نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على 5 معايير غريبة للجمال في الدول الآسيوية! في المقال التالي

عمر شويل - جدة على الرغم من معايير الجمال العالمية التي نراها في مجلات الموضة، فإن كل دولة لها خصائصها وعاداتها الخاصة فيما يتعلق بجمال المرأة. على الرغم من أن الناس في معظم البلدان ينفقون الكثير من الأموال على تجميل أسنانهم، فإن النساء في اليابان ينفقن الأموال على أسنان ملتوية. لذلك، يمكننا حقًا أن نقول أن الجمال مفهوم نسبي. ابق معنا للتعرف على معايير الجمال الغريبة في الدول الآسيوية.

معايير غريبة للجمال في الدول الآسيوية

1- حواجب متصلة (طاجيكستان)

على الرغم من أنه في أجزاء مختلفة من العالم، فإن النساء ينتفن حواجبهن ويحاولن جعلها تبدو جيدة قدر الإمكان، في طاجيكستان، تعتبر الحواجب الطبيعية المستمرة علامة على الجمال التقليدي وهذه واحدة من معايير الجمال الغريبة في طاجيكستان . تستخدم النساء اللواتي لا ينعمن بحواجب كثيفة نبتة تسمى usma. حتى أنهم يقومون بتلوين المسافة بين حواجبهم لجعلها تبدو مستمرة. يستخدم الآباء هذه التقنية أيضًا لبناتهم منذ الصغر.

2- شد الرقبة (تايلاند)

أعناق طويلة هي رمز لجمال شعب كيان. هذا التقليد له أصول مختلفة ويعتقد الكثيرون أنه في الماضي البعيد، كان هذا العمل يحمي النساء من العبودية. ومع ذلك، يقول البعض إن أعناقهم الطويلة تجعلهم يشبهون التنانين، وكانت التنانين من الشخصيات المهمة في الفولكلور. تستخدم الفتيات اللفات النحاسية منذ أن كان عمرهن 5 سنوات، ومع مرور الوقت ، فإنهن يضافن إلى عدد الحلقات.

3- أظافر طويلة (الهند)

لا تقتصر المرأة الهندية على أظافر طويلة. هم أيضا ينمون أظافرهم. على عكس الموضة العالمية ، تحظى أظافر القدم الطويلة المطلية بشعبية كبيرة في الهند.

4- وجه على شكل قلب (كوريا الجنوبية)

تمتلك كوريا الجنوبية أكبر عدد من عمليات التجميل بالنسبة للفرد في العالم. نحت الوجه هو واحد من أكثر ثلاث عمليات تجميل شعبية في كوريا الجنوبية. على الرغم من المخاطر المحتملة ، تخضع النساء لتصغير عظم الوجنة وتصحيح زوايا الوجه وتصحيح الفك للحصول على وجه على شكل قلب.

5- أسنان سوداء (اليابان)

اسوداد الأسنان أو “أوهاغورو” هو إجراء رسمي يتم فيه تسويد الأسنان. على الرغم من أن لا أحد يفعل ذلك بعد الآن، إلا أنه يجب القول أنه في الماضي، كانت الأسنان السوداء تعتبر جميلة في اليابان. كان هذا العمل رمزا للمكانة الاجتماعية للمرأة لإظهار جمالها واستعدادها للزواج.