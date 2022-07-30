كيف اشترك في مسابقة الحلم 2022 للحصول على الجائزة الكبرى مليون دولار مع مصطفي الآغا

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كيف اشترك في مسابقة الحلم 2022، أصبحت مسابقة الحلم الأكثر شهرة على مستوى جميع الدول العربية، حيث أتاحت هذه المسابقة إلى ملايين من الشباب الاشتراك فيها والفوز بجوائز قيمة وكبيرة تحقق حلم كل شاب، لذلك نجد أن البحث عن شروط المسابقة وكيفية الاشتراك فيها الأكثر تساؤلا على جميع محركات البحث، حيث يرغب الجميع الإشتراك في المسابقة للفوز وتحقيق أحلامهم، ويقدم برنامج مسابقة الحلم الإعلامي مصطفى الأغا، ويتم إذاعة الحلقات الجديدة على الهواء مباشرة، كما يتم خلال الحلقة الجديدة الإعلان عن المتسابقين الفائزين بشكل مباشر، ونظراً لرغبة الكثير في معرفة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم سوف نوضح لكم الخطوات خلال السطور التالية.
كيف اشترك في مسابقة الحلم 2022
مسابقة الحلم هي حلم كل فتاة وشاب، حيث يمكن من خلال الجائزة التي يحصل عليها الفائز تحقيق جميع الأحلام، كما يمكن أن يفوز بمنزل، ويقدم هذا البرنامج محتوي مميز ومختلف ويساهم في تنمية وتطوير جميع الأشخاص لأنه يعتمد على تقديم معلومات ثقافية تنمي مهارات التفكير عند الجميع، ويتم تقديمه عبر قناة mbc السعودية، ونظراً لتساؤل الجميع عن خطوات الاشتراك في المسابقة، يمكن الإشتراك من خلال إتباع الخطوات التالية.
- الخطوة الأولي يقوم فيها المتقدم بالبحث عن الكود الخاص بالدولة التي يقيم بها.
- بعدها يرسل كلمة حلم أو Dream على الكود الخاص بالدولة المقيم بها.
- سوف يقوم معدي البرنامج بإرسال عدد من الأسئلة إلى المتقدم.
- لابد أن يتم الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح.
- بعد ذلك ينتظر المتقدم الإعلان عن اسمه من الفائزين في الحلقات الجديدة من البرنامج.
ما هي شروط الاشتراك في مسابقة الحلم
يتم الإعلان عن كل مسابقة بشروط محددة، حيث لا يمكن للجميع الاشتراك في اي مسابقة بدون توافق الشروط في المتسابق، وقد حدد برنامج مسابقة الحلم عدد من الشروط التي لابد أن تتوافر في المتقدم وتتمثل هذه الشروط فيما يلي.
- لابد أن يكون المتقدم للاشتراك في المسابقة قد بلغ السن القانوني.
- أن يكون عربي الجنسية.
- عدم وجود أي صلة قرابة بين المتقدم والعاملين في المسابقة.
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