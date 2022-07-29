“صور تهنئة رأس السنة الهجرية”.. بوستات مكتوبة للتهنئة بالعام الهجري الجديد 1444

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عمر شويل - جدة لكي تستطيع إرسال التهنئات مباركات للأهل وكذلك الأحباب بمناسبة إتيان رأس السنة الهجرية، فعليك أن تطلع على بعض الصور التي تساعدك في ذلك وتكون شيئاً جديداً، فلم يبقى سوى أيام معدودة ويأتي العام الهجري بما يحمله من مظاهر دائماً تذكر أمة الإسلام بالذكرى لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قد اشتد عليه العذاب من قبل الكفار مما اضطره من ترك المدينة التي نشأ وتربى فيها وهي مكة ليذهب للمدينة، ومن خلال مقالنا سنقدم لكم صور تهنئة رأس السنة الهجرية.

صور تهنئة رأس السنة الهجرية

تستخدم الصور الخاصة بالتهنئة دراسة السنة الهجرية في تقديم المعايدات، يكتب بها بعض العبارات أو يكن لها تصميماً فريداً من نوعه ومثالي، يستخدم في مواقع التواصل المختلفة أو يمكن إرساله على الهاتف بأي شكل من الأشكال، وإليكم صور تهنئة رأس السنة الهجرية وهي كالآتي:

السنة الهجرية 1444

العام الهجري القادم أو ما يطلق عليه التقويم القمري تم بداية احتسابه وابتداء من 622 ميلادياً، وهو العام الذي قرر فيه النبي بأمر من الله سبحانه وتعالى ترك مكة عندما اشتد عليه الأذى والذهاب للمدينة المنورة، للجهر بالدعوة الإسلامية، كما أن أهل المدينة قد استقبلوهم بالتهليل والتكبير، وهذا من شدة فرحتهم واحتفالهم بإتيان النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه لتلك البقعة الطاهرة، ومن ذلك الوقت عمر بن الخطاب اتخذ هذا التوقيت التقويم الهجري يخص المسلمين بجميع الأماكن والأزمان ويتم التحري لهلال المحرم باليوم رقم 29 بالشهر الهجري ذو الحجة.

صور للاحتفال بالعام الهجري الجديد 1444

إن هناك صور كثيرة للاحتفال بالعام الهجري الجديد، فالمسلمين يستشعر عظمة الله في هذا اليوم الذي قد أمر الله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بأن يترك مكة ويهاجر للمدينة، وهذا كان بعد ما قد اشتد التعذيب من الكفار للمسلمين لاعتناقهم الإسلام.

ولقد توالت الأحداث ليتجه النبي مع الصحابة للمدينة، كما أن أهلها قد استقبلوه بالإنشاد واحتفلوا به، ولقد كانت هناك أعمال سينمائية كثيرة تستعرض تلك القصة النبوية، يلجأ لها مسلمين كثيرين بذلك اليوم ويشاهدونها ويستحضرون تلك اللحظات التي تساعدهم في أن يكونوا فرحين وكأنهم كانوا متواجدين بذلك اليوم.

خدمات ثقفني للتهنئة برأس السنة الهجرية

نقدم لكم باقة من خدمات تهنئة رأس السنة الهجرية:

بوستات مكتوبة للتهنئة بالعام الهجري الجديد

انتشرت وسائل التواصل بشكل ملحوظ ويرغب كثير من الأشخاص استخدام هذه الوسائل لتقديم التهنئة بالعام الهجري الجديد، والآن سنعرض إليكم الكثير من البوستات التي يمكن استخدامها للتهنئة بهذه المناسبة الطيبة وهي كالآتي:

نتمنى أن تكون بداية العام الهجري فرصة للازدهار والأمان والاطمئنان.

ندعوا والله سبحانه وتعالى أن يجعل عامكم خير ومزدهر ومبارك ونتمنى لكم النجاح والتوفيق والحياة المثمرة بطاعة الله.

عاماً هجرياً جديداً سعيداً لكافة أفراد المجتمع الإسلامي وعلينا بهذا العام أن نفكر بأنفسنا ونطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة والغفران.

نتمنى دائماً بأن يكون العام الهجري جديد ومبهج ومزدهر على الجميع عامكم سعيدة.

عسي الله أن يعيد عليكم العام الهجري أعواماً متعددة وأزمنة مديدة.

نأمل من الله سبحانه وتعالى بأن يملأ عامكم بهجة وضحك ويجعله راحة ورخاء واطمئنان.

بمناسبة إتيان العام الهجري الجديدة ندعو الله بأن يدخل عليكم في هذا العام الأفكار الإيجابية والأهداف الكبيرة والقلوب النقية.

نحمد الله سبحانه وتعالى الذي امدنا بالصحة واعطانا عمراً إلى أن بدأ هذا العام الجديد كل عام وأنتم سعداء.

عبارات تهنئة لرأس السنة الجديدة الهجرية

الاعتماد على الكلام الرقيق المعبر يساعد الشخص أن يذكر ما يدور بخاطره ويشرح الأمنيات والمعاني الجميلة، ولا سيما بالمناسبات الدينية، لما لها من مكانة كبيرة بنفوس الأشخاص، ومع اقترب إتيان رأس السنة الهجرية فإن كافة أبناء الإسلام يقدموا تهنئات بالشكل الشفهي والمكتوب، وإليكم أفضل العبارات للتهنئة بالعام الهجري الجديد وهي كالآتي: