نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “New” رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1444 مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عادة يستخدم الأشخاص الرسائل للتهنئة برأس السنة الهجرية حتى يعبر عن الحب والامتنان لوجود هؤلاء الأشخاص بحياتهم، فذكرى الهجرة شيء عظيم بالنسبة لكافة المسلمين والرسائل تنشر الألفة وتصنع روح التواد والتواصل بشكل فعال بالمناسبات المختلفة، ولذلك فإننا من خلال مقالنا سنقدم لكم رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية.

رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية

بكل عام يقوم المسلمين بإرسال الرسائل لبعضهم سواء كانت رسائل نصية أو حتى عادية عبر وسائل التواصل المختلفة، احتفالاً بتلك المناسبة المتميزة، وإليكم رسائل تستخدم للتهنئة برأس السنة الهجرية وهي كالآتي:

عامكم فرحة وخير ومسرة عامكم طاعة لله ورضا وقناعة كل عام وأنتم لله أقرب وبخير.

كل عام والأصحاب والأخوة بالإسلام بسعادة وخير نهنئكم بإتيان العام الهجري الجديد.

غفر الله لنا وإياكم الذنوب والآثار السيئة في العام الماضي ندعو الله أن يجعل عامكم هو بداية الخير لنا ولكم كل عام وأنتم سالمين.

أحبتي بالله نريد أن نجعل بداية عامنا بالطاعة والخضوع والخير بداية التوبة من المعاصي نعاهد أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى بالتوبة وعدم العودة للمعصية والذنوب.

بكل عام فرحة لا تفارقكم كل عام وحياتكم بالذكر والشكر طيبة.

كل عام وأنتم بسعادة وصحة ندعو الله أن يملأ حياتكم سعادة ويوفقكم للخير.

العام الجديد هو البداية الجديدة، نتمنى أن يرزقكم الله كل الخير برفقة العائلة ويحفظكم بحفظه.

ما نحن نقوم بفعله اليوم يمهد لنا طرقات المستقبل بهدى الله تلك الطرق المؤدية للجنة نعاهد أنفسنا وإياكم بأن نصبح أشخاص نفوسهم طيبة وجيدة.

الأصدقاء والأحباب نتمنى لكم يوماً رائعاً ممتلئ بالفرحة والرخاء وعاماً يأتي كما تحبون ندعو الله أن يرضى عنكم ويرضيكم.

نسأل الله بأن يجعل الخير في أقدامكم والبركة حليفتكم دائماً والسعادة والابتسامة معكم، والنصر لدينكم ويحفظ لكم الإسلام كل عام وأنتم سعداء وبخير.

خدمات ثقفني للتهنئة برأس السنة الهجرية

نقدم لكم باقة من خدمات تهنئة رأس السنة الهجرية:

مسجات للسنة الهجرية

إن مسجات السنة الهجرية من الأشياء التي قد اعتاد عليها كافة المسلمين، وهذا مع الانتشار لوسائل التواصل التي سهلت على الأشخاص تقديم التهنئات من خلالها بشكل سهل وبسيط، وإليكم مسجات للتهنئة بالسنة الهجرية وهي كالآتي:

هداكم الله للنجاح والفلاح وعمر سنواتكم ومنازلكم بالخير والأفراح كل عام وأنتم في بركة وسعادة.

ملء الله قلوبكم بحب الخير وجعل أيامكم سعادة وهناء وبارك لكم بعائلاتكم وأزواجكم وبناتكم.

باليوم الأخير بالسنة وابتداء سنة هجرية جديدة نحب أن نرسل لكم المشاعر التي تحمل الحب والامتنان بوجودكم في حياتي.

ما يفرح أنكم معنا على قيد الحياة نودع معاً سنة قديمة ونستقبل سنة جديدة فأنتم نعمة من الله سبحانه وتعالى نشكره دائماً عليها ونكثر من الطاعات.

بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية

انتشرت وسائل التواصل بشكل ملحوظ وبدأ الجميع في البحث عن بوستات تستخدم للتهنئة برأس السنة الهجرية، فهي من الأشياء التي تنتشر مع ابتداء السنة الجديدة، حيث أن الأدعية والأمنيات تكون كثيرة في ذلك الوقت، وإليكم بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية وهي كالآتي:

ينبغي على المسلمين ألا يجعلوا أيام حياتهم تمر دون أخذ العبر ولابد من الوقوف على الأيام والسنين والحصول على دروس الحياة، وها نحن بدأنا عاماً هجرياً جديداً وتركنا ماضي وذنوب ونتمنى أن يكون القادم توبا لله سبحانه وتعالى وعفو وغفران وينجينا من النيران ويرزقنا سعادة الدارين وجنة عرضها كعرض السماء والأرض.

تذكر دائماً بأن كل ساعة تمر تكون من عمر الإنسان، فجميعنا ينتهي بنا الحال للموت والمسلم دائماً مسؤول عن لحظات العمر وعن أيامه وساعاته فيما قضاها، وعن أمواله التي أخذها وحصل عليها فيجب علينا العمل للآخرة وزيادة القرب من الله والاستفادة من أي شيء مر علينا في السابق حتى نصبح أقوياء لا تسيطر علينا الظروف فالدنيا تتغير دائماً وسنة الله في الكون موجودة كل عام وأنتم بخير.

معايدات لرأس السنة

المعايدات برأس السنة الهجرية أمر قد اعتاد عليه اناس كثير بالمجتمع الإسلامي فهم يتقربون لبعضهم ويتمنون الخير ويقدمون التهاني، وإليكم معايدات كثيرة لرأس السنة الهجرية وهي كالآتي: