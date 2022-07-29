نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجعل نباتك أفضل مع وصفة القرفة.. التأثيرات الإيجابية للقرفة على النباتات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قصاصات النبات والتأصيل إحدى طرق زراعة النباتات، وباستخدام القرفة، يمكنك زراعة نباتاتك المفضلة بطريقة أكثر استهدافًا. القرفة من التوابل المشهورة والمعروفة التي تستخدمها معظم النساء لجعل طعامهن ألذ، لكن الخصائص المفيدة للقرفة لا تقتصر فقط على مجال التغذية، ومعظم الناس يستخدمون القرفة كأحد الطرق العضوية للتخلص منها استخدام الآفات والحشرات.

التأثيرات الإيجابية للقرفة على النباتات ومكافحة الآفات

القرفة في التجذير

من المثير للاهتمام معرفة أن هذه التوابل متعددة الاستخدامات والرائحة تُستخدم لتقوية قطع الجذور والوقاية من الأمراض الفطرية في براعم البذور، وفي بعض الأحيان لمنع الآفات من مهاجمة المنازل. انضم إلينا في هذا الجزء العملي من أسلوب الحياة الرطب لمعرفة المزيد عن الخصائص الفريدة للقرفة للنباتات ومعرفة آثارها المذهلة من خلال استخدامها.

مرمم النبات

في حالة تلف جذر أو ساق النبات، يمكنك إصلاحه باستخدام مسحوق القرفة.

دافع حشرات

النمل والبق والبعوض لا يحبون رائحة القرفة ، لذلك لإبعادهم عن مكان معيشتك ، قم برمي القليل من مسحوق القرفة في اتجاههم. يمكنك أيضًا عمل رذاذ عن طريق خلط 20-25 قطرة من زيت القرفة في 1-2 كوب من الماء. رش على حشرات المن والبعوض لقتلهم ، لكن احرص على عدم رش الرذاذ في وجهك أو عينيك.

فوائد القرفة للنباتات

يقضي على الفطريات

إذا لاحظت وجود بقع فطرية على أوراق النباتات، يمكنك إزالتها بالقرفة. اصنعي رذاذًا بمزيج من 3-4 ملاعق كبيرة من مسحوق القرفة و1-2 لتر من الماء الدافئ واتركيه طوال الليل، ثم ضعي المزيج على التوالي واستخدمي هذا الرذاذ مرتين في الأسبوع. يمكنك أيضًا استخدام هذا المزيج للوقاية من الأمراض الفطرية للنباتات. للسيطرة على فطريات الأوركيد، فقط ضع القليل من مسحوق القرفة على أوراق النبات.

قاتل الفطر

إذا رأيت عيش الغراب ينمو في الحديقة، دمره بسهولة بمسحوق القرفة ، وبهذه الطريقة يمكنك رش القرفة على تلك المناطق لإزالة هذا الفطر من الأرض.

علاج لدغات الحشرات

اصنعي عجينة بالقرفة والعسل وضعيها عليها للتخلص من الحكة الناتجة عن لدغات الحشرات، حيث أن كلا المكونين سيعالجان أي عدوى ناتجة عن لدغات الحشرات.

إصلاح الجذور والتأصيل

باستخدام مسحوق القرفة ، يمكنك حماية قصاصات النباتات من التعفن والبكتيريا ، لذلك قم بغمس أطراف القصاصات في القرفة وزرعها في تربة جديدة. بمجرد أن تزرعها ، فإنها تنمو بدون أي مرض.

زراعة الشتلات

يمكن أن تسبب تعفن البراعم العفن أو الفطريات في النباتات قبل الإزهار ، وللحفاظ على صحة النباتات ، يمكنك استخدام القرفة بعدة طرق. قبل الزراعة يرش مسحوق القرفة على التربة للوقاية من الأمراض.

كإجراء للصيانة، يمكنك أيضًا سقي شتلاتك بشاي القرفة. اغلي 1 أو 2 عود قرفة في كوب أو كوبين من الماء واتركيه ليبرد تمامًا قبل الري لمنع التعفن. بالإضافة إلى كونها مفيدة للحدائق والمزارع ، فإن القرفة آمنة للأطفال ، ولهذا السبب ينشرها بعض الناس في الملاعب لإبعاد الآفات واليرقات.