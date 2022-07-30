شوف تخفيضات أسواق العثيم السعودية othim مستمرة حتى 2 اغسطس

أجدد عروض أسواق العثيم السعودية ، هايبر العثيم السعودية يقدم أقوى العروض والخصومات على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المناحات، التي يقوم ببيعها خاصة في فصل الصيف، لأن هذه العروض تشكل العصائر، والفواكه الفريش مثل المانجو، والاناناس، والخضروات الفريش، والحلويات والمنظفات وغيرهم من العروض الرائعة، التي يريد الجميع معرفتها، والخصومات متوفرة ومستمرة حتى 2 أغسطس الشهر القادم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض هايبر العثيم السعودية.

عروض العثيم السعودية الصيفية اليوم

متوفر في أسواق العثيم خصم على عبوة لبنة فيرست تشويز، ولانشون الفلة بقر، وشبيهة جبن جودا سادة، وعنب أحمر، وكيوي، واناناس، وتمر روثانة صندوق كبير، وثوم شبك، وشمام اردني.

كما متواجد تخفيضات هائلة على عبوة تونة جنتل أبيض فاخر وزنها 95 جرام، وعبوة تونة فيكتو أبيض دوار الشمس وزنها 165 جرام.

تنزيلات في العثيم بالسعودية على عبوة أرز جودان مزة وزنها 10 كجم، وعبوة مكرونة كولافينتا اسباغتي وزنها نصف كيلو، ومهلبية زدني، وعبوة ماشروم فيكتو كامل وزنها 400 جرام.

أما العروض المقدمة من العثيم على عبوة خلطة زدني بيتزا نيويورك وزنها 500 جرام، وعبوة زدني بيتزا الإيطالية وزنها 500 جرام، وعبوة ماشروم تان شرائح وزنها 400 جرام.

وتشمل الخصومات أيضا على وجبة سفوري كراكز أرز خضار، وكنافة بالقشطة، وزود سنداوتش بالجبنة سائلة، وفاصوليا بيضاء كبير، وكمون مطحون، والسنبلة رقائق بف بيستري وزنها 800 جرام، وعبوة ستربس دجاج رويال بالثوم وزنها 750 جرام، ومكعبات بقري برازيلي توب سايد، ولحم شياه نعيمي بالعظم، ولحم غنم سواكني بالعظم، ولحم خروف بربري بالعظم، وعبوة تونة بالماء قودي خفيف وزنها 185 جرام، وعبوة تونا قودي تندرينا ناعمة 185 جرام، وعبوة مايونيز قودي روزميري 250 مل.

عروض العثيم السعودية الصيفية هذا الأسبوع

متوفر خصومات في أسواق العثيم بالسعودية على جميع الأقسام وسنوضحها عبر الكتالوج وتشمل كالتالي:

بسكويت ريتز مالح، وفول سوداني بست مالح، وعبوة كورن كلوقز شوكو وزنها 500 جرام، وعبوة ورق عنب فيكتوريا محشي وزنها 400 جرام، وعبوة شيبس ليز وزنها 160 جرام، وعبوة زيت زيتون بيتوتي وزنها لتر، وعبوة حليب فريشكو بودرة وزنها 1800 جرام، ومرقة ماجي دجاج، وحفائض فأين بيبي كبير، ومبيض ملابس فلاش كلور، ومنظف حمام فلاش، ومعجون كولجيت هيربال مسوال للأسنان، ومفارش سفرة ريما، وفوط صحية فام مضغوط كبير، وحفائظ بامبي سانيتا وسط، وفوطة صحية سوفي مقاومة للبكتريا، وشامبو عباية برسيل منعش، ومطهر داك ورد، وصابون برسيل أزرق ضد البكتيريا، ومناديل وجه داكس كيس، وصابون كلينا بودرة نسيم الجبل، ومبيض ملابس شير.