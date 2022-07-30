نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم على ايفون 13 وأجهزة أخرى جبارة خصومات قوية من جرير في المقال التالي

يأتي ايفون 13 بخصم قوي على مكتبة جرير، ليس هذا فقط بدل هناك عروض قوية على 10 أجهزة أخرى سوف نستعرضها فيما يلي، ويعد iphone 13 من الهواتف الناجحة في عالم الجوالات حيث يقدم تجربة استثنائية في الأداء، وتعتبر أجهزة iphone خاصة سلسلة iphone 13 الجديدة التي تضمن iphone 13 وآيفون 13 برو وiphone 13 pro max و iphone mimi من الأجهزة المميزة في سرعة الاستجابة للأوامر وكذلك جودة التصوير بالكاميرا. خصم على ايفون 13 و10 أجهزة أخرى جبارة خصومات قوية من جرير وفي الوقت نفسه حصل iphone 13 على خصم 5% وأصبح سعره بعد الخصم هو 4999 ريال سعودي.

الهاتف قبل الخصم كان سعره هو 5299 ريال سعودي، والهاتف المشار إليها نسخة الـ512 جيجا بايت. مواصفات هاتف ايفون 13 في المملكة العربية السعودية حجم الشاشة هو 6.1 بوصة، دقة وضوح الكاميرا هو 12+12+12 ميجا بكسل والأمامية 12 ميجا بكسل.

وفي الوقت نفسه نظام تشغيل الهاتف هو ios15 وشبكات الاتصال التي يدعمها الهاتف هي 4g و5g.

الهاتف يدعم شبكات التواصل واي فاي والبلوتوث بالإضافة إلى مجال الاتصال القريب nfc.

يدعم الهاتف الشريحة النانو وهناك أيضا الشريحة الذكية.

الجوال يدعم الشحن السريع بقوة 20 واط ويأتي بفلاش لايت قوي بمستويات اثناء استعماله كمصدر للإضاءة.

دقة الشاشة الخاصة بالهاتف هو 1170×2532. عروض أخرى من مكتبة جرير على أجهزة مختارة خصم قوي على هاتف سامسونج جالاكسي s22 ألترا بقيمة 400 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سعر الهاتف قبل العرض كان 5299 ريال سعودي.

سعر الهاتف في العرض هو 4899 ريال سعودي بقيمة خصم 400 ريال.

كذلك هواوي بي 50 حصل على خصم قوي بنسبة 13% وأصبح سعره 2599 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك كذلك هاتف شاومي 12 بمساحة 256 جيجا حصل على خصم بنسبة 13%.

الهاتف بعد الخصم قبل سعره 3099 وسعره قبل الخصم كان 3599 ريال سعودي. خصومات جرير الجبارة على الأجهزة الأخرى مع ايفون 13 في السعودية هناك عرض على لاب توب هواوي ميت بوك إكس برو بقيمة 33%، سعر الجهاز بعد العرض هو 4999 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سعر الكمبيوتر المحمول المشار إليه قبل العرض كان 7499 ريال سعودي.

أيضا هناك عرض على لاب توب asus فيفو بوك فليب 14، قيمة الخصم هي 31%.

سعر الجهاز بعد الخصم هو 1119 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصم على ايفون 13 وأجهزة أخرى جبارة خصومات قوية من جرير - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصم على ايفون 13 وأجهزة أخرى جبارة خصومات قوية من جرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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