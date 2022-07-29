مواصفات وعيوب أيفون ١٤ برو ماكس وموعد إطلاقه في جميع الدول العربية

كثيرًا ما يبحث الأشخاص عن هاتف الأيفون والتحديثات الجديدة لعام ٢٠٢٢ ومن أبرز الهواتف هاتف ١٤ برو ماكس حيث كثيرًا ما يتميز هذا الهاتف بالكثير من التحديثات والمواصفات حيث أكثر ما يميز شركة أبل الأمريكية هي الكاميرا وسوف نتناول خلال هذا المقال اهم مميزات هذا الهاتف.

مميزات هاتف ١٤ برو ماكس

يتميز تلك الهاتف بالعديد من المميزات وسوف نتناول خلال تلك السطور أهم مميزاتها

يدعم هاتف ايفون ١٤ برو ماكس الجيل الخامس فهو يتميز بمعالج قوي يصل إلى ١٦ امبير.

يتميز هذا الهاتف بسرعة وجودة عالية.

يصنع هذا الهاتف من زجاج الغوريلا القوي الذي يتميز بأنه ضد الكسر علاوة على أنه مقاوم للخدش.

يتمتع تلك الهاتف بالوزن الخفيف فيتراوح وزنه ما بين ١٩٦ جرام إلى ٢٤٠ جرام.

يصل طول هذا الهاتف إلى ١٦١ملي ويصل عرض الهاتف إلى ٧٤.٥ ملي.

يتميز هاتف ايفون برو ماكس بإطار من الالومنيوم.

أما عن ذاكرة الموبيل فتصل إلى ١٢٨ و٢٥٦ و٥١٢ كما يحتوي هذا الهاتف على ذاكرة عشوائية تصل إلى ٨ جيجا.

كما يتمتع هذا الهاتف بسعة بطارية تصل إلى ٣٢٤٠ امبير.

يدعم هذا الهاتف خاصية الباروميتر والبوصلة والدوران وبصمة الأصبع والوجه.

أكثر ما يميز هاتف ايفون برو ماكس هي جودة الكاميرا فتتراوح الكاميرا إلى ١٢ ميجا بكسل فيملك هذا الهاتف ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية.

عيوب هاتف ايفون ١٤ برو ماكس

من أبرز عيوب هذا الهاتف أنه لا يدعم خاصية الراديو: