نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية للأجهزة والسلع الغذائية بأوفر العروض في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر عروض بنده لتقدم لنا أقوى عروض الصيف لهذا الأسبوع، متضمنة لكافة الأجهزة الكهربائية ذات المزايا الرائعة، وخاصةً فيما يتعلق بالمهام المنزلية من طهي للأطعمة وتحضير المشروبات والعصائر، وأيضًا المهام الأخرى من تنضيف الملابس والكي، وكل ذلك يمكنكم التمتع به في هايبر بنده مع أسعار رائعة على كافة السلع الغذائية خلال الفترة الحالية وحتى يوم 2 أغسطس 2022.

عروض بنده الأسبوعية للأجهزة

مع تخفيضات الأسعار التي أطلقتها بنده السعودية تحت شعار اشتر أكثر ووفر أكثر نجد الأجهزة الكهربائية من بين العروض، لتتمتع بمزايا رائعة في الأجهزة وبأسعار مذهلة، بحيث يمكنك تحضير مختلف الأطعمة والمعجنات والحلويات في المنزل بخطوات بسيطة، فيتيح الخلاط الكهربائي أو اليدوي خلط المكونات جيدًا بأسرع وقت وأقل جهد، لنجد في النهاية أن كافة المكونات متجانسة معًا وفي نفي الوقت خالية من التكتلات، وتتوافر القلايات الكهربائية أيضًا مع تشكيلة من عروض بنده لأدوات المطبخ.

غلاية كهربائية 1.8 لتر، بسعر 39 ريال سعودي بدلًا من 59 ريال سعودي.

عصارة 600 واط، بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 159 ريال سعودي.

صانعة ساندوتش كينوود بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال سعودي.

شاشات بنده

بأسعار تبدأ من 449 ريال يمكنك شراء شاشة تلفزيون 23 بوصة، مع توصيل مجاني للشاشات ذات الحجم الكبير بدايةً من 50 بوصة، وتتوافر تشكيلة متنوعة الأحجام من الشاشات لتختار حسب المساحة التي ستوضع فيها الشاشة في منزلك، وفي النقاط التالية نتعرف على العروض المتاحة.

تلفزيون دورا 42 بوصة بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون امبكس جلوريا 65 بوصة بسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 2409 ريال سعودي.

بنده عروض

تمتع بالحصول على المنتجات الطازجة، وبشكل خاص الطماطم حيث تستخدم في تحضير السلطات وأيضًا صلصة الطماطم وهى أساسية في عدد كبير من الأكلات والمعجنات مثل البيتزا، وتتوافر طماطم الكرز التي توضع صحيحة في السلطات أو مع مكعبات الجبن، وننتقل إلى الأغذية الأخرى ونجد أنواع مختلفة من الخبز مثل خبز البرجر، الخبز الأبيض، خبز البريوش، كما تتوافر رقائق التورتيلا، ويمكنكم تحضير حشوات رائعة لوضعها داخل الخبز أو الرقائق، وتوفر لكم بنده خيارات متنوعة، حيث تتوافر الاجبان وهى أساسية في أي حشو سواء كانت تشكيلة من الأجبان الشيدر، الموزاريلا، الجبن المثلثات أو جبن الموزاريلا مع اللحوم والخضراوات.