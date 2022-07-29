نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “New Year” مسجات تهنئة رأس السنة الهجرية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الكلمات الجميلة والمسجات التي تكون حاملة لمعاني راقية وجميلة للتهنئة بمناسبة إتيان رأس السنة الهجرية، ذلك اليوم الذي يكون فيه كافة المسلمين بتقديم التهاني ببعضهم البعض بمناسبة الإتيان للعام الهجري الجديد، ولذلك فإن مقالنا هذا سيقدم لكم مسجات تهنئة رأس السنة الهجرية.

مسجات تهنئة رأس السنة الهجرية

من أجمل الأشياء التي يقرأها المسلمين هي المسجات التي تأتي إليهم في أي مناسبة دينية، ولاسيما برأس السنة الهجرية، تلك الذكرى العظيمة التي يعرف قصتها كافة المسلمين، وإليكم بعض مسجات تهنئة رأس السنة الهجرية وهي كالآتي:

الحمد لله الذي هدانا وبلغنا هذه المناسبة العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم العمل الصالح والمداومة على الذكر والطاعات كل عام وأنتم بخير.

اللهم بارك بأحبابنا بهذا اليوم العظيم واجعل فيه الخير يا كريم كل عام وجميع المسلمين بخير.

بارك الله بالأحباب ورزقنا بالسنة الجديدة مالاً وفيراَ ورزقاً واسعاً من فضله سبحانه وتعالى وأطال بأعمارنا في طاعته عامكم سعيد.

ندعو الله بأن يجعل أيامكم أعياد هلت عليكم بسنة جديدة نسألك يا الله بأن تجعلها رحمة ومغفرة.

ندعوا الله بأن يجعل أعيادكم خير ويهل عليكم العام الجديد بالرحمة والمغفرة.

لم يجعلنا الله من المهاجرين بالأجساد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أرواحنا هاجرت في كل ذكرى نشعر بنفس الشعور كل عام والراحة والفرحة تسكن قلوبكم وأفئدتكم.

خدمات ثقفني للتهنئة برأس السنة الهجرية

نقدم لكم باقة من خدمات تهنئة رأس السنة الهجرية:

أدعية لرأس السنة الهجرية

إن أعظم الأشياء التي من الممكن أن يقوم بها المسلم هو استقبال العام الجديد بالدعاء، فهو سبباً عظيماً للتقرب من الله سبحانه وتعالى، وإليكم بعضاً من أدعية رأس السنة الهجرية وهي كالآتي:

ربي بتلك السنة الهجرية الجديدة ندعوك بأن تجعلنا هداة مهتدين لا ضالين أو مضلين اللهم وجنبنا جميع الفواحش الظاهر منها والباطن وسلمنا من الأمراض والعلل ونجنا من كيد الكائدين وشر الفاجرين واهدنا لكل الخير وارضى عنا يا عزيز. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الهداية وارزقنا الرحمة والعافية.

أسألك يا الله بهذا العام الخير والعافية ونعوذ بك من الشر اللهم ارزقنا خيره وخير ما به ونعوذ بك من شره وشر ما به اللهم اغفر لنا وارض عنا.

نسألك يا الله بأن تيسر امورنا تشرح صدورنا وتفرج همومنا وتكشف عنا البلاء ولا تجعلنا من الأشقياء ولا تشمت بنا الأعداء وقنا العذاب دنيا وآخرة.

اللهم أنت مولانا تقبل منا خير الأعمال واستجب منا الدعوات ولا تنهي هذا العام إلا وأنت راضي عنا يا كريم.

أسألك يا الله بفضل أسمائك الحسنى بأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء له همومنا ودواء لأمراضنا اللهم حببنا به وقربنا منك يا كريم يا رحيم.

كلمات للتهنئة بالعام الهجري

هناك عبارات كثيرة وكلمات في تقديم التهنئات فهي تعبر عن الشيء الذي بداخلنا، إذ أننا في بعض الأحيان لا نستطيع التحدث بكل ما بداخلنا، ولكن هذه العبارات تقوم بذلك، وإليكم بعض الكلمات التي تستخدم للتهنئة بالعام الهجري الجديد وهي كالآتي:

إلى جميع أحباب المسلمين بكافة أنحاء العالم نهديكم باقة من الورد المعطر المليء بالأمل والحب ونهديكم الدعوات بمناسبة إتيان العام الجديد الهجري، ندعوا الله أن يجعله عاماً للخير والحب والسلام والرحمة والأمان.

إليكم أروع العبارات وافضل الرسائل وأحلى التهاني وأطيب المناسبات إتيان رأس السنة الهجرية جعل الله عامكم مليئاً بالسعادة والفرح والخير.

تهنئة من قلب شخص محب نبعثه لكم بمناسبة إتيان رأس السنة الهجرية.

جعل الله السعادة تملا قلوبكم والراحة بداخلكم. نهنئكم بالعبارات الطيبة لإتيان رأس السنة الهجرية.

بهذه الذكرى العظيمة التي أتت على كافة المسلمين بالعالم ندعوا الله لكم بالخير.

تغريدات للتهنئة برأس السنة الهجرية

إن من أفضل ما يقدم للمرء هو التهنئة بالمناسبات الدينية ورأس السنة الهجرية، فهي من أعظم هذه المناسبات الجميع يهنئون بعضهم بها، تلك الذكري السنوية التي خرج فيها النبي من مكة واتجه للمدينة للجهر بالإسلام، وإليكم أفضل تغريدات للتهنئة برأس السنة الهجرية وهي كالآتي: