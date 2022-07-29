نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض من مجلة عروض بنده السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض مختارة من أقوى عروض مجلة بنده السعودية لهذا الأسبوع من المواد الغذائية، والفاكهة الطازجة بخصومات كبيرة جداً، ومنتجات أخرى متميزة، ومتنوعة تلبي احتياجات الأسرة في المملكة العربية السعودية مقدمة من بنده هايبر ماركت صاحبة العروض القوية دائماً، والأوسع انتشاراً في المملكة، ونستعرض معكم أسعار تلك العروض.

أقوى عروض من مجلة بنده السعودية

إشتملت أحدث مجلة عروض صيفية من بنده السعودية على تخفيضات هائلة تصل إلى نصف السعر، وعرض قطعة هدية على قطعة، وعرض قطعة هدية على القطعتين، ونبدأ تلك العروض بخصم على مياه الشرب من بيرين بسعر 14.95 ريال بدلاً من 25 للعبوتين ذات 24 قطعة حجم 200 مل، وطحين فاخر الأولى وزن 5 كيلو بسعر 14.95 ريال بدلاً من 29.90 بالإضافة إلى عبوة أخرى هدية.

تخفيضات قوية على المعلبات

من أكثر العروض المتميزة تخفيضات على المعلبات مثل شبيهة القشطة من نادك 160 جرام بسعر 10ريال بدلاً من 15 لعدد أربع حبات، وتونة خفيفة مفتتة بالزيت النباتي من ألوها 165 جرام بسعر 10.95 بدلاً من 16.50 لكل ثلاث حبات، ومعجون الطماطم من الشركة السعودية 135 جرام بسعر 23.95 ريال بدلاً من 31.90 لكل 8 حبات.

عروض حصرية لأعضاء بنده

من العروض المميزة دائماً من بندة العروض الحصرية التي تقدمها لأعضاء بنده مثل لبنة كاملة الدسم 700 جرام بسعر 14.95 ريال بدلاً من 22، وجبنة حلوم فيكتوريا 250 جرام بسعر 9.95 بدلاً من 16.50، وكريمة البندق، والكاكاو من بنده 750 جرام بسعر 14.95 بدلاً من 29.95، وشراب شعير موسى 250 جرام بسعر 25.95 ريال بدلا من 29.95، وشوكولاتة جالاكسي فلوتس 22.5 جرام بسعر 34.95 ريال بدلاً من 54.95 للعبوة ذات 36 حبة بالإضافة إلى 6 حبات هدية، وبسكويت كوفي جوي 45 جرام بسعر 16.95 ريال بدلاً من 24.95 للعبوة ذات 18 قطعة.

مهرجان المانجو من بنده هايبر ماركت السعودية

من أقوى العروض في المجلة خصومات على المانجو الطازجة مثل مانجو صديقة المصرية بسعر 9.95 ريال بدلاً من 12.95، وخصومات أخرى على منتجات شركة نادك من الخضروات مثل الطماطم، والطماطم العنقودية، والطماطم الحلوة.