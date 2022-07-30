تهنئة بالعام الهجري الجديد 2022 – 1444 .. أحدث رسائل و عبارات تهنئة السنة الهجرية للأصدقاء والأحباب

تهنئة بالعام الهجري الجديد 2022 – 1444. نتناولها معكم في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يحرص الكثير من المسلمون في الآونة الحالية على تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة رأس السنة الهجرية. والتي تعد من العادات المتوارثة بين الأجيال وخاصة في المناسبات الدينية. ومع حلول رأس السنة الهجرية 2022. حيث تعتبر الرسائل والكلمات والعبارات إحدى وسائل التعبير عن قدوم هذه المناسبة بين الأصدقاء والأحباب والتي تعبر عن سعادتهم ورضاهم بما يشعرون به تجاه هذه المناسبة.

تهنئة بالعام الهجري الجديد 2022 – 1444

مع قرب انتهاء شهر ذي الحجة يبدأ الكثير من المسلمين في مختلف البلدان العربية بالبحث عن رسائل وعبارات و كلمات تهنئة بالعام الهجري الجديد 2022 – 1444. وذلك لتبادلها مع أصدقائهم والمقربين منهم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وفيما يلي نرصد لكم عبارات تهنئة بالعام الجديد مكتوبة.

اللهم انا قد استودعناك سنة مضت، فاشملها بعفوك ومغفرتك، اللهم نستودعك سنة قادمة، فاشملها بلطفك وعفوك، كل عام وأنتم بخير بارك الله لنا بكم طوال العمر.

تباشير الفرح هلّت , وبالسنة الجديدة غردت الطيور وبالفرح طلّت , كل عام وانتم طيبين وبالخير والسعادة محفوفين .

جعل الله الخير والبركة حليفة أيامكم، والسعادة والابتسامة رفيقة دربكم، والنصر والعز ديدنكم، وحفظ الله لكم الإسلام دينكم، كل عام وأنتم بخير.

اللهم اجعل هذه المناسبة تأتي لكل المسلمين كل عام بسعادة ورضا ومحبة يا رب العالمين كل عام وكل المسلمين خير.

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2022

يستقبل المسلمون العام الجديد 2022 – 1444 بكل الحب والدعاء والامنيات. ونحن نسعد بنشر كلمات رسائل تهنئة السنة الهجرية والتي تحمل أسمى معاني التهاني والتبريكات.

كل عام وأنت لربك طائع ولنبيك تابع ولإخوانك نافع ولدينا رافع وللجنه طامع.

تهنئة من الوريد إلى الوريد، وقبل الزحمة والمواعيد كل عام وأنت سعيد.

يا رب افتح لمن فتح رسالتي باب سروره، ويسر له اموره، واجعل الجنة أول وآخر مروره.

اللهم افتح أبواب السعادة لمن فتح رسالتي واجعل له كل اموره يا رب ميسره واجعل السماء يوم القيامة أول وآخر عبوره يا كريم. اللهم ارزقنا هذا العام الجديد واجعله أحسن من السابق يا كريم.

أهديك الورد وألوانه، وأرسل جواب أنت عنوانه، وأهنيك بقدوم عام 1444 وأيامه.

عام هجري جديد يحمل أيام مباركات صالحات نسأل الله العلي القدير أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام ولا يحرمنا من فضلها لا فاقدين ولا مفقودين.

كل عام وأنتم بخير وأنتم الخير ولكم كل الخير إن شاء الله بحلول رأس السنة الهجرية.

عام يمضي وعام يأتي ونحن بين هذا وذاك ندعو الله عز وجل أن يظلنا برحمته وأن يمنن علينا بالفرح والسرور.

كل عام وأنتم بألف خير وصحة بمناسبة عام هجري جديد جعله الله لنا ولكم من أسباب السعادة والفلاح.

بلغكم الله السنة الهجرية الجديدة بكل عافية وصحة تامة وأسبغ عليكم النعم الظاهرة والباطنة.

أتوجه بأجمل التهاني القلبية إلى صديقي الحبيب داعيًا الله له القبول والرفعة والعمل الصالح في كل حين.

عبارات تهنئة السنة الهجرية

قدوم رأس السنة الهجرية يعد من الأحداث العظيمة الهامة والمميزة عند المسلمين. وذلك لما تمثله الهجرة النبوية الشريفة من بداية للتأسيس الدولة الإسلامية. وبهذه المناسبة يتبادل المسلمون عبارات تهنئة السنة الهجرية بكلمات جميلة وعبارات مميزة.