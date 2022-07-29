شوف أقوى عروض العثيم مول هذا الأسبوع على الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية بأسعار مذهلة

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استمتع بأقوى عروض العثيم مول الأسبوعية على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بأسعار تنافسية، مقاضيك الشهرية من مستلزمات المطبخ، أواني الطهي، القلايات والشاشات الذكية والجوالات أيضاً بسعر أوفر من مجموعة أسواق عبد الله العثيم، حيث تجد عروضاً مميزة على منتجات شركة سامسونج، إمبكس، سهم وأرو، كذلك يعرض العثيم مول أنواع مختلفة من المنسوجات بأسعار رائعة، تبدأ العروض من يوم الأربعاء 27 يوليو وتستمر لمدة أسبوع لتنتهي يوم الثلاثائ الموافق 2 أغسطس. عروض العثيم احصل ضمن عروض أسواق عبد الله العثيم على شاشة إمبكس سمارت 50 بوصة، مقابل 1249 ريال فقط بدلاً من 1499 ريال، واستفد بخصم نقدي بقيمة 250 ريال سعودي.

عرض على شاشة سهم ال أي دي سمارت 58 بوصة بسعر 1269 ريال بدلاً من 1699 ريال.

اشتري شاشة سهم ال اي دي سمارت مقاس 50 بوصة، مقابل 1149 ريال بدلاً من 1399 ريال سعودي . جوال سامسونج اي 13 سعر الحبة 665 ريال فقط.

اشتري غلاية ماء بانيكس سعة 1.8 لتر مقابل 65 ريال بدلاً من 79 ريال سعودي.

احصل على موقد سوبر بي الكهربائي مقابل 52 ريال بدلاً من 75 ريال.

قدر ضغط ايبو جرانيت سعة تسع لترات مقابل 110 ريال بدلاً من 149 ريال، او سعة 11 لتر مقابل 120 ريال بدلاً من 169 ريال.

اشتري قدر كاسا بونيتا مقاس 30 سم بسعر 74 ريال بدلاً من 99.95 ريال للحبة، بينما مقاس 28 سم بسعر 69 ريال بدلاً من 94.95 ريال. أسواق العثيم طقم قدور رويال فورد مكون من 12 قطعة بسعر 199 ريال بدلاً من 335 ريال.

احصل على عرض طقم قدور تيفال مكون من خمس حبات مقابل 175 ريال بدلاً من 399 ريال. كاسات ماء زجاج سعر الطقم 14.50 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

مقلاة هوم واي 2 حبة بسعر 59 ريال بدلاً من 75 ريال. العثيم مول طباخة أرز كيون 1.8 لتر سعر الحبة 110 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي.

احصل على فرن جيباس الكهربي مقابل 279 ريال بدلاً من 349 ريال.

مايكرويف كيون ديجتال سعة 20 لتر بسعر 219 ريال بدلاً من 249 ريال. مروحة جي في سي برو سعر الحبة 99 ريال بدلاً من 129 ريال.

اشتري مكنسة جيباس الكهربائية مقابل 229 ريال بدلاً من 289 ريال.

مكواة أوكارينا بخار بسعر 69 ريال بدلاً من 99 ريال.

احصل على خصم خمسين ريال عند شراء طقم قدور تروست 10 قطع مقابل 149 ريال بدلاً من 199 ريال. صينية فرن مستر هوم طقم 3 قطع بيضاوي أو مستطيل بسعر 44 ريال بدلاً من 59 ريال.

حافظة طعام اكسيس ثلاث حبات مقابل 45 ريال بدلاً من 64.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم مول هذا الأسبوع على الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية بأسعار مذهلة - ثقفني

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