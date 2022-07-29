رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1444 ارق الكلمات واجمل العبارات لدخول العام الهجري الجديد

تعتبر نهاية العام الهجري من مناسبات الخير على الأمة الإسلامية بكل مكان في العالم، لذلك العديد يبحثون عن رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد من أجل المباركة بتلك المناسبة العظيمة، لهذا الأمر سوف نعرض لكم باقة من أجمل عبارات التهنئة، وذلك من خلال تناولنا لأجمل عبارات تهنئة في موضوعنا.

رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد

تعددت عبارات التهنئة التي يحرصون المسلمون على تبنيها مع مناسبات الخير، ومن بينها حلول العام الهجري الجديد، من أبرز هذه العبارات ما يلي:

أشرقت شمس عام هجري جديد أسألك يالله أن تبارك لي، و لأخي، وصديقي بالعام الهجري المقبل، وأن تجعل له نصيب من الطاعة، ويتقرب منك ياذا الجلال والإكرام.

قربًا من أشخاص قريبين على قلبي مع حلول عام هجري جديد تبارك لكم، وأتمنى من الله أن يبارك لي، ولكم في العام الهجري الجديد.

أقدم لكم أجمل التهاني، والمباركات تعبيرًا لي عن فرحتي، وسعادتي في هذه المناسبة الطيبة.

أهنئكم بأطيب التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد سائل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم نصيبًا جميلاً، وحظًا أجمل.

كلمات تهنئة رأس السنة الهجرية 1444

نقدم لكم كلمات تهنئة بمناسبة رأس العام الهجري الجديد، و سنتناولها بالعديد من الكلمات كناية عن حضورها اللافت في ذاكرة العديد، حيث قيل ما يلي:

اليوم نحتفل بمناسبة حلول عام هجري جديد سائلين الله عز وجل أن يبارك لنا في العام الهجري الجديد، ويصرف عنا، وعنكم فيها كل شر.

عام هجري سعيد، وعامر بخيرات الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يكتب لى، ولكم التوفيق في هذا العام.

اللهم بارك لنا في العام الهجري الجديد، وزدنا اللهم من الخيرات في هذا العام.

أعاد الله العام الهجري الجديد بالخير، واليمن، والبركات سائلين الله عز وجل أن يثبتنا الله على طاعته.

تغريدات تهنئة العام الهجري الجديد

يهل علينا عامًا هجريًا جديد يفتح لنا أبواب التوبة، والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، كما يحمل لنا الكثير من الخيرات، ومن أجمل تغريدات العام الهجري الجديد ما يلي: