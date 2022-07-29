نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة طفل يشبه نصف جسده قرد! في المقال التالي

عمر شويل - جدة السبب في أن نصف جسد الطفل يبدو وكأنه قرد كان شيئًا مخالفًا لخيال والدته. في حادثة غريبة ونادرة، أنجبت معلمة طفل نصف جسده بشري ونصفه الآخر مثل قرد. وفقا لهذه المرأة، نظرت إلى الطفل الذي ولدته وشعرت بالسعادة، ولكن عندما نظرت إلى بقية جسده، بكت مندهشة لأن النصف السفلي من جسده كان أحمر اللون ومغطى بالشعر الفاتح، و لم تعتقد أن هذا الطفل كان ابنها. ابق معنا لقراءة قصة طفل يشبه القرد .

طفل يشبه القرد

حدث شيء غريب للأم. كان يذهب كل أسبوع إلى حديقة الحيوانات ويقف أمام قفص القرود. لهذا تساءل عما إذا كان لهذا علاقة بالشكل الغريب لطفله المولود ؟! حاولت والدة الطفل إخراج هذا الفكر من عقلها، كانت معلمة ومتعلمة ولا يجب أن تؤمن بالحكايات الخرافية، فذهبت إلى الأطباء وسألتهم عن سبب حدوث ذلك. أخبرها الأطباء ألا تلتفت إلى القصص الخيالية، وأكدوا أن هذا مجرد خلل طبيعي في غدد وإفرازات الجنين أثناء فترة الجنين.

قالت والدة الطفل: أحاول إقناع نفسي أن الخرافة ليست صحيحة، لكني لا أستطيع. وتابعت: “عندما كنت حامل كنت أذهب إلى حديقة حيوانات الجيزة كل أسبوع ووجدت قفصًا به نوع خاص من القرود الصغير ، لأني أحب النظر إلى هذه القرود وحركاتها، كنت أذهب هناك كل أسبوع لأقف أمامها لساعات طويلة في القفص “.

قالت والدة هذا الطفل: مرت تسعة أشهر وولدت ابني على هذا النحو العجيب. بعد أيام وأسابيع، كان ظهر طفلي مغطى تقريبًا بهذا الشعر، واستمر شعر ساقيه، الذي يشبه القرد، في أعلى ركبتيه. كان لبقية الجسم والجلد لون وشكل طبيعي. بعد ذلك ظهرت بقع بنية على ذراعه، ومع نمو البقعة أصبحت مغطاة بالشعر. مع تقدمي في السن، تحول قلقي على مستقبل ابنتي إلى ذعر.

خلل في تكوين الجنين قبل التطور

هذا الوضع غير طبيعي من حيث الخلق. لا علاقة له بما يقال أنه أصل البشر من القرود. هذا خلل في تكوين الجنين قبل التطور. وتجدر الإشارة إلى أن علاج هذا المرض يتم بعد البحث الذي يحدد مكان الغدة المستهدفة المسببة لهذا المرض. أخيرًا، هو علاج إشعاعي أو جراحة ، وفي حالة زيادة إفراز هرمونات الذكورة يتم العلاج بمضادات الهرمونات.