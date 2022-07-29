شوف عروض جرير على الشاشات والجوال واللاب توب تصل ل 55% ولمدة 4 أيام فقط

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لا تفوت الشراء من عروض جرير السعودية في خلال هذه الفترة؛ حيث تقدم عروض أسعار بتخفيضات مثالية يصعب على العميل إيجادها في غيرها من المحال التجارية، بالإضافة إلى ذلك نجد أن تقدم منتجات ممتازة من حيث الجودة والتنوع والأسعار المميزة، بالإضافة إلى توفير هدايا قيمة عند الشراء وغيرها من الخدمات التي تميز هذه التجربة الشرائية المميزة، مما يجعل العميل لا يستغنى عن التسوق في مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية.
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عروض جرير السعودية
عروض جرير السعودية على الهواتف الذكية مميزة للغاية في هذه الفترة، حيث تقدم أقوى الخصومات الكبيرة التي تبدأ من 7٪ وأكثر، ذلك بالإضافة إلى عروض التقسيط المميزة التي تمكن العميل من السداد على مدار 24 شهر، وهذا سيجعل العميل بإمكانه سداد منتجاته التي قام بشرائها بكل سهولة من خلال الأقساط التي تقدمها مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية.
تنزيلات مكتبات جرير على الهواتف
- أقوى خصومات جرير السعودية على آبل أيفون 13 برو بسعة ذاكرة تصل إلى 128 جيجابايت، كما يدعم الهاتف تقنية 5G، ويتوفر من الهاتف اللون الأزرق بسعر مذهل يصل إلى 4199 ريال سعودي بدلاً من 4699 ريال سعودي بنسبة خصم تصل إلى 10%.
- اشتري من عروض جرير السعودية هاتف سامسونج جالكسي اس 22 الترا، ويتوفر هذا الهاتف بسعة ذاكرة 12 جيجابايت يدعم تقنية 5G، بالإضافة إلى ذلك يتوفر من هذا الهاتف اللون الأخضر بسعر وهمي يصل إلى 4899 ريال سعودي بدلاً من 5299 ريال سعودي بخصم 7٪.
- خصومات مكتبات جرير السعودية على سامسونج جالكسي ايه 73، وتتوفر بسعة ذاكرة 8 جيجابايت رام، و128 جيجابايت سعة تخزين داخلية، بالإضافة إلى ذلك نجد أن هذا الهاتف يدعم تقنية 5G، ومتوفر من الهاتف باللون رمادي بسعر خاص 1799 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال سعودي بخصم 5٪
- تخفيضات جرير بالمملكة على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 بسعة ذاكرة 12 جيجابايت رام، بالإضافة إلى 256 جيجابايت ذاكرة تخزين داخلية، ويدعم تقنية 5G متوفر من الهاتف اللون الأخضر بسعر مناسب يصل إلى 5799 ريال سعودي بدلاً من 6799 ريال سعودي بخصم 14٪.
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