شوف لولو هايبر ماركت عروض نهاية الشهر بأقل سعر

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عروض لولو تقدم أقوى عروض السلع في نهاية يوليو التوفير ، حيث يمكنكم شراء جميع مقاضيكم من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأساسية وغيرها العديد في مهرجان عروض وصفقات نهاية الشهر بأوفر الأسعار ، وذلك من خلال جميع فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، مع توفير خدمة التوصيل المجاني على المشتريات الاكثر من 99 ريال، كما أنها تقدم هذا الأسبوع خصم إضافي بقيمة 25 ريال سعودي على المشتريات بقيمة 250 ريال، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة. لولو هايبر ماركت اشتري عبوات لانشون لحم الدجاج بالتوابل الحارة روبرت وزن العبوة 340 جرام، مقابل 13.95 ريال سعودي فقط بدلاً من 17.75 ريال، مبلغ التوفير 3.80 ر.س.

احصل على تارجت لحم بقري مقدد كورند بيف وزن العلبة 340 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 17.50 ريال.

اشتري صلصة تتبيل أجنحة الدجاج فرشلي مقابل 9.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

بسعر 9.95 ريال اشتري صلصة الشواء فرشلي عبوة 18 أونصة. عبوات ذرة حب وزن 340 جرانم فرشلي بسعر 3.95 ريال للحبة بدلاً من 5.50 ريال.

اشتري ذرة فشار فرشلي علبة 32 أونصة مقابل 14.95 ريال بدلاً من 19.75 ريال. هايبر لولو حليب نيدو مجفف المدعم غني بالألياف علبة وزن 195 جرام بسعر 61.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال، توفير 10 ريالات.

مقابل 29.95 ريال فقط يمكنك شراء نستلة الحبوب الكاملة الأصلية نسكويك حبوب الشوكولاتة 625 جرام، بدلاً من 34.95 ريال وتوفير 5 ريالات.

وفر 5 ريال واشتري حبوب نستلة الكاملة بالعسل نسكويك حبوب الشوكولاتة وزن 375 جرام، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال. اشتري عبوات نستلة كونتري كورن فليكس رقائق الذرة وزن العبوة نصف كيلو جرام، مقابل 17.95 ريال بدلاً من 21.5 ريال.

ماجي شوربة الدجاج بالشعرية 60 جرام بسعر 3.95 ريال للحبة بدلا من 5.40 ريال.

حليب جوز الهند مجفف ماجي وزن 150 جرام مقابل 7.95 ريال بدلا من 11.65 ريال.

كاتشب الطماطم ليبيز عبوتين بسعر 19.95 ريال بدلا من 28.50 ريال.

حليب مكثف محلى نستلة عرض ثلاث عبوات مقابل 22.95 ريال بدلا من 26.95 ريال سعودي. لولو ماركت يقدم لولو ماركت تخفيضات أيضا على منتجات شركة المراعي، حيث تستطيع الحصول على كريمة الطهي أو كريمة الخفق عبوة لتر بسعر 21.95 ريال بدلاً من 29 ريال سعودي، وتوفير 7 ريال. حمص جميع المكونات طبيعية من المراعي وزن العبوة 250 جرام بسعر 5.95 ريال بدلا من 7 ريالات.

جبنة حلومي المراعي أو جبنة حلومي لايت وزن 225 جرام بسعر 11.95 ريال بدلا من 17.05 ريال. زيتون اسود اسباني حبة كاملة سعر الكيلو 12.90 ريال بدلا من 17.95 ريال. عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت عروض نهاية الشهر بأقل سعر - ثقفني

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