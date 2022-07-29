من غير لمس طرد البرص من المنزل نهائيا بدون عودة في 3 دقائق فقط

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عمر شويل - جدة طرق التخلص من البرص، البرص واحد من أكثر الحيوانات المفزعه بالنسبه للكثير من الأشخاص بسبب شكله المخيف؛ ورائحته الكريهه والأمراض التي قد يتسبب الابراص في انتشارها لذلك يجب التخلص منه فورا في حاله العثور عليه فهو يعرف بسرعته وانتشاره في الأماكن الحارة؛ لذلك يجب تلقي الحذر أثناء فصل الصيف؛ فهي من أنواع الزواحف التي تسبب في انتقال الفيروسات والأمراض وقتلها يعد من أهم الخطوات التي يسعي الإنسان في اسرع وقت لتنفيذه قبل انتشاره بسرعة شديدة.

وصفة سحرية طرد البرص او الوزغ من المنزل نهائيا بدون لمس في 3 دقائق ولن يعود مجددا

التخلص من البرص

كثيرا منا يقوم بقتل البرص بنفس الطريقة التي نتعامل مع الزواحف؛ لگن البرص يمگنه أن يظل علي قيد الحياة حتي بعد قطع زيله.

استخدام قشر البيض للتخلص من الأبراص حيث أنها من الطرق الرخيصه والفعاله لتخويف الابراص؛ عن طريق وضع قشر البيض حيث يعتقد البرص إنه بيض ثعبان.

استخدام الواح الغراء؛ حيث أن الأبراص تنجذب بشكل أساسي الي الضوء الموجود في النوافذ والمداخل؛ وعند إلتصاق البرص بلوح الغراء فإنه نقوم بصب الزيت النباتي علي الفخ وتعتبر هذه الطريقه من أهم الطرق للتخلص من البرص.

تجارب ناجحة في التخلص من الأبراص

هناك بعض الأشخاص تجتهد في فعل بعض التجارب التي تجدي في النهاية بالتخلص من البرص والقضاء عليه نهائيا ومنها :-

وضع قطعه من القماش أو الشاش مملوءا بعشب الشيح؛ وذلك بوضعه في المنازل وفي مداخل الشرفات حيث أن هذه الماده تسبب رعب شديد الابراص.

وضع كرات من معجون القهوة والتبغ أمام النوافذ والمداخل التي يتوقع دخول البرص من خلالها؛ والتي ينشط من خلالها حركه البرص.

عمل خلطه من الفلفل الحار والشطه الحاره والثوم؛ ووضعها ع النوافذ والمداخل وذلك لأن الثوم يقوم بإزعاج شديد للبرص بسبب رائحته النفاذه.

نصائح لتجنب دخول البرص الي المنزل