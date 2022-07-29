شوف عروض العثيم الاسبوعية على الأجهزة الكهربائية بخصم 40% “سعر أوفر”

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية بخصم 40%، أسواق عبدالله العثيم بالسعودية من أكبر مراكز التسوق بالمملكة وتأتي في الترتيب من حيث المبيعات في المركز الثاني بعد بنده وهايبر بنده، تسعى العثيم دائمًا إلى زيادة فروعها لتغطي معظم مناطق المملكة وبالتالي تلبية أكبر شريحة ممكنة من العملاء، تقدم العثيم تشكيلة متنوعة من المنتجات بأسعار مخفضة من خلال عروض حصرية اسبوعية بخصومات هائلة على مستلزمات المنزل والجوالات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من المنتجات، تسري عروض هذا الاسبوع حتى 2 أغسطس 2022 أو حتى نفاذ الكمية.

أهم عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية بخصم 40% اشتري بسعر أوفر

لكل من يريد شراء أجهزة كهربائية بأعلى جودة وسعر أوفر عليه متابعة عروض العثيم لهذا الاسبوع، حيث تدعو أسواق عبدالله العثيم عملائها لزيارة فروعها بجميع أنحاء المملكة أو تصفح البروشور الخاص بالعروض اونلاين من خلال الجوال للاستفادة من الخصومات والتخفيضات وشراء جميع ما يلزمهم بسعر أوفر، نوضح فيما يلي بعض من أهم عروض هذا الاسبوع:

عروض وتخفيضات العثيم اليوم حتى 30% أوفر في السعر على محضر طعام جي في سي برو متعدد الاستخدامات السعر بعد الخصم 205 بدلاً من 289 ريال سعودي، تحتاجه ربة المنزل في فرن اللحوم والدواجن وطحن البهارات والمكسرات، وأيضًا يستخدم لإعداد أشهى العصائر فهو يوفر الكثير من الوقت والمجهود.

خصم يصل إلى 20% تقدمه العثيم ضمن عروض الاسبوع على عصارة الفواكه كينودد لإعداد أشهى و ألذ العصائر، السعر بعد الخصم 249 بدلاً من 315 ريال سعودي.

خبازة السيف الكهربائية لإعداد أشهى المخبوزات بأقل وقت ومجهود جاءت بخصم 20% فكان سعرها بعد الخصم 195 بدلاً من 249 ريال سعودي.

التجهيزات المنزلية فازت بنصيب كبير في مهرجان خصومات وتخفيضات العثيم لهذا الاسبوع، حيث هناك عروض حصرية على مجموعة متنوعة من القدور بأسعار متفاوتة لتناسب جميع الأذواق، طقم قدور تروست لعدد 10 قطع بسعر 149 بدلاً من 199 ريال سعودي، خصم يصل إلى 25% على قدر ضغط هوم واي فكان سعة 9 لتر بسعر 139 بدلاً من 189 ريال سعودي، سعة 11 لتر بسعر 149 بدلاً من 199 ريال سعودي، وهناك أنواع أخرى من قدور الضغط بأسعار مخفضة فجاء قدر ضغط بلاكستون الومنيوم سعة 7 لتر بسعر 75 بدلاً من 119 ريال سعودي، سعة 9 لتر بسعر 85 بدلاً من 129 ريال سعودي.