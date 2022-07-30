نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عام هجري سعيد.. “إليكم” كلمات و عبارات تهنئة السنة الهجرية 1444 – 2022 و رسائل تهاني بالعام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد السنة الهجرية العام الذي لا يتم حسابه بالتقويم الميلادي وإنما يتم حسابه بالتقويم القمري الإسلامي. وتكون بدايته غرة شهر المحرم من كل عام. ومن الجد ير بالذكر أن العرب في الجاهلية وقبل الإسلام كان لهم عدة تقويمات. حيث كان منها تقويم يعتمد على الأحداث مثل عام الفيل الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحرب الفجار التي سميت بهذا الاسم لأن العرب فجروا فيها. وتقاتلوا في الأشهر الحرم. وبالتزامن مع قدوم رأس السنة الهجرية نتناول معكم في الآتي أبرز تهنئة العام الهجري الجديد 1444.

تهنئة بالعام الجديد

تهنئة بالعام الجديد. حيث أن الأعوام تتوالى وتمر. فها قد مضى عام هجري بكل ما فيه من خير وشر. وجاء عام جديد يحمل لنا الخير والتوفيق كله بإذن الله تعالى. ونرجو من الله نفعه ونأمل الخير فيه. وفي بداية كل عام يتبادل الأهل والأحباب والأصدقاء عبارات تهنئة العام الهجري والتي تشتمل على أجمل الدعوات وأرق الأمنيات.

عام جديد سعيد علينا جميعًا، كل عام وأنتم بخير وبأحسن الأحوال.

أتمنى لكل أحبائي دوام الصحة والعافية في بداية هذا العام الجديد، وأن يكون عامًا مليئًا بالحب والسعادة والرضا.

الأمل له مكان في القلوب يتجدد مع بداية كل عام دون إذن أو رد بالرفض أو القبول، اللهم اجعلنا من المتفائلين المتمسكين بالأمل دائماً.

سنة جديدة أقبلت علينا فيها اسأل الله لكم سعادة لا تنتهي وفرحة أبدية وضحكات تملأ الكون كل عام وأنتم بخير.

تهنئة السنة الهجرية الجديدة

تعتبر السنة الهجرية الجديدة من المناسبات الدينية والإسلامية السعيدة. حيثُ أنه يمثل حدثاً عظيماً في الإسلام. وهو هجرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من مكة إلى المدينة وبهذه المناسبة يهنئ المسلمون بعضهم بعضاً بأجمل العبارات كالتالي:

بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أقول من كل قلبي: كل عام وأنتم بخير، إنَّها ذكرى أعظم هجرة في تاريخ البشرية، اللهمَّ اجعل أيامنا جميعها أيام خير وبركة وسعادة يا رب العالمين.

اللهم يا ربّ العرش العظيم أسألك مع مطلع السنة الهجريّة الجديدة أن تحفظنا بعين رعايتك التي لا تنام، وأن تُظللنا بالرحمات التي لا تنقطع، اللهم بارك لي وللأهل والأحبة في تلك المناسبة الطّيبة.

لكل الأصدقاء الغالين كل سنة وأنتم طيبين سنة جديدة سعيدة محملة بالتفاؤل كلها أمان وسلام ومحبة تملأ قلوبكم الجميلة.

تهنئة بالعام الهجري الجديد 2022

نقدم لكم تهنئة بالعام الهجري الجديد. والذي يحتفل بقدومه المسلمين في جميع الدول العربية والإسلامية. ولأجل ذلك يقوم الكثيرون بالبحث عن أجمل العبارات والرسائل التي تعبر عن التهنئة بـ رأس السنة الهجرية. والتي تحتوي على عبارات تحمل المشاعر الطيبة بين الأهل والأصدقاء في هذه الآونة. ومن أبرز العبارات:

نُبارك للأهل والأحبّة في كلّ مكان، ونسأل الله أن تكون سنة الخير على جميع شعوب العالم الإسلامي، كلّ عام وأنتم إلى الله أقرب، وإلى طاعته أرغب ، وتقبل الله من ومنكم صالح الأعمال.

اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله.

اللهم بلغنا الخير وأحبابنا حيث كان، ووفقنا اللهم لكل عمل صالح وباعد بيننا وبين الفساد.

أجمل الكلمات المحملة بمعاني الحب والتقدير لكل أحبابي بمناسبة العام الهجري الجديد، جعله الله لنا ولكم من أسباب السعادة والتوفيق.

أسأل الله أن يلبس كل أحبابي العافية وأن يستر عليهم في العام الجديد العيوب ولا يظهر منهم إلا كل جميل.

تهنئة السنة الهجرية 1444

مع انتهاء العام الهجري 1443 واستقبال السنة الهجرية الجديدة 1444. يهتم المسلمون في أنحاء العالم بإستقبال العام الجديد بأجمل المعايدات وأرق التهاني التي تدخل السرور عليهم وتبعث روح المودة والمحبة، من هذه المعايدات ما يلي: