترة حتى 3 أيام فقط، والتي تجدوها بخصم وصل إلى 22% على كل أجهزة اتش بي hp، لكن هذا العرض ممتد حتى اليوم الخامس من شهر يونيو 2022، والموافق يوم السادس من شهر ذي القعدة 1443.

وبهذا تكون سعت مكتبة جرير على توفير كافة الأجهزة التي يحتاج إليها كل المقميمن داخل المملكة العربية السعودية، مما ادى بدوره إلى جذب عدد أكبر من العملاء المقيمين في المملكة، وهذا لكونها تنافس أسعار كل المتاجر وتتحدى تقديمهم لسعر أرخص من المتاح لديها، كما تتيح الفروع خدمة النقل والتوصيل للمنزل.

مكتبة جرير

في التالي تجدون جديد العروض الأسبوعية المتنوعة المقدمة من موقع مكتبة جرير في داخل كل مناطق المملكة العربية السعودية، والتي تشمل جوالات ايفون 13 وشاشات تلفاز حديثة، كما تقدم لكم المكتبة تخفيضات حصرية على أجهزة الهواتف الذكية، التليفزيون الذكي، وأجهزة اللابتوب والتابلت، والتي يتيحها الموقع كلها بسعر مناسب وخصم يصل إلى 50%.

ومن ضمن المعروضات تجدون شاشات بمقاسات متنوعة تبدأ من 55 بوصة، وحتى مقاس 75 بوصة، حيث تتنوع الإصدارات لتغطي كل الشركات الشهيرة بجودة شاشاتها مثل هاير، وشاومي، وسكاس وورث، كما يوفر متجر مكتبة جرير جوالات وأجهزة ايباد متنوعة من إصدارات شركة ابل وسامسونج، هذا مع إصداراتها من أجهزة اللابتوب المحمول من ابل ماك بوك برو.

كمبيوتر لوحي ابل ايباد اير 10.9 ipad air من فئة الجيل الرابع، كما أنه يدعم خاصية تشغيل كل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الرابع، يأتي مع شاشة مقاس 10.9 بوصة، يضم سعة داخلية للتخزين مساحتها 64 جيجا بايت، متاح من الجهاز اللون الرمادي الفلكي بسعر 2999 ريال سعودي بدل من 3399 ريال سعودي، مع خصم قدره 11%، وتوفير 400 ريال سعودي.

كمبيوتر لوحي ابل ماك بوك برو 16 apple macbook pro ريتنا+ تاتش بار، يأتي مع شاشة مقاس 16 بوصة، يعمل بمعالج سدادسي النواة، انتل كور اي 7، يضم قرص صلب بسعة داخلية للتخزين مساحتها 512 جيجا بايت اس اس دي، متاح بسعر 9999 ريال سعودي بدل من 10999 ريال سعودي، مع خصم قدره 9%، وتوفير 1000 ريال سعودي.

خصم جديد من اكسترا السعودية

شاشة xiaomi شاومي مي تي في كيو 1 اي مقاس 55 بوصة، تضم بها تقنية النقاط الرباعية، والشاشة بجودة 4 كيه الترا اتش دي، كيو ال اي دي، شاشة ذكية متاحة بسعر 2349 ريال سعودي بدلًا من 3699 ريال سعودي، مع خصم قدره 36%، وتوفير 1350 ريال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيض مذهل على سعر شاشة سكاي وورث skyworth مقاس 75 بوصة، تليفزيون بجودة 4 كيه الترا اتش دي، دي ال اي دي، شاشة ذكية اندرويد متاح منها اللون الأسود بسعر خاص 3499 ريال سعودي فقط بدلًا من 6999 ريال سعودي، مع خصم قدره 50%، وتوفير 3500 ريال سعودي، والسعر هذا يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عروض لا تقاوم من الجرير

جوال ابل ايفون 13 برو الجديد iphone 13 pro 5g، والذي يحتوي على مساحة للذاكرة الداخلية بسعة 128 جيجابايت، والجوال تجدون اللون الأزرق سيرا منه بسعر 4199 ريال سعودي فقط شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدلًا من دفع مبلغ 4699 ريال سعودي، مع خصم قدره 10%، وتوفير 500 ريال سعودي لفترة محدودة.

جوال سامسونج جالاكسي زد فولد 3 samsung galaxy z fold3 5g، والذي يحتوي على مساحة للذاكرة الداخلية بسعة 256 جيجابايت، مع مساحة 12 جيجابايت للرام، والجوال تجدوه باللون الأسود بسعر 6499 ريال سعودي فقط شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدلًا من دفع مبلغ 6799 ريال سعودي، مع خصم قدره 4، وتوفير 300 ريال سعودي، مع هدايا بقيمة 1099 ريال سعودي.

أحدث الأسعار في جرير السعودية

تخفيض خصري لفترة محدودة على سعر شاشة هاير مقاس 65 بوصة، تليفزيون ذكي متطور او ال اي دي، والشاشة بجودة 4 كيه الترا اتش دي، شاشة حديثة متاحة بسعر 6399 ريال سعودي بدلًا من 12299 ريال سعودي، مع خصم قدره 47%، وتوفير 5900 ريال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جوال ابل ايفون 13 برو ماكس الجديد iphone 13 pro max 5g، والذي يحتوي على مساحة للذاكرة الداخلية بسعة 256 جيجابايت، والجوال تجدون منه اللون الأخضر الصنوبري بسعر خاص 5199 ريال سعودي فقط شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدلًا من دفع مبلغ 5699 ريال سعودي، مع خصم فوري قدره 8%، وتوفير مبلغ قدرة 500 ريال سعودي.

جوالات جرير

متاح في التالي عرض حصري من مكتبات جرير عند شراء جوال هونر اكس 9، ويضم العرض هدايا بقيمة كبيرة متاحة فقط حتى فترة محدودة تنتهي بإنتهاء فترة الطلب المسبق المسموح بها على موقع جرير الرسمي في داخل المملكة العربية السعودية، وهذا الجوال من هونر قد صدر منه إصدارات مختلفة في مساحة الذاكرة الداخلية.

فنجد متاح من الجوال هذا إصدارين متطابقين في كل المواصفات ما عدا مساحة للذاكرة الداخلية، حيث نجد للإصدار الأول بمساحة خاصة بذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجا بايت، ثم تلاه الإصدار الثاني والأخير بمساحة خاصة بذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 جيجا بايت، والإصدارين متاحين للطلب المسبق من على موقع جرير.

ويأتي لكم الجوال هونر اكس 9 مع بطارية تدعم خاصية الشحن السريع حتى 66 واط، هذا مع شاشة هي الأكبر على الإطلاق بمقاس 6.81 بوصة، ذلك بالإضافة إلى ذاكرة honor turbo ذات سعة كبيرة خاصة بمساحة الرام المؤقتة، فالجوال متكامل من كل النواحي التقنية، وهو يتسم أيضًا بتصميمه الأنيق والمميز من شركة هونر.

كما يأتي مع جوال هونر اكس 9 عند طلبه بخاصية الطلب المسبق من على موقع مكتبة جرير هدايا مجانية تبلغ قيمتها مبلغ 1026 ريال سعودي، وتلك الهدايا تجدوها متاحة للإستلام الفوري مع الجوال فقط عن طلبه من على الموقع الرسمي الخاص بمكتبات جرير في داخل المملكة العربية السعودية، ويسري عرض الهدايا هذا حتى فترة محدودة.

جوال هونر اكس 9 honor x9 5g المتاح بسعة خاصة لذاكرة التخزين الداخلية مساحتها 256 جيجا بايت، مع مساحة خاصة بذاكرة الرام المؤقتة بسعة 8 جيجا بايت، والجوال متاح الآن على موقع جرير بخدمة الطلب المسبق بسعر 1299 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع هدايا مجانية قيمة بمبلغ 1026 ريال سعودي لفترة محدودة.

جوال هونر اكس 9 honor x9 4g المتاح بسعة خاصة لذاكرة التخزين الداخلية مساحتها 128 جيجا بايت، مع مساحة خاصة بذاكرة الرام المؤقتة بسعة 8 جيجا بايت، والجوال متاح الآن على موقع جرير بخدمة الطلب المسبق بسعر 1099 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع هدايا مجانية قيمة بمبلغ 1026 ريال سعودي لفترة محدودة.

وبهذا توفر لكم مكتبات جرير الجوال هونور اكس 9 بكل إصداراته بخاصية الطلب المسبق، والاي تختلف في المساحة الداخلية وفقًا لحاجة المستخدم من المساحة، ولم تكتفي مكتبة جرير بتسليم الجوال فقط، بل قدمت معه هدايا قيمة جدًا، مما جعل العنلاء يقبلون على شراء الجوال بنسبة كبيرة للإستفادة من تلك الهدايا قبل إنتهاء مدة العرض.

عروض جرير على الشاشات

تشمل فروع مكتبات جرير داخل في السعودية مختلف أنواع شاشات الألعاب بخصم كبير يصل إلى نسبة 25%، ويضم هذا العرض مختلف شاشات الألعاب من بينكو، والتي تتسم بتقنياتها العالية وجودتها الدقيقة، التي تسمح للاعب بالإستمتاع بممارسة لعبته على شاشة ذات نقاء عالي وألوان تحاكي الواقع.

واهتمت متاجر مكتبة جرير بتوفير هذا النوع من الشاشات بشكل خاص نظرًا لإتجاه نسبة كبيرة من الشباب والبالغين إلى الألعاب الحديثة التي تم إصدارها في السنين الأخيرة، والتي من أشهرها لعبة بابجي المعروفة، وهذا لقضاء وقت ممتع في وقت الفراغ أو للإتجاه إلى مجال ممارسة الألعاب الذي ظهر بقوة مؤخرًا.

ويسري عرض هذا الخصم على شاشات بينكو من جرير لفترة محدودة أقصاها يوم 5 يونيو 2022 الموافق يوم 6 ذو القعدة 1443، فبادروا بالشراء، وكل الشاشات المتاحة داخل العرض تجدوها متوافقة مع أجهزة بلايستيشن 5 PS5 والاكس بوكس المنتمي إلى من السلسلة الخامسة اكس XBOX SERIES X، فالعرض مغري جدًا والكمية محدودة منه.

وهذا العرض متاح حاليًا على عدد 3 شاشات فقط من شركة بينكو، ألا وهم EX25 IOS أو EX27 IOS ال ام اس 165 هرتز، وشاشة EX27 IOR ال ام اس 165 هرتز اي بي اس، وشاشة EX34 I5S ال ام اس 144 هرتز اي بي اس، وكلها شاشات ذات جودة عالية ومع تقنيات حديثة.

جرير مكتبة

تتيح لكم مكتبة جرير عرض حصري لفترة محدودة بمناسبة التخفيضات الصيفية، فإنه عند شراء جهاز لابتوب ايسر من على الموقع الرسمي سيمكنك عندها شراء الجهاز الثاني بخصم 50%، وهذا متاح لفترة محدودة أقصاها 4 أيام فقط، فانتهزوا تلك الفرصة ولا تفوتوها وبادروا بالشراء قبل إنتهاء مدة العرض.

ومع وجود هذا العرض نبهت شركة حرير على الشروط والأحكام المنصوص عليها للإستفادة العميل من هذا العرض، حيث يجب أن يكون جهاز اللاب توب الثاني بنفس سعره أو أقل قليلًا، عندها يمكن شراء الجهاز الثاني بنصف السعر فقط، ومنذ الإعلان عن العرض تهافت العملاء عل شراء أجهزة لابتوب ايسر للإستفادة منه.

تخفيضات جرير في عيد الفطر

نستعرض سويا في النقاط التالية أجدد العروض التي طرحتها شركة جرير في داخل المملكة العربية السعودية على كل معروضاتها من الأجهزة الإلكترونية الذكية، والتي تجدوها متاحة حصريًا على موقعها الرسمي، والتي تضم الجوالات، والشاشات، والايباد، والابتوب، وهذا بخصم يصل إلى 500 ريال سعودي، مع خصم على السعر الأصلي بنسبة تصل إلى 57%.

خصم حصري لفترة محدودة بنسبة 57% على سعر شاشة هاير مقاس 58 بوصة، شاشة تليفزيون حديثة تعمل بنظام ذكي ومتطور، متاحة في فروع مكتبة جرير بسعر مخفض جدًا 1849 ريال سعودي فقط لا غير، والسعر شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدل من مبلغ 4349 ريال سعودي.

عرض خاص لفترة محدودة بنسبة 34% على سعر شاشة سامسونج مقاس 75 بوصة، شاشة تليفزيون حديثة تعمل بنظام ذكي ومتطور، متاحة بكل منافذ بيع مكتبات جرير في داخل المملكة بسعر مخفض جدًا 6599 ريال سعودي فقط لا غير، والسعر شامل أيضًا قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا العرض متاح فقط حتى نفاذ الكمية.

جرير ايباد

خصم بقيمة 400 ريال سعودي على سعر جهاز ابل ايباد برو 11 2021 ipad pro 11 ، يضم مساحة خاصة بذاكرة التخزين الداخلية سعتها 512 جيجا بايت، بجانب ذاكرة مؤقتة للرام بسعة كبيرة، والايباد متاح الآن بسعر خاص 5299 ريال سعودي بدل من 5699 ريال سعودي، أيضًا هذا السعر يشمل قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصم مغري بنسبة 30% على سعر جهاز لاب توب هواوي ميت بوك دي 15 huawei matebook d15 ، كمبيوتر محمول يأتي مع معالج انتل كور اي 3، ويضم به مساحة 256 جيجابايت اس اس دي، متاح بسعر 1799 ريال سعودي فقط، وهذا السعر شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدل من مبلغ 2599 ريال سعودي.

اسعار الالكترونيات الذكية في جرير

خصم بمبلغ 500 ريال سعودي عند شراء جهاز لاب توب اسر اسباير 5 ايه، الذي يأتي بمعالج ايه ام دي رايزن 5، جهاز كمبيوتر محمول مع سعة للذاكرة مساحتها 512 جيجا بايت، متاح بسعر 2799 ريال سعودي فقط، بدل من 5699 ريال سعودي، وهذا السعر شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصم نسبته 12% على سعر جهاز جوال شاومي ريدمي نوت 11 xiaomi redmi note 11 الذي يضم مساحة خاصة بذاكرة التخزين الداخلية سعتها 128 جيجا بايت، بجانب ذاكرة مؤقتة للرام بسعة 4 جيجابايت، ومتاح من الجوال في الفروع بسعر خاص بمبلغ 699 ريال سعودي بدل من 799 ريال سعودي، أيضًا هذا السعر يشمل قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

أجدد الخصومات من جرير

خصم قدره 500 ريال سعودي على سعر جهاز جوال سامسونج جالاكسي اس 21 اف اي samsung galaxy s21 fe 5g الذي يضم مساحة خاصة بذاكرة التخزين الداخلية سعتها 265 جيجا بايت، بجانب ذاكرة مؤقتة للرام بسعة 8 جيجابايت، ومتاح الجوال في الفروع بسعر خاص بمبلغ 2499 ريال سعودي بدل من2999 ريال سعودي.

خصم لفترة محدودة قدره 300 ريال سعودي على سعر جهاز جوال ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max الذي يضم مساحة خاصة بذاكرة التخزين الداخلية سعتها 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى مساحة ذاكرة مؤقتة للرام بسعة كبيرة، ومتاح الجوال في كل فروع مكتبات جرير بسعر مخفض جدًا بمبلغ 4799 ريال سعودي بدل من مبلغ 5199 ريال سعودي.

وبهذا يتيح لكم موقع جرير اون لاين العديد من المعروضات المتنوعة، والتي من خلالها قد قام بتلبية مطالب العملاء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فيجدون عليه جوالات شاومي ريديمي وسامسونج جالاكسي وايفون الحديثة، وشاشات التلفاز الذكية من هاير وسامسونج، وأجهزة كمبيوتر اللاب توب، مع أجهزة الكمبيوتر اللوحي من ابل ايباد.

تخفيضات رمضان في جرير

تهتم دائمًا مكتبات جرير بتقديم كل الخصومات التي تجذب العملاء داخل المملكة العربية السعودية إليها وتلفت إنتباههم، خاصةً في مواسم التخفيضات التي تتكرر سنويًا، كما تحرص على تقديم التنزيلات على الأجهزة التي يقبل على شرائها العملاء، سواء من الأجهزة الذكية أو الأجهزة الكهربائية، بجانب الأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية، والكتب من مختلف الثقافات.

كما تم طرح مختلف المعروضات بأسعار جديدة بمناسية شهر رمضان المبارك، بلغنا الله ايانا واياكم هذا الشهر الفضيل، وجاءت ضمن التخفيضات خصومات على أجهزة التابلت، والشاشات، والجوالات، والساعات الذكية، وأجهزة المنزل الذكي، واللابتوب بكل أنواعه، والأسعار مفاجأة لكل العملاء، وهي متاحة لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية بالفروع.

وصدر أيضًا كتالوج جديد من مكتبات جرير خاص بعيد الفطر يضم أكثر الأجهزة الإلكترونية طلبًا في السوق للسعودي، فقد تم التركيز فيه على الإلكترونيات بكل أنواعها من أجهزة الكمبيوتر والجوالات والطابعات، بجانب مختلف أنواع الملحقات الإلكترونية التي تتوافق مع كافة الإصدارات الحديثة، وكل هذا متاح بخصم كبير بمناسبة عيد الفطر المبارك.

اقساط جرير

في ظل متطلبات الحياة اليومية يتجه العديد من العملاء داخل المملكة العربية السعودية إلى الشراء بميزة التقسيط، ولذا نجد معظم المتاجر داخل المملكة تتجه إلى توفير تلك الخدمة المطلوبة في فروعها وعلى مواقع التسوق الإلكترونية، فنجد لديهم تسهيلات متنوعة على شراء معروضاتهما، والاي تختلف في قيمة القسط الشهري وعدد الأقساط المدفوعة.

وتتيح مكتبات جرير في السعودية ميزة التقسيط عند شراء أي من المعروضات داخل كل الفروع، حيث يمكن من خلالها شراء المنتج فوري ودفع سعر السلعه على عدة دفعات تسدد كل شهر، كما تقدم مكتبة جرير تلك الخدمة للعملاء داخل المملكة العربية السعودية بسعر الكاش بدون أي فوائد أو زيادة على السعر.

ومتاح لكل العملاء حاليًا من خلال كل فروع جرير إمكانية التقسيط على فترة 6 أشهر بدون أي فوائد بمبلغ 2500 ريال سعودي بحد أدنى، وفي حالة الدفع ببطاقة إئتمانية من أحد البنوك المشاركة مع نظام تقسيط مكتبات جرير، يتاح عندها إمكانية التقسيط على فترة 12 شهر بدون فوائد بمبلغ 1200 ريال سعودي بحد أدنى.

مكتبة جرير jarir bookstore

قدمت مكتبات جرير على موقعها الرسمي داخل المملكة العربية السعودية خصومات جديدة على معروضاتها بمناسبة شهر رمضان المبارك، وضمت التخفيضات كل ما قد يحتاجه العميل داخل المملكة، سواء أجهزة للمنزل الحديث، أو لمكاتب العمل والشركات، أو أجهزة ذكية ترفيهية، مع أجهزة متنوعة لملحقات أجهزة الألعاب، ومستلزمات الكمبيوتر المكتبي والأجهزة اللوحية.

كما تطرح لكم مكتبة جرير ضمن عروضها أسعار خاصة في فروع السعودية بمناسبة إقتراب عيد الغطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، والذي بقدومه تنتهي الفترة المحددة لشراء المنتجات من المتجر أو الموقع بأسعار خصومات شهر رمضان، لتبدأ بعدها فترة جديدة من الخصومات الأقوى داخل المملكة العربية السعودية.

سماعة الألعاب ستيل سيريس بسعر 139 ريال سعودي بدل من 199 ريال سعودي، بخصم فوري 30%.

تابلت ميتباد تي 10 من هواوي huawei matepad t10 بسعر 599 ريال سعودي بدل من 699 ريال سعودي، بخصم فوري 14%.

لوحة مفاتيح للألعاب من كورسير بسعر 399 ريال سعودي بدل من 619 ريال سعودي، بخصم فوري 35%.

اسعار جرير للالكترونيات

تخفيضات حصرية من مكتبة جرير على سعر شاشة تليفزيون ذكي شاومي xiaomi مقاس 55 بوصة، متاحة بسعر 1649 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي، بخصم فوري نسبته 45%.

خصومات كبيرة على سعر شاشة تليفزيون ذكي هاير مقاس 70 بوصة، متاحة بسعر مميز 2999 ريال سعودي بدل من 5599 ريال سعودي، بخصم فوري نسبته 46%.

تخفيضات رمضانية من جرير

عرض خاص على ساعة ابل ووتش 7 apple watch 7 بسعر مميز بخصم كبير 1849 ريال سعودي بدل من 1696 ريال سعودي، بخصم فوري عند الشراء بمبلغ 120 ريال سعودي.

تخفيض كبير على شاشة تليفزيون ذكي تي سي ال مقاس 50 بوصة، تقدم لك خصم مقداره 50% عند شرائها على سعر الشاشة الثانية.

جرير مكتبة

تخفيض كبير على سعر شاشة العاب من بينكو متاحة في الفروع بسعر مميز 1699 ريال سعودي بدل من 2699 ريال سعودي، لخصم قدره 37%.

خصومات حصرية على سعر ساعة هواوي ووتش جي تي huawei watch gt3 ، متاحة لفترة محدودة بسعر 899 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي، بخصم فوري عند الشراء بنسبة 18%.

مكتب الجرير

أجهزة شبكة منزلية تعمل بتقنية الواي فاي اللاسلكية من تب بي لينك، متاحة بسعر 489 ريال سعودي بدل من 658 ريال سعودي، بخصم فوري 25%.

سماعة أذن داخلية هواوي فري بودز، متاحة بسعر 269 ريال سعودي بدل من 329 ريال سعودي، بخصم فوري 18%.

كاميرا قابلة للإمالة من هواوي متاحة بسعر 109 ريال سعودي بدل من 199 ريال سعودي، بخصم فوري 45%.

وبهذا يكون قدم لكم متجر مكتبة جرير السعودية كل الأجهزة الذكية المنزلية التي قد تحتاجون إليها، بجانب أجهزة الألعاب الإلكترونية التي أصبحت من الأساسيات في حياة معظم الشباب، هذا بجانب المعروضات من أجهزة الجوال والأجهزة الكهربائية المنزلية، ناهيك عن توفير جرير لكافة ملحقات الكمبيوتر والتابلت والجوال وكل ما يلزم لها من أكسسوارات.

تخفيضات جرير الجديدة بالمملكة

تضم تشكيلة المنتجات التالية أكثر الأجهزة الإلكترونية والكهربائية طلبًا داخل المملكة العربية السعودية، والتي يوفرها لكم متجر جرير بسعر مخفض جدًا ينافس كافة المتاجر الموجودة داخل المملكة، وهذا يضم ماركات متنوعة تعد الأشهر والأكثر جودة من بين كل الماركات العالمية والمحلية المتاحة في مختلف متاجر السعودية التي تقدم خدمة التسوق اون لاين.

فتشمل الخصومات أجهزة التليفزيون الذكي بمقاسات مختلفة، مع أحدث أجهزة الجوال المطروحة مؤخرًا داخل الوطن العربي، بجانب أجهزة اللابتوب المتطورة، مع أجهزة ايباد ابل التي أشاد بجودتها المستخدمين على مدار السنين الأخيرة، لتقدم بهذا مكتبة جرير افضل ما لديها من معروضات تخص الأجهزة الإلكترونية من ماركات متنوعة وتقنيات هي الأحدث داخل المملكة.

فمن بين تلك الأجهزة تجدون إصدارات خاصة بشركات تقنية شهيرة جدًا منها شركة ابل المعروفة بكونها تنتج أكثر الإصدارات تتطورا وأعلاها جودة، هذا بجانب أجهزة شركة هونر ذات الإصدارات من الفئة المتوسطة من الجوالات، بالإضافة إلى أجهزة اسوس الشهيرة في عالم إنتاج أجهزة اللاب توب والكمبيوتر المكتبي، مع أجهزة شاشات هاير ذات السوق الرائج في المملكة.

جهاز كمبيوتر لوحي ابل ايباد برو 12.9 5 جي 2021 الداعم لكل شبكات إتصال الجيل الخامس 5g، تضم شاشة تعمل باللمس بمقاس 12.9 بوصة، يأتي بمساحة تخزين على الذاكرة الداخلية بسعة 2 تيرا بايت، يعمل بمعالج قوى ثماني النواة، متاح بالمتجر باللون الرمادي الفلكي بسعر مخفض جدًا 10999 ريال سعودي.

لاب توب اسوس تي يو اف جيمينج، جهاز كمبيوتر محمول للألعاب يضم شاشة بمقاس 15.6 بوصة ايه ام دي رايزن 7، انفيديا جي فورس ار تي اكس، يأتي بمساحة خاصة بذاكرة الرام المؤقتة بسعة 6 جيجا بايت، كما يأتي بمساحة 512 جيجابايت اتش دي دي، مع مساحة 256 جيجابايت اس اس دي، متاح بسعر 10999 ريال سعودي.

كتالوج جرير

تلفزيون حديث من هاير بمقاس 65 بوصة، شاشة تعمل بنظام ذكي بجودة 4 كيه الترا اتش دي أو ال اي دي led، الجهاز متاح بسعر مخفض جدًا 7099 ريال سعودي فقط بدل من 12299 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم بنسبة قدرها 42%، مع توفير مبلغ قدره 5200 ريال سعودي.

تلفزيون حديث من سوني بمقاس كبير 85 بوصة، شاشة تعمل بنظام أندرويد الذكي بجودة 4 كيه الترا اتش دي، دي ال اي دي led، الجهاز متاح بسعر مخفض جدًا 8999 ريال سعودي فقط بدل من 19999 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم بنسبة قدرها 55%، مع توفير مبلغ قدره 11000 ريال سعودي.

اسعار جوالات جرير

خصم حصري كبير على سعر أجهزة جوالات ابل ايفون اس اي الإصدار 3 iphone se، هاتف ذكي 5 جي الداعم لكل شبكات إتصال الجيل الخامس 5g، والذي يأتي بمساحة تخزين على الذاكرة الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، يعمل بمعالج قوى، الجوال متاح بالمتجر باللون الأحمر بسعر مميز جدًا 2299 ريال سعودي.

جوال هونر 50 honor 50، هاتف ذكي 5 جي الداعم لكل شبكات إتصال الجيل الخامس 5g، والذي يأتي بمساحة تخزين على الذاكرة الداخلية بسعة 256 جيجابايت، مع مساحة لذاكرة الرام المؤقتة بسعة 8 جيجابايت، الجوال متاح بالمتجر باللون الأخضر الزمردي بسعر مميز 2099 ريال سعودي بدل من 2499 ريال سعودي، بخصم 16%، بتوفير مبلغ 499 ريال سعودي.

جرير مكتبة

لاب توب اسوس اكس 515، جهاز كمبيوتر محمول من الجيل الحادي عشر، مع شاشة بمقاس 15.6 بوصة، ومعالج انتل كور اي 5، انفيديا جي فورس ام اكس 330، يأتي بمساحة خاصة بذاكرة الرام المؤقتة بسعة 2 جيجا بايت، كما يأتي بمساحة 512 جيجا بايت اس اس دي، الجهاز متاح بسعر 2899 ريال سعودي بدل من 3199 ريال سعودي، بخصم 9%، بتوفير مبلغ 300 ريال سعودي.

جوال ايفون 13 ميني 5 جي iphone 13 mini 5g ، هاتف ذكي يدعم لكل شبكات إتصال الجيل الخامس، وهو يأتي بمساحة تخزين على الذاكرة الداخلية بسعة 256 جيجا بايت، مع مساحة كبيرة لذاكرة الرام المؤقتة، الجوال متاح بالمتجر باللون الأخضر بسعر 3579 ريال سعودي بدل من 3799 ريال سعودي، بخصم 5%، بتوفير مبلغ 220 ريال سعودي.

عروض جرير الجديدة

تحرص مكتبات جرير على توفير مختلف العروض في كل المناسبات التي يتم الإحتفال بها داخل المملكة العربية السعودية، خاصة الإحتفالات الوطنية الخاصة بتاريخ المملكة ونشأتها، فهي من المناسبات الهامة جدًا لدى ابناء الوطن من السعوديين والمقبنين داخل البلد، ولهذا أطلقت مكتبة جرير إحدى خصوماتها المذهلة في مناسبة الإحتفال بيوم التأسيس 1727.

ومن بين الأجهزة المشمولة في خصومات مكتبات جرير الصادرة بمناسبة يوم التأسيس نجد جوالات ذكية من سامسونج، وايفون، مع جوال هواوي بي 50 برو الأحدث في السوق السعودي، مع خدمة التبديل المقدمة من المكتبة على الأجهزة من التابلت والكمبيوتر اللوحي، والتي تمكنكم من دفع فارق السعر على الهاز الجديد عند تبدله بآخر قديم لخالة جيدة.

وتضم عروض مكتبة جرير أقوى الأجهزة الذكية بخصومات تصل إلى 61% على الشاشات، والجوالات، والكومبيوتر المحمول، والتي أصبحت منتشرة بكثرة في متاجر السعودية ، وهذا لأنه قد زاد استخدامها في مجال العمل على نطاقٍ واسع، كما أنه العديد من المؤسسات التعليمية في المملكة أصبحت تعتمد على الأجهزة الذكية بقدرٍ كبير.

ولعل هذا يرجع إلى إنتشار إستخدام نظام التعليم عن بعد لفترة طويلة على مدار العامين السابقين، والذي تقرر إعتماده بشكل أساسي في العديد من المؤسسات التعليمية، كما تقرر إعتماد نظام العمل من المنزل كذلك للعمل به في مؤسسات العمل، ومن هنا أصبحت الأجهزة الذكية من الجوالات، والتابلت، واللابتوب من الأجهزة التي زادت نسب المبيعات الخاصة بها في الآونة الأخيرة.

jarir bookstore

بدأ في موقع جرير العد التانزلي لعروض شهر رمضان المبارك، والذي تفصلنا بيننا وبينه أيام معدودات قليلة، ففد أوشك الشهر الفضيل على البدء، وتعتبر الفترة الحالية هي أفضل الفترات لطرح التخفيضات الكبيرة للتنافس مع المتاجر الأخرى، وضمت الخصومات الرمضانية في جرير الجوالات وأجهزة الكمبيوتر، مع أسعار مخفضة وعروض مدهشه على الكتب.

أيضًا تقدم مكتبات جرير خصم لفترة محددة على سعر جوال رينو 7 زد reno7 z 5g عند الطلب المسبق للجهاز، وهو من الجوالات التي تكمل سلسلة رينو الشهيرة، وقد تم عرضه للشراء قبل طرحه في السوق بسعر مدهش 1499 ريال سعودي، كما سيحصل العملاء معه عند الإستلام على هدايا مجانية بقيمة 1299 ريال سعودي.

كما تجدون أيضًا في كل فروع مكتبة جرير بالسعودية إمكانية التقسيط إبتداءً من مبلغ 116 ريال سعودي، من خلال السماح بدفع المبلغ المطلوب عند الشراء على دفعات تسدد كل شهر على التوالي، وهذا بالإتفاق والتنسيق مع مكتبات جرير، كما أنه متاح الدفع وتسديد القسط كل سعر من خلال بطاقات الفيزا البنكية.

جرير ايفون 13

قدمت شركة ابل مفاجأة لكل عملائها محبي إقتناء جوالها الجديد ايفون 13، حيث طرحت منه مؤخرًا اللون الأخضر الصنوبري بإطلالة جديدة وجذابة، وقد تم طرح الجوال للطلب المسبق على موقع جرير السعودية، فيمكن الآن أن تكون من أوائل الحاصلين عليه داخل المملكة العربية السعودية.

ومن هذا يتم إثبات حرص شركة ابل العالمية apple المصنعة لأجهزة أيفون على جذب العملاء الجدد دائما لشراء أجهزتها وإنضمامهم لفئة محبي أستخدام أجهزة ايفون iphone ، حيث سبق وأن طرحت جوال ايفون 13 باللون البنفسجي الذي زاد رواجه من العام الماضي، والآن يلحق به إصدارها من اللون الأخضر تلبية لرغبة العملاء.

هذا بجانب ما يميز الجوال في الأصل من مواصفات خاصة بالتصنيع والتقنيات المتاحه به، والتي تعد من أكثر ما يميز الجوال، حيث أنه يضم كاميرا ثلاثية عالية الجودة، والتي تضمن لك أجود الصور وأنقى مقاطع الفيديو تحت أي ظرف، هذا مع خامة الجوال المعدنية التي تجعله صلب ومتين ومقاوم للصدمات.

وبالحديث عن مزايا جوال ايفون 13 iphone 13 لا يمكن أن ننسى مساحة الذاكرة الداخلية الكبير الذي يصدر به، حيث تصل سعتها إلى 1 تيرا بايت، مع مستحة للرام كبيرة ملائمة للإستخدام المتعدد للبرامج والألعاب، بالإضافة إلى العديد من البرامج المميزة التي تجدوها على متجر ابل الخاص بإصداراتها من جوالات ايفون فقط.

تخفيضات مكتبة جرير على المعروضات

تتنافس كل متاجر السعودية دائمًا على جذب أكبر عدد ممكن من العملاء داخل المملكة العربية السعودية، ولتحقيق هذا يتم إستغلال كافة الفرص والمناسبات لتقديم مختلف العروض الكبيرة على المعروضات كلها، ولأن الأجهزة الذكية هي من الأجهزة التي عليها إقبال كبير، نجدها نالت حظًا كبيرًا من الخصومات التي تقدم بشكل أساسي عليها في كل وقت.

ويوجد في متاجر جرير تخفيضات جديدة في الوقت الحالي، والتي تم تقديمها بمناسبة بداية موسم خصومات العودة إلى المدارس على الموقع الرسمي الخاص بمعروضات جرير في السعودية، حيث تعتبر تلك المناسبة أنسب وقت للإستفادة من الأسعار المخفضة التي تُقدم في كل متاجر السعودية المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية.

وتقدم فروع متجر جرير السعودية في موسم العودة إلى لمدارس الحالي تخفيضات قوية على أجهزة الطباعة الذكية، مع أقل الأسعار المخفضة لشاشات الألعاب ذات الجودة العالية وأجهزة التلفاز الذكي بأجدد التقنيات المتطورة، بجانب خصومات أجهزة اللاب توب الحديثة، كما تعرض خصومات هائلة على أكسسوارات الألعاب بكل فئاتها وملحقات الجوالات المتنوعة.

أيضًا هناك خاصية تعد من أكثر ما يميز موقع مكتبة جرير عن غيره من مواقع التسوق الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ألا وهو ما يقدمه من تذاكر جرير للعملاء التي من خلالها يتم الحصول على أفضل التجارب في السعودية، حيث يتم بها الحضور لمختلف الفاعليات والمغامرات، مع إمكانية آداء جولات حول العالم، بالإضافة إلى العديد من الحفلات والعروض.

عروض اجهزة جرير

تقدم مكتبات حرير من خلال موقعها الإلكتروني إمكانية الحجز المسبق المتاحة لديها على كل الإصدارات الجديد من الإلكترونيات الذكية التي أوشكت على الطرح في المملكة العربية السعودية، وهذا متاح حاليًا على أجهزة اللاب توب هواوي huawei matebook e ، حيث تجدون سعره على الموقع يبدأ من 4499 ريال سعودي.

كما يوجد أيضًا في موقع مكتبات جرير إمكانية الطلب المسبق لجوال سامسونج جالاكسي اس 22 samsung galaxy s22 بكل إصداراته، الذي من المنتظر طرحة في المملكة العربية السعودية قريبًا، وعند الطلب المسبق سيمكنكم الإستفادة من ميزة أن تكونوا من أوائل الحاصلين عليه، حيث تم الإفصاح عن السعر المعلن له والذي يبدأ من 3499 ريال سعودي.

كما أنه أيضًا عند شراء الجوال وحجزه مسبقًا من خلال أحد الفروع أو عبر التسوق اون لاين من موقع جرير الرسمي، فعند إستلام الجوال يكون للعميل الحق في إختيار هدايا مجانية متنوعة مع الجوال، والتي تصل قيمتها إلى مبلغ 2199 ريال سعودي، وهذا العرض يسري على كل أجهزة سامسونج جالاكسي اس 22 مدة محدودة فقط.

كذلك سوف يستفيد العميل من إمكانية إختيار هدايا مجانية متعددة عند طلبه المسبق لجوال سامسونج جالكسي اس 22، فيمكن للعميل الإختيار من بين ثلاث هدايا، إما الحصول على سماعات جالكسي بودز برو اللاسلكية، أو شاحن جداري بقوة 15 واط مع جراب للجوال ذكي، أو شاحن جداري ثنائي بقوة 25 واط مع بطاقة شاشة بقيمة تصل إلى 1400 ريال سعودي.

خدمات جرير في السعودية

تقدم مكتبات جرير خدمة فريدة تميزها عن كل المتاجر الإلكترونية في داخل المملكة العربية السعودية، ألا وهي خدمة الإستبدال، التي تمكن العملاء من استبدال أي هاتف ذكي بجوال سامسونج جالاكسي اس 22 الترا samsung galaxy s22 ultra الجديد، وهذا بخصم على سعره يبدأمن 700 ريال سعودي.

وقد طرحت اكسترا خدمة الإستبدال لفترة محدودة تبدأ من الآن وحتى نهاية شهر مارس 2022، والتي تم طرح عدد من الشروط والأحكام التي تم نشرها على الموقع الرسمي لاكسترا في السعودية، على أنه يمكن للعملاء الإستفادة من تلك الخدمة عند تطبيق مل الشىوط والأحكام المنصوص عليها داخل المملكة العربية السعودية.

تقسيط جرير

نجد في كل فروع مكتبة جرير السعودية خدمة التقسيط المريح، التي يسعى إلى الإستفادة منها نسبة كبيرة من العملاء الذين يقيمون داخل المملكة العربية السعودية، حيث تفيد تلك الخدمة في شراء المنتج الذي يرغب فيه العميل أيًا كان سعره ودفع المبلغ على دفعات شهرية، وهذا يتم كذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

حيث تتيح مكتبة جرير تلك الخدمة من خلال موقعها الإلكتروني حتى يوم أقصاه التاسع من شهر فبراير 2022، وتمكنكم الخدمة من تقسيط قيمة المنتج الذي ترغبون في شرائه مع دفع السعر على دفعات متفرقة شهريًا على التوالي، على مدة 12 شهر، وهذا بدون فوائد على الإطلاق، حيث أن نسبة الفائدة هي 0% وفقًا للشروط والأحكام.

وتشمل خدمة التقسيط تلك العديد من المنتجات والمعروضات المقدمة اديها، سواء من الأجهزة الذكية التس تضم الجوالات والشاشات وأجهزة الطابعات الكمبيوتر المحمول واللوحي والمكتبي، أو الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو ملحقات الجوالات والأجهزة الذكية، وهذا يطبق وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها، كما أنها توفر خدمة التقسط لمدة طويلة تصل إلى 24 شهر.

عروض جرير للإستبدال

كما توضح الصورة السابقة أنه متاح في فروع اكسترا السعودية خدمة تبديل الأجهزة القديمة بأحدث الأجهزة المطروحة داخل المملكة وعلى الموقع الألكتروني، حيث يمكنكم الآن تبديل التابلت القديم الخاص بكم بأحدث أجهزة الكمبيوتر اللوحي ايباد الاي تعد أحد أفضل إصدارات شركة أبل، وهذا بخصم حتى 2385 ريال سعودي.

أفضل عروض جرير

تقدم جرير كل أنواع الأجهزة الحديثة بتقنيات ذكية تعد من الأكثر تطورًا، وهذا كله تقدمه لكم بتخفيضات مميزة في كل المواسم الخاصة في داخل المملكة العربية السعودية، كما تعرض للعملاء الكثير من الخدمات قبل وبعد البيع، والتي حازت رضا وإعجاب الكثير منهم، وهذا يشمل كل فروع المملكة والموقع الإلكتروني كذلك.

كما تقدم مكتبة جرير خصومات خاصة بمعروضاتها على موقعها الإلكتروني، حيث يوجد لديها عروض خاصة بالموقع فقط دونًا عن الغروض الموجودة في فروع السعودية، وهذا يشمل مختلف الألكترونيات والأجهزة، والتي يمكن الحصول عليها بخدمة التقسيط من خلال الموقع اون لاين، كما يوجد لديها تخفيضات أسبوعية حصرية يتم تجديدها كل فترة.

عروض جرير الجديدة

تحتوي فروع مكتبة جرير خصومات كبيرة جدًا على كل أجهزة المنزل، بالأضافة إلى أجهزة الجوالات، فتجدون بها معروضات من الغسالات الكهربائية بأحدث التقنيات وبسعر مناسب لكل المستويات المادية، كما تقدم مكتبات جرير أجهزة المكيفات المنزلية بأقل سعر متاح داخل المملكة، حيث يزداد الإقبال على شرائها كل عام في نهاية موسم الشتاء إستعدادًا لحرار

موقع جرير الالكتروني للتسوق

كما تقدم جرير لكل عملائها في المملكة العربية السعودية إمكناية الشراء والتسوق من على موقعها الرسمي الخاص بمعروضات الأجهزة في المملكة، فكل ما عليكم فعلها فقط الدخول على الموقع الرسمي وإختيار المنتجات المراد شرائها ونقلها في عربة التسوق، ومن ثم يتم الضغط على اشتري اون لاين.

عروض مكتبة جرير

وتقدم متاجر جرير الموجودة في السعودية العديد من الخدمات المتاحة للعملاء داخل المملكة العربية السعودية، ومنها خدمات صيانة ما بعد البيع، مع خدمة توصيل كل أنواع المنتجات إلى لعميل حتى باب المنزل، كما تقدم جرير خدمة التركيب على يد محترفين، هذا بالطبع بجانب خدمة تقسيط جرير التي يستفيد منها العمل بدرجة كبيرة.

وتضم عروض جرير للجوالات في معارضها العديد من الخدمات التي تخدم العملاء بشكل كبير، ناهيك عما تقدمه من أسعار على السلع بخصم كبير لا يقبل المنافسة مع كل متاجر متاجر السعودية، فبالمقارنة سنجد أن جرير تعرض أقل سعر على الإطلاق، بل وتتحدي بأسعارها أنها الأقل، وفي حالة إيجاد سعر أقل فهي تلزم نفسها رد فرق السعر للعميل.

وهذا يسري في حالة أن تنطبق الشروط والأحكام المنصوص عليها والمقرّة من جرير السعودية، والتي تم طرحها تحت شرط تطبيق الشروط والأحكام المنصوص عليها، حيث تتبع متاجر جرير هذا النهج في المملكة العربية السعودية على كل معروضاتها من الأجهزة الإلكترونية، وأيضًا الأجهزة الكهربائية الخاصة بالبيت، مع مستلزمات المنزل أو العمل.

عروض جرير

يهتم موقع جرير بتقديم التخفيضات على أشهر الجوالات التي تم طرحها مؤخرًا، حيث أن الجوالات تعد من الأجهزة التي يكثر شراؤها وإستبدالها، وهذا لكونها من الأجهزة التي يطرأ عليها كل يوم تقنيات جديدة ومتطورة، حيث أنها تضم الكثير من الأدوات، مثل الكاميرا، ومتصفح الإنترنت، بجانب الألعاب الترفيهية، وإجراء المكالمات، وفيما يلي كل أسعار جوالات جرير سامسونج وفقًا لآخر تحديث طرأ عليها.

وتحتوي الجوالات الحديثة في مكتبات جرير السعودية على مساحات كبيرة للذاكرة الداخلية تتيح لمالكها تخزين العديد من الملفات التي لا حصر لها، مع حرية تصوير عدد لا نهائي من مقاطع الفيديو مع إلتقاط أحلى اللحظات والتعديل عليها، حيث أن بعض الجوالات قد وصلت مساحة التخزين الداخلي بها إلى 512 جيجا بايت.

كما أنه لم تنسى جرير العملاء الذين يرغبون في شراء الجوالات من الفئات المتوسطة والمنخفضة، فوفرت لهم إصدارات ذات مساحات للتخزين تبدأ من 128 جيجا بايت، والتي هي بالمساحة التي تسمح لمستخدم الجوال بتخزين الملفات والفيديوهات والصور مع سعر متوسط يناسب كل المستويات الإجتماعية، وبهذا تكون حققت المهعادلة الصعبة وجمعت بين السعر القليل ومساحة التخزين الكبيرة.

كما أن مساحة الرام أيضًا تعد من معايير قياس الجودة في الجوال، فمن خلالها يتم التحكم في استيعاب الجوال لإجراء المهام في الخلفية أو تشغيل الألعاب عليه، ولذا نجد جوالات قد وصلت سعة الرام بها إلى 16 جيجا بايت، وهي بالسعة الكبيرة التي تتيح لكم أكبر إستفادة ممكنة من الجوال الذكي.

ولا يمكن أن ننسى أهمية الكاميرا في الجوالات في وقتنا الحالي، والتي تمكننا من التصوير وتسجيل اللحظات الهامة في حياتنا من المناسبات أو الأحداث الهامة، ولذا تهتم شركات الجوالات بتقديم أجهزتها بكاميرا ذات جودة عالية قدر الإمكان، ليس هذا فقط، بل أن معظم الجوالات التي تم إصداراها في الأعوام الأخيرة تضم أكثر من كاميرا لتجربة تصوير رائعة.

حيث تقدم الكاميرات لقطات متشبعة بالألوان ومن زوايا مختلفة، ولكل أهم العدسة التي تهتم بالتقريب، بجانب الكاميرا التي تساعد على توضيح التفاصيل الدقيقة داخل الصورة، هذا بالإضافة إلى الكاميرا التي تلتقط الصور من زاوية أوسع لتظهركل التفاصيل في الصورة، وغيرهم الكثير من الكاميرات ذات بؤر متبايتة في البؤر وزاوية الإلتقاط.

jarirbookstore

تخفيض كبير على جوالات سامسونج جالاكسي s21 الترا samsung galaxy s21 ultra ، لون فضي أنتيوم سعة 265 جيجابايت بسعر 4499 ريال سعودي، بدلًا عن 5399 ريال سعودي.

، لون فضي أنتيوم سعة 265 جيجابايت بسعر 4499 ريال سعودي، بدلًا عن 5399 ريال سعودي. تخفيض كبير على جوالات سامسونج جالاكسي اس اف اي samsung galaxy sfe ، لون نعناعي سحابي سعة 128 جيجابايت بسعر 2249 ريال سعودي، بدلًا عن 2999 ريال سعودي.

موقع جرير

متاح في النقاط التالية أسعار جوالات سامسونج جالكسي زد فولد بسعر مغري جدًا، والتي تقدمه لكم مكتبة جرير مع هدية مجانية عند الشراء تحصلون عليها فورًا بقيمة تبلغ 600 ريال سعودي، مما يزيد من جذب مكتبات جرير إلى العملاء داخل طل مخافظات المملكة العربية السعودية، ناهيك عما تقدمه من خدمة الشراء بالتقسيط، وكذلك خدمة التوصيل إلى الباب المميزة.

جوالات سامسونج جالاكسي زد فولد 2 samsung galaxy z fold2 ، لون اسود، مزودة بإمكانية تشغيل شبكات إتصال الجيل الخامس 5جي، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت، بسعر 6199 ريال سعودي، بدلًا عن 7999 ريال سعودي، بخصم 23%، بما يعادل 1000 ريال سعودي.

جوالات سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا samsung galaxy note20 ultra ، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت، وذاكرة الرام 12 جيجابايت، بسعر 3499 ريال سعودي، بدلًا عن 3999 ريال سعودي، بخصم 23%، بما يعادل 1000 ريال سعودي.

خصومات جرير

جوالات سامسونج جالاكسي اس 21 samsung galaxy s21 ، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، بسعر 2999 ريال سعودي، بدلًا عن 3549 ريال سعودي، بخصم 15%، بما يعادل 500 ريال سعودي.

جوالات سامسونج جالاكسي اس 21 بلاس samsung galaxy s21 plus ، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، بسعر 3599 ريال سعودي، بدلًا عن 3199 ريال سعودي، بخصم 14%، بما يعادل 600 ريال سعودي.

جرير جوالات

عرض خاص وحصري من متجر جرير على سعر جوال تيلو جامز لجيون فون دول، بسعة للذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، لون ازرق بلازينج، بسعر مخفض جدًا 2499 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي بخصم قدره 29%، ووفر بقيمة 1000 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا قيمة مجانية عند الشراء بقيمة 600 ريال سعودي.

وهكذا نجد أن مكتبات جرير السعودية قد اهتمت بتقديم كل ما يحتاجه سوق الإلكترونيات في المملكة من جوالات سامسونج التي يطلبها نسبة كبيرة من العملاء في مختلف الفروع، لذا يعرضها لكم متجر جرير بسعر مخفض في موسم التخفيضات الكبرى، والأسعار كما وجدتموها مخفضة لقدر كبير، حتى يتثنى لكل عميل شراء جواله بالمواصفات التي يريدها.

بل وتجدون كذلك لدى جرير العديد من مستلزمات الجوالات التي لايمكن الإستغناء عنها، لكونها من الملحقات الهامة التي تحافظ على الجوال لأطول فترة ممكنة، وليس هذا فقط بل توفر مكتبات جرير لعملائها في المملكة العربية السعودية مختلف الأكسسوارات الخاصة بالجوالات، والتي تعزز من مزايا الجوال وتزيد من الإستفادة منه.

جرير

نقدم لكم في التالي أحدث الشاشات من موقع جرير بخصومات شاملة العديد من الأنواع الشهيرة، مثل هاير و سكاي وورث ، كذلك سوني sony ، وسامسونج samsung ، وال جي lg ، والأسعار نعرضها لكم في التالي بخصم يصل إلى 61% على الشاشات مقاس 65 بوصة من ال جي.

كما أنه متاح تخفيضات أخرى كبيرة وصلت حتى 50% على شاشات هاير من المقاس 65 بوصة ذات الدقة 4 كيه عالية الجودة، التي تقدم لكم أمتع مشاهدة، مع تخفيضات على شاشات ال جي تبدأ من 53% على الشاشات مقاس 86 ذات المقاس الأكبر على الإطلاق، بجانب تخفيضات متنوعة على باقي الشاشات التي تتسم بجودتها المتنوعة.

أيضًا يوجد كذلك في متاجر مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية عدد من شاشات التليفزيون المتطورة جدًا، بحيث تضم تقنيات تمكنك من نقل ومشاهدة الملفات عليها من الأجهزة الذكية الأخرى مثل الجوال أو اللابتوب أو التابلت، ويتم هذا عبر التواصل اللاسلكي أو من خلال مداخل اليو اس بي التي تحتوي عليها الشاشة.

ومتاح من الشاشات كل المقاسات التي يمكن أن يحتاجها أي عميل داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتيح لكم متجر جرير أكبر المقاسات التي تناسب أكبر الغرف، حيث وصلت إلى 85 بوصة، كما أنه متاح مقاسات تناسب أصغر المساحات تبدأ من 50 بوصة، وكلها بجودة عالية تتيح لك تجربة مشاهدة من أمتع ما يكون.

jarir

شاشة تلفزيون ذكي من ال جي مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي اموليد، بسعر 6999 ريال سعودي بدلًا من 17999 خصم 61% ليصبح التوفير بقيمة 11000 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي كيو ال اي دي من سامسونج مقاس 85 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي، بسعر 9499 ريال سعودي بدلًا من 17999 خصم 47% ليصبح التوفير بقيمة 8500 ريال سعودي.

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شاشة تلفزيون ذكي من سوني sony مقاس 75 بوصة بجودة 4 كي، بسعر 5399 ريال سعودي بدلًا من 12999 خصم 57% ليصبح التوفير بقيمة 6600 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من سامسونج samsung مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي اموليد، بسعر 4799 ريال سعودي بدلًا من 8999 خصم 47% ليصبح التوفير بقيمة 4200 ريال سعودي.

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شاشة تلفزيون ذكي من ال جي مقاس 55 بوصة نانو سل بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 7999 خصم 56% مع توفير بقيمة 4500 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من ال جي مقاس 55 بوصة نانو سل بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 3249 ريال سعودي بدلًا من 7499 خصم 57% مع توفير بقيمة 4250 ريال سعودي.

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شاشة تلفزيون ذكي من سوني sony مقاس 85 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي، دي ال اي دي، بسعر 9799 ريال سعودي بدلًا من 19999 خصم 51% بتوفير 10200 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من ال جي مقاس 86 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي، دي ال اي دي، بسعر 8899 ريال سعودي بدلًا من 7499 خصم 53% بتوفير 10100 ريال سعودي.

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شاشة تلفزيون ذكي من هاير مقاس 75 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 8149 خصم 45% مع توفير بقيمة 8149 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من هاير مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر2399 ريال سعودي بدلًا من 4799 خصم 50% مع توفير بقيمة 2400 ريال سعودي.

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شاشة تلفزيون ذكي من هاير مقاس 55 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 3499 خصم 46% مع توفير بقيمة 1400 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من هاير مقاس 58 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 2199 ريال سعودي بدلًا من 3549 خصم 38% مع توفير بقيمة 1350 ريال سعودي.

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شاشة تلفزيون ذكي من سكاي ورث مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش ال اي دي، بسعر2599 ريال سعودي بدلًا من 3499 خصم 26% مع توفير بقيمة 900 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من سكاي ورث مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر2899 ريال سعودي بدلًا من 3599 خصم 18% مع توفير بقيمة 700 ريال سعودي.

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شاشة تلفزيون ذكي من سوني بمقاس 55 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 3999 خصم 33% مع توفير بقيمة 1300 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من هاير مقاس 50 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 1642 ريال سعودي بدلًا من 2699 خصم 39% مع توفير بقيمة 1050 ريال سعودي.

كانت تلك أسعار أجود أنواع الشاشات المتاحة في كافة فروع متجر جرير السعودية، والتي من خلالها يمكن مشاهدة أجود صورة وأنقى صوت، كما أن البعض منها يعمل بنظام الأندرويد الذمي الحديث بكل ما يشمله من مميزات جديدة تمكنكم من الحصول على أقصى استفادة من الشاشة، حيث أن الأجهزة التكنولوجية الذكية أصبح اقتناءها من سيم هذا العصر.

ولم تكتفي مكتبات جرير بتوفير شاشات التلفاز لديها فقط داخل السعودية لعملائه، بل يوجد كذلك العديد من أنواع شاشات الألعاب المميزة بتقنيتها التي تسمح لمستخدمها الإستمتاع بتجربة ألعاب لا مثيل لها، فهي تقدم صورة بأعلى جودة للمستخدم أثناء لعبه للألعاب، خاصةً الألعاب التي تعتمد على الحركة والمؤثرات البصرية بقدر كبير.

حيث زاع صيت الألعاب القتالية وألعاب السباقات والتحديات بين أبناء الجيل الحالي، الذي يصب معظم إهتمامهم بتحقيق المزيد من النقاط وإجتياز المهام، وبالتالي أصبح لابد من الحصول على شاشة مخصصة لتلك الأنواع من الألعاب، لتمكنهم من مشاهدة كافة مشاهد ومراحل اللعبة بأعلى جودة ممكنة، ولذا يتم تصنيع شاشات الألعاب بتقنيات تناسب الأستخدام اليومي لفترات طويلة من اايوم.

مكتبات جرير

يوجد لدى جرير لابتوب من مختلف الماركات التي تشمل هواوي huawei ، و مايكروسوفت microsoft ، وريزر، و ابل ماك apple mac ، والتي يمكن شراؤها من خلال تقسيط جرير بأقساط متقطعة على عدة شهور وفقًا للأحكام والشروط المتفق عليها، ونترككم مع الخصومات التي وصلت إلى 40%.

وتجدون على موقع مكتبة جرير والفروع أيضًا أرخص سعر ممكن على أجهزة اللاب توب الحديثة، سواء التي تصلح للعمل أو التي تناسب الإستخدام الشخصي المتنوع لكل فرد منا في المملكة العربية السعودية، كما أنه متاح تسهيلات كثيرة للسداد، بجانب طرق الدفع المتنوعة التي تقدمها مكتبات جرير في الفروع وعلى موقعها الإلكتروني.

ويراعى عند إختيار جهاز الكممبيوتر المحمول أن يتم التأكد من كل ما يضمه من مواصفات وتقنيات تكنولوجية، حيث أن التقنيات تتطور دائمًا ليحل الجديد محل القديم منها، فلم تعد الأجهزة ذات التقنيات القديمة والغير محدثة مؤهلة لإنجاز المهام المطلوبة منها، سواء على مستوى الإستعمال الشخصي أو العملي في الدراسة أو مجال الأعمال.

وتعد اجهزة اللاب توب من الأجهزة التي عليها إقبال كبير في المتاجر داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنها تستخدم في أغراض العمل بشكل أساسي، فمعظم الأعمال تعتمد على استخدام الكمبيوتر بشكل كبير، كما أن اللاب توب من الأجهزة التي تستخدم في الدراسة أيضًا، ولذا تتنوع مواصفاته وفقًا لاستخدام كل فرد.

حيث أن منها ما يضم مساحة كبيرة للتخزين تصل إلى 1 تيرا بايت، وهي بالمساحة الأكبر على الإطلاق التي تمكنك من تخزين كل الملفات الصوتية وكذلك مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى المستندات الهامة الخاصة بالعمل أو الدراسة، كما تضم أجهزة اللاب توب الحديثة مواصفات تخص مساحة الرام وجودة الشاشات، كما أنه يوجد منها شاشات منفصلة وأجهزة كومبيوتر متحول 2 في 1.

شركة جرير للتسويق

لاب توب ابل ماك بوك برو 13 ريتنا بلاس apple macbook pro ، مع تاتش بارzoy7 ، بشاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر 9999 ريال سعودي بدلًا من 10399 ريال سعودي، بتوفير 400 ريال سعودي.

لاب توب ابل ماك بوك برو 13 ريتنا بلاس apple macbook pro ، مع تاتش بار، بشاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر 8999 ريال سعودي بدلًا من 9399 ريال سعودي، بتوفير 400 ريال سعودي.

عروض جرير 2021

لاب توب هواوي ميت بوك دي 15 huawei matebook d 15 ، انتل كور، بشاشة مقاس 15.6 بوصة، بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 2599 ريال سعودي، بتوفير 300 ريال سعودي.

لاب توب هواوي ميت بوك دي 15 huawei matebook d 15 ، الجيل العاشر، بشاشة مقاس 15.6 بوصة، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 2899 ريال سعودي، بتوفير 300 ريال سعودي.

عروض جرير لابتوب

لاب توب مايكروسوفت سيرفس 3 بشاشة مقاس 15 بوصة،ايه ام دي رايزن 5، بسعر 5999 ريال سعودي بدلًا من 7499 ريال سعودي، بتوفير 1500 ريال سعودي، بخصم فوري من جرير عند الشراء قدره 20%.

لاب توب ريزر بليد برو 17، كومبيوتر محمول للالعاب، مدمج به لوحة مفاتيح باللغة الإنجليزية، بسعر 14699 ريال سعودي، مع هدايا بقيمة 1247 ريال سعودي.

جرير لاب توب

تقدم حاليًا شركات التكنولوجيا الكبرى أجهزة حديثة بغرض دعم الإستخدام الخاص بالألعاب، فمع ظهور العديد من الألعاب الشيقة في وقتنا الحالي، أصبح دعمها من المواصفات الأساسية التي يجب توافرها في أجهزة اللاب توب الجديدة، حيث تقوم الشركات بتقديم أقوى معالج في الجهاز ليتوافق مع الإستخدام لفترات طويلة، وكذلك توفر في الجهاز رامات بسعة كبيرة.

لاب توب ريزر بليد 15، بلوحة مفاتيح باللغة الإنجليزية، مع شاشة مقاس 15.6 بوصة، كومبيوتر محمول للألعاب، بسعر 8199 ريال سعودي، مع هدايا بقيمة 13599 ريال سعودي بخصم خاص بقيمة 40%، بتوفير حصري 5400 ريال سعودي.

هواوي ميت بوك اكس برو huawei matebook x pro ، الجيل العاشر، بشاشة مقاس 13.9 بوصة، بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي، بتوفير 2100 ريال سعودي بخصم قدره 30%.

وبهذا نكون قد أعطينا لكم كل تفاصيل اللاب توب المختلفة على موقع مكتبات جرير اون لاين السعودية، حيث حرصنا على توضيح السعر والمواصفات كما تم ذكرها بشكل دقيق، حتى يتسنى لكم فرصة المقارنة والاختيار بين الأجهزة المختلفة وفقًا لإحتياجاتكم اليومية في الجهاز، حيث تتباين الأجهزة فيما بينها في المواصفات والأسعار.

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