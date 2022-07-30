شوف اقوى عروض وخصومات لولو هايبر ماركت

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يقدم لكم لولو هايبر ماركت أقوى العروض والخصومات على المنتجات ن هذه المنتجات اللحوم الطازجة، الأسماك، مساحيق الغسيل، الزيوت، كل ما يحتاج البيت العصري من أدوات منزلية، أدوات كهربائية، كما يوجد أيضا جميع أنواع المعلبات واشتري أيضا كل هذه العروض من لولو هايبر ماركت في المنطقة الشرقية من يوم ٢٧ يوليو إلى ٢ أغسطس كما يمكنك معرفة المزيد من العروض عند زيارتك ل هايبر لولو. عروض لولو هايبر اشتري كتف لحم بقرى باكستاني للكيلو بسعر ٢٧.٩٠ ريال سعودي بدلا من ٣٦.٩٠ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على سمك شعري وسط للكيلو بسعر ٢٧.٩٠ ريال سعودي بدلا من ٤٦.٩٠ ريال سعودي.

تبضع روبيان مزارع طازج حجم وسط للكيلو ٢٧.٩٠ ريال سعودي بدلا من ٣٢.٩٥ ريال سعودي. احصل على سمك سلمون نرويجي كامل منظف للكيلو٥٩.٩٠ ريال سعودي بدلا من ٧٧.٩٠ ريال سعودي.

تسوق هوم ويل مفرش طاولة ١٥٠×٢٢٥ سم ٥٩ ريال سعودي بدلا من٦٩ ريال سعودي.

اشتري هوم ستايل رف تخزين أزرق/وردي/أحمر بسعر ٨٩ ريال سعودي بدلا من ١٣٩ ريال سعودي. خصومات لولو هايبر احصل على مابل ليف ملابس معدنية عمودية متنوعة بسعر ٦٥ ريال سعودي بدلا من ٨٩ ريال سعودي.

اشتري هو ستايل مرأة ٦٠×٣٠ سم بسعر24 ريال سعودي بدلا من 34 ريال سعودي.

مابل ليف ديكورات للجدار طقم ٣ قطعة متنوعة بسعر ٢٤ ريال سعودي بدلامن٣٥ ريال سعودي. كما يمكنك الحصول على توم سميث ترمس ستانلس ستيل 3 لتر بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.

تبضع لومينارك طقم أكواب زجاج 25 سنتيلتر بسعر 18 ريال سعودي بدلا من 28 ريال سعودي.

تسوق أيضا روتبنكت ترمس 1 لتر بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 98 ريال سعودي. هايبر لولو اشتري شيفلاين قطاعة الخضار والفواكة 13 في 1 بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي.

لومينارك طقم عشاء مجموعة 19 قطعة رخامي بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على سكوتش برايت مكنسة داخلية + جاروف للغبار مجموعة بسعر 29 ريال سعودي بدلا من 39 ريال سعودي.

تبضع أيضا فيلدا ممسحة دوارة سهلة التنظيف والعصر مجموعة بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 259 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اقوى عروض وخصومات لولو هايبر ماركت - ثقفني

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