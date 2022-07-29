شوف السعر المتوقع والمواصفات للهاتف ايفون 14 برو ماكس

سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس، أصدرت شركة آبل الأمريكية عن اقتراب الموعد الخاص بصدور هاتف آيفون 14 برو ماكس في الأسواق في المدة المقبلة، وهي كذلك تعمل على إجراء الكثير من التعديلات على هاتف الآيفون الجديد لكي تقوم بإرضاء كل الأذواق، حيث أن هاتف آيفون 14 بر ماكس يكون متوافر بالعديد من المميزات والمواصفات الرائعة والقوية التي يريدها كل فرد في السعودية.

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد كليا تعرف علية اكثر عن قرب

سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس

يتواجد هاتف ايفون 14 برو ماكس بالعديد من المواصفات والمميزات الرائعة والمذهلة التي يريدها كل فرد من كافة أنحاء العالم ومن ضمن تلك المميزات هي كالتالي:

يكون الهاتف به السماعات الخارجية ستيريو. هاتف ايفون 14 برو ماكس يتواجد فيه الميكروفون الثانوي الذي له دورً في عزل الضوضاء عند التحدث. تم التطوير للبلوتوث الخاص بالجهاز إلى أن يصير 5.0، وكذلك فهو يكون متميزًا بخاصية wifi direct، وأيضًا يتواجد في الجوال خاصية hotspot. استطاع الهاتف أن يوفر إمكانية الجي بي إس التي لها دورًا في تحديد المنطقة الجغرافية، ومع الإضافة إلى ذلك تواجد النظام الخاص بالملاحة البحرية. يحتوي هاتف الآيفون 14 برو ماكس على المعالج القوي والمذهل الذي يكون من النوع أيه 16 وهو الذي يعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر، وكذلك سداسي النواة، كما يتضمن الجوال على المعالج الرسومي الذي يكون خماسي النواة من النوع آبل جي بي يو.

مميزات ومواصفات جوال ايفون 14 برو ماكس

استطاعت شركة آبل الأمريكية أن تقدم وتطرح الهاتف بالكثير من الأنواع وعددهم حوالي أربعة متنوعة من الآيفون التي تكون بالذاكرة التي تتراوح ما بين 256 جيجا بايت إلى أن تصل إلى حوالي 2 تيرا بايت. أن من أكثر المميزات التي تتواجد في هاتف آيفون 14 برو ماكس هو توفر الخاصية للدفع الإلكتروني التي تكون عن طريق الماستر كارد أو الفيزا. يتواجد في الهاتف الخاصية التي تعمل على مقاومة الغبار والماء. هاتف آيفون 14 برو ماكس يتواجد به عدد 6 كاميرات، حيث يكون اثنان منهم متواجدين في الأمام مع عدد أربعة في الخلف، حيث أن دقة الكاميرا الخلفية لجهاز آيفون 14 برو ماكس تكون حوالي 16 ميجا بكسل وأيضًا الأمامية. سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس

سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس بالشكل المبدئي يتراوح ما بين: