شوف عروض لولو ماركت الجديدة لنهاية الشهر

يقدم لولو ماركت في هذا الأسبوع أقوى الخصومات، وذلك بمناسبة نهاية الشهر حيث يمكنك الحصول في هذا الأسبوع على جميع احتياجات أسرتك وجميع أحتياجاتك الشخصية، والعديد من المنتجات التي يوفرها لك هايبر لولو، حيث يمكنك الحصول على مستلزمات السفر من حقائب وغيرها، وأكياس الدجاج، واللحوم الطازجة، والفاكهة والخضراوات، كما يمكنك الحصول على منتجات العناية الشخصية، ومنتجات العناية بالشعر، والكثير من العروض الأخرى الموجودة في بروشور العروض، وتكون العروض سارية من يوم 27 يوليو إلى يوم 2 أغسطس، وفي هذا المقال نتناول بعض من العروض المتاحة على بعض المنظفات والسلع الغذائية من لولو هايبر ماركت.

عروض لولو ماركت

مريتو بخاخ النشا رائحة منعشة 500 مل/ 400 مل + 100 مل سعر العبوة 14.95 ريال بدلاً من 18.65 ريال.

احصل على عرض فانيش مزيل البقع عن الأقمشة قوة أوكسي 500 جرام/ كريستال أبيض 450 جرام، بسعر 19.95 ريال للحبة بدلاً من 28.75 ريال.

وفر 22.60 ريال عند شراء جنتو مسحوق غسيل وزن 2.5 كيلو متنوعة مقابل 19.90 ريال بدلاً من 42.5 ريال.

فنش كبسولات غسيل صحون 42 كبسولة 672 جرام/ كوانتوم 400 جرام 32 كبسولة/ ليمون 416 جرام 40 كبسولة متنوع، مقابل 59.95 ريال بدلاً من 88.25 ريال.

بامبي حفاضات للأطفال العبوة الكبيرة متنوعة سعر الحبة 59.90 ريال بدلاً من 86.50 ريال، يوفر المتسوق 26.60 ريال.

سانيتا مناشف المرحاض مجموعة 290 متر 9 + 3 بسعر 19.95 ريال للحبة بدلاً من 26.25 ريال.

هايبر لولو

لوز شرائح اسباني مقشر سعر الكيلو 63.5 ريال بدلاً من 72.5 ريال، بخصم قدره 9 ريالات.

أوسكار شوكولاتة برالين متنوعة وزن كيلو بسعر 23.5 ريال بدلاً من 33 ريال.

بيور سبايس الهيل الأخضر الهندي الطبيعي 7/ 8 ملم 1 كيلو بسعر 129 ريال بدلاً من 228 ريال.

ميلبون شوكولاتة حليب مه الكاكاو برالين إنتاج بلغاريا سعر الحبة 21.5 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

بودوكو ويفر شوكولاتة 140 جرام بسعر 2.95 ريال بدلاً من 3.95 ريال.

بيكاي القمح الكامل عطا وزن 5 كيلو مقابل 23.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

بيونا فاصولياء سوداء عضوية في مياه وزن 400 جرام بسعر 9.5 ريال بدلاً من 11.95 ريال.

جزاء ملح الهيمالايا وردي ناعم 1.1 كيلو مقابل 7.5 ريال بدلاً من 14.5 ريال.

هولستن شراب شعير خالي من الكحول 6 زجاجات بسعر 30.95 ريال بدلاً من 34.65 ريال.

هاينز تتبيلة سلطة متنوعة 400 مل سعر الحبة 16.95 ريال بدلاً من 24.50 ريال.

كاتشب هاينز الطماطم 907 جرام مقابل 19.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

تخفيضات لولو

بيرية مياه فوارة عادية 200 مل بسعر 3.95 ريال بدلاً من 4.90 ريال.

باجة حب ضيافة 130 جرام بسعر 4.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

بريتانيا بسكويت القلوب الصغيرة 50.5 جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 13.5 ريال.