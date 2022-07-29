تهنئة العام الهجري الجديد في دخول رأس السنة الهجرية 1444 ورحيل 1443، ومع رحيل العام السابق يتمنى جميع المسلمين قدوم عام يملأه الأمل والخير والصحة، وخاصة لأصحاب الحاجات أو المرض أو المغتربين عن الأهل والاحباب، ويتراسل ويتزاور المسلمين في عموم الأرض في تلك المناسبات السعيدة، كما تقوم عدد من الدول العربية بالتهادي بأنواع محددة من الطعام في تلك الأيام السعيدة.

اتباع السنة النبوية والتهنئة بالعام الهجري الجديد

من السنن النبوية تبادل الكلام الطيب بين المسلمين وغير المسلمين، ومن العادات التي يقوم المسلمين باتباعها هي صيام اليوم الأول من السنة الهجرية رغبة في رب العالمين أن يكون عاما مليء بالخير والبركة، ويقوم كل صائم عند الإفطار بالتضرع إلى رب العالمين وطلب الحاجات والتوسل بالأعمال الصالحة له وطلب الستر بالسنة الجديدة.

تهنئة العام الهجري الجديد 1444 بوستات التهاني براس السنة الهجرية (1 محرم) صور GIF

ومن المناسبات التي يحتفل بها عموم المسلمين في الدول العربية وجميع دول العالم هي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، وكذلك الاحتفال برأس السنة الهجرية وليلة عاشوراء وليلة الإسراء والمعراج، ويكون أفضل احتفال هو الصيام، وتتشارك الدول مع المسلمين تقديم التهنئة أو أن يتم جعل يوم راس السنة الهجرية عطلة رسمية في الدولة أو المملكة، ويكون مثال تلك الدول: المملكة العربية السعودية – جمهورية مصر العربية – الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عُمان – وغيرها.

بوستات تهنئة براس السنة الهجرية الجديدة 1444

لقد جاء العام الهجري الجديد، جاء يحمل معه أحداثًا في علم الغيب، لا يسعنا إلَّا أن نسأل الله تعالى أن يكون ما يحمله هذا العام خيرًا علينا جميعًا، إنَّه هلال شهر محرم يطل علينا من جديد، وهو الهلال الذي يأتي معه رأس السنة الهجرية الجديدة، ربَّنا اجعل هذه السنة سنة خير على جميع المسلمين، واجعلنا سائرين على خطا الحبيب المصطفى الذي هاجر في مثل هذا اليوم هجرته العظيمة التي فتحت له أبواب الأمصار، فنشر الإسلام في جميع الأقطار وفي سائر الشعوب، كل عام وأنتم أيها المسلمون بألف خير من الله تعالى، سنة هجرية مباركة على كافة المجتمعات الإسلامية بإذن الله رب العالمين.