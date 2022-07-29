“عبارات مميزة” عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية 1444

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عمر شويل - جدة رأس السنة الهجرية من المناسبات الإسلامية العظيمة التي تستند لحادثة هجرية كبيرة، فهي الأعظم على الإطلاق، وكافة المسلمين يحرصوا بشكل دائم على أن يقوموا بتبادل التهنئات، لأن التعظيم من شعائر الله هو من العبادات الفضيلة، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم الكثير من العبارات تهنئة رأس السنة الهجرية.
عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية
هناك أمور كثيرة تندرج تحت مكارم الأخلاق ومنها تقديم التهاني للأهل والأحباب بأي مناسبة دينية، ولذلك فإننا سنقدم إليكم أفضل العبارات العذبة التي يتناولها الكثير من الأشخاص ضمن هذا السياق، وإليكم هذه العبارات وهي كالآتي:
- ها قد رحل عاماً هجرياً وأتي آخر كل عام وأنتم سعداء وبخير نسأل الله أن يسعدكم ويجعل عامكم رزق دائماً ويعطيكم ما تشتهون ويعيده عليكم بالخير والصحة والعافية.
- نسأل الله أن يجعل عامكم خيراً يخلو من الأحزان والهموم ويحفظ عائلاتكم كل عام وأنتم متواجدين معنا، وندعوا الله لكم بأن يبارك بأعماركم ويحفظكم بكل عام ولا يضيق صدوركم ولا يسبب لكم الحزن كل عام وأنتم سعداء.
- ها قد أتى عاماً هجرياً جديداً وذهب عام نسألك يا الله الخير وأن ترفع عنا البلاء وتدفع عنا الشرور وتجمل أقدارنا وتبارك بأعوامنا وتكرمنا بالخير.
- برأس السنه قلوبكم طيبة ونفسكم مزهرة فالأيام مضت بشكل سريع ولم يبقى إلا الله سبحانه وتعالى اللهم علقنا بطاعتك وذكرك حتى وإن افلتنا
- ندعوك يا الله بأن تكتب لنا الخير وتجمل حياتنا بالستر والعافية عامكم فرحة وسعادة.
خدمات ثقفني للتهنئة برأس السنة الهجرية
نقدم لكم باقة من خدمات تهنئة رأس السنة الهجرية:
كلمات عن بداية العام الهجري
إن السنة الهجرية لها أهمية كبيرة بنفوس المسلمين جميعاً، فهي حدث عظيم لهجرة النبي من مكة للمدينة، والتضحية التي قام بها صلى الله عليه وسلم، وجميع المشقات التي عانى منها ليخرج الناس من الظلمات لنور، وهناك كلمات كثيرة قيلت في السنة الهجرية وهي كالآتي:
- علمتنا الهجرة النبوية بأن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة ورضاه دائماً محيط بنا بكافة الأماكن وبأن رضا الله يحتاج لمشقة وصبر وتحمل.
- علمتني الهجرة النبوية بأن التوحيد يساوي الدنيا وما عليها، فلقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدار والوطن وهاجر بسبيل الله لأن الله سبحانه وتعالى رضاه لا يعوض.
- علمتنا الهجرة النبوية بأن التجارة مع الله سبحانه وتعالى من أفضل أنواع التجارة ولا خسارة مع الله، فلقد كانت الهجرة هي بداية الطريق لبناء الأمة الإسلامية.
- العام الهجري القادم فرصة متجددة للتوبة وإصلاح النفوس، فهناك أناس كثيرين كانوا معنا بالأعوام الماضية ووافتهم المنية فاحرصوا دائماً على الاغتنام للفرص.
- علمتنا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان العاقل يقرأ بقلبه ويطبق ما تمليه عليه الجوارح، فالإيمان دائماً ما وقر القلب وصدقه العقل.
- علمتنا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصحبة الصالحة من أفضل نعم الله تلك التي تستحق الحمد.
رسائل للتهنئة برأس السنة الهجرية
الحب دائماً يعد ماء للقلب ومن أسرار البقاء والاستمرار للحب دائماً تبادل المعايدات مع إتيان المناسبات الهامة، ورأس السنة الهجرية من المناسبات العظيمة بها خير الدعاء، وإليكم رسائل للتهنئه برأس السنة الهجرية وهي كالآتي:
- حبيبي أنت دائماً السنة والعطاء أكرمنا الله بوجودك أسأل الله أن يحفظك أعواماً متعددة ويرزقك الفرحة التي لا تفارق قلبك أبداً.
- مع اقتراب نفحات هذه المناسبة العطرة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكراها التي تملأ القلوب فرحاً وسعادة، ندعوا الله لكم أن يرزقكم الجنات ويجعلكم من الحاصلين على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
- ندعوا الله بأن يبارك لكم بالسنة القادمة ويحفظكم ويرزقكم خيرات متعددة، ويدخلكم الجنة التي فيها ما تحب وتشتهي كل عام وأنتم بسعادة وإلى الله أقرب وللطاعة أدوم.
- تلك المناسبة السعيدة العظيمة تحمل لقلوبكم الخير. مبارك إليكم يا أغلى الناس كل عام وأنتم لله أقرب ندعوا الله بأن يغفر ذنوبكم ويرزقكم.
- كل عام وأنتم دائماً بخير بمناسبة إتيان رأس السنة الهجرية، أيام كثيرة تمضي وذكريات تظل محفورة بقلوبنا ندعو الله بأن يحفظكم ويبارك في أعماركم ويرزقكم الصحة والعافية.
- يسرنا أن نتقدم إليكم بأفضل العبارات التي تستخدم بالمعايدات لإتيان رأس السنة الهجرية، ندعوا الله بأن يبارك لكم فيها ويرزقكم من الخير كله ويغفر لكم ذنوبكم كل عام وأنتم سعداء.
- مع اقتراب الانتهاء لشهر ذي الحجة وهو الشهر الأخير بالعام الهجري نسأل الله ألا يخرجكم من تلك السنة إلا وأنتم مغفور لكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا ويجعلكم دائماً أقرب إليهم كل عام وأنتم دائما في سعادة وخير.
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