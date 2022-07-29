نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصدارجديد من ايفون 14 برو ماكس قريبا بشهر سبتمبر القادم تعرف على بعض التوقعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة

البحث عن أسعار iPhone لم ينته بعد ، وذلك لأن الميزات المتوفرة في هذا الهاتف رائعة حقًا. بمجرد طرحه في السوق ، سرعان ما اكتسب شهرة وما زال محبوبًا. في الفترة المقبلة ، سيكون هناك هاتف iPhone جديد أطلقته شركة آبل ، وسيكون هذا في نهاية هذا العام. من المتوقع أيضًا أن يتمتع هذا iPhone الجديد بالعديد من الميزات الرائعة التي ستساعد في زيادة معدلات الشراء.

آيفون 14 برو ماكس

وفقًا لعدد من المواقع العالمية ، من المقرر إطلاق iPhone 14 الجديد بواسطة Apple في 13 سبتمبر. تم الكشف عن هذه المعلومات من قبل iDropNews التي تركز على Apple وأكدت هذا الخبر بعد تسريبه. ومع ذلك فإن التاريخ يتماشى مع عمليات إطلاق iPhone السابقة ولم يتم تأكيده أو رفضه من قِبل Apple بعد بناءً على ما اعتادت عليه الشركة في منتصف سبتمبر من كل عام ليس من الواضح ما إذا كان إطلاق هذا العام سيتبع نهج العام الماضي لإطلاق الهاتف من خلال الإعلان عبر الإنترنت

فا من المتوقع ان يتوفر في هذا الإصدار الجديد عدد من المواصفات التي جعلته محط أنظار الكثير من الأشخاص المستخدمين لشرائه ومن هذه المواصفات

يتضمن آيفون 14 برو ماكس جميع التقنيات الخاصة بكل الأجيال منها الجيل الثالث والرابع والخامس

يتوفر الهاتف بنوع خاص من الزجاج المضاد للخدش مع وجود نوع مميز من شرائح الألومنيوم على الشاشة لتحميها عند السقوط.

يحتوي آيفون 14 برو ماكس علي مساحة تخزين كبيرة جداً، ولا يحتاج إلي إضافة أي كروت أخري لتعمل علي توسيع المساحة فهى تعتبر مساحة كافية

تتميز البطارية الخاصة به بأنها سريعة الشحن كما يستمر الشحن لفترة طويلة من الوقت.

مميزات هاتف ايفون

يتضمن هاتف iPhone 14 Pro Max عددًا كبيرًا من المواصفات العامة التي يهتم العميل بالبحث عنها. وتشمل هذه:

1. مجسات

2. التسريع

3. بارومتر

4. البوصلة

5. جيروسكوب

6. التقارب

7. أنواع الحماية

8. حماية كلمة المرور وكلمة المرور

9. الأسلوب

10. التعرف على الوجه

11. ماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة

12. مقاومة الماء والغبار مصنفة على IP68 (6 أمتار و 30 دقيقة تحت الماء)

13- هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP68 (مقاومة الماء حتى 6 أمتار و 30 دقيقة تحت الماء)

ويعتبر هو نوع مميز من الهواتف المحمولة التي قامت شركة آبل بتصنيعها مؤخراً، وهو يحتوي على عدد كبير من التحديثات الغير موجودة في غيره من الهواتف الأخري حسب التوقعات من الخبراء بالمجال التقنى والهاتف المحمول وهذا الهاتف يحتوي على عدد مميز من الخصائص، والمواصفات التي توفر لحامله عدد كبير من وسائل الحماية لحامله والأمان حتى وإن تم سرقة الهاتف فيمكن العثور عليه في وقت قصير لذلك فهو يعتبر من أفضل الخيارات من الهواتف التي يمكن شراؤها

يتميز iPhone 14 Pro Max بشاشة كبيرة تغطي معظم الجزء الأمامي من الجهاز. الشاشة بها فتحة للكاميرا الأمامية في المنتصف العلوي وبدقة 1280 × 2778 بكسل (FHD +) الهاتف مدعوم بثلاث كاميرات ، جميعها بدقة 12 ميجابكسل وهي تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل وبسرعة 3.7 جيجا بايت إنه مقاوم للماء والغبار وهو قياسي في الهاتف يأتي iPhone 14 Pro Max مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت ومعالج قوي A16 Bionic. كما أن لديها تصنيف مقاومة الماء والغبار IP68 مما يعني أنه يمكنها البقاء على قيد الحياة حتى في أكثر البيئات صعوبة. يدعم الشحن السريع لذا يمكنك إعادة شحن بطاريتك بسرعة. أخيرًا يتميز الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع مدمج مباشرةً في الشاشة

عيوب آيفون 14 برو ماكس

بالرغم من المواصفات الكثيرة التي يتضمنها هذا الهاتف إلا أنه يحتوي علي بعض العيوب، ولكنها لا تقلل من مكانته بين بقية الهواتف ومن هذه العيوب

سنتمكن من معرفتها حين اصدار النسخة التجريبية قريبا