نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بن داود الخيالية على الأجهزة الكهربائية والهواتف حرق أسعار نهاية الشهر في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بن داود الخيالية على الأجهزة الكهربائية والهواتف حرق أسعار نهاية الشهر، يتوفر بي أند دي ترمس سعة 1 لتر بسعر 49 ريال بدلاً من 65 ريال خصم 25%، كما يتوفر بسعة 1.5 لتر بسعر 59 ريال بدلاً من 87 ريال خصم 32%، ويتوفر بسعة 1.8 لتر بسعر 69 ريال بدلاً من 97 ريال خصم 29%، يتوفر بي أند دي ميزان مطبخ إلكتروني بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 38% ضمن عروض هايبر بن داود.
عروض هايبر بن داود الخيالية على الأجهزة
يتوفر مولينكس خلاط سعة 2 لتر بسعر 249 ريال بدلاً من 369 ريال خصم 33%، يتوفر مولينكس مفرمة بقوة 300 وات بسعر 104 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 39%، يتوفر ضمن عروض هايبر بن داود على أجهزة المطبخ بي أند دي غلاية سعة 1 لتر بسعر 49 ريال بدلاً من 65 ريال خصم 25%، كما يتوفر ضمن عروض حرق أسعار نهاية الشهر بسعة 1.5 لتر بسعر 55 ريال بدلاً من 69 ريال خصم 20%، ويتوفر بسعة 2 لتر بسعر 59 ريال بدلاً من 75 ريال خصم 21%.
يتوفر فيليبس ماكينة تشذيب ذات شفرة واحدة بسعر 139 ريال بدلاً من 159 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن عروض نهاية الشهر إمبيريال مملس الشعر بسعر 59 ريال بدلاً من 108 ريال خصم 45%، يتوفر براون ماكينة حلاقة الشعر بسعر 199 ريال بدلاً من 239 ريال خصم 17%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بن داود جانو عجانة هايبر بلس 5 سرعات سعة 7 لتر بقوة 1200 وات بسعر 349 ريال بدلاً من 365 ريال خصم 5%.
عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بن داود
تتوفر فيليبس غلاية كهربائية سعة 1.7 لتر بقوة 2200 وات بسعر 119 ريال بدلاً من 159 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض هايبر بن داود مضرب يدوي كينوود بسعر 99 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن عروض نهاية الشهر حرق أسعار براون مكواة بخار بقوة 1900 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 29%، يتوفر آريتي مروحة عمودية بسعر 219 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 27%.
عروض نهاية الشهر حرق أسعار
يتوفر بن داود موقد كهربائي 2 عين بقوة 1900 وات بسعر 129 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عروض هايبر بن داود إمبيريال محضرة القهوة بقوة 450 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 175 ريال خصم 44%، يتوفر ضمن عروض نهاية الشهر على الشاشات هايسنس تلفزيون ذكي أندرويد 70 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي بسعر 3099 ريال بدلاً من 4799 ريال خصم 36%، يتوفر هايسنس تلفزيون ذكي 58 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي بسعر 2199 ريال بدلاً من 4399 ريال خصم 50%.
عروض الهواتف هايبر بن داود
يتوفر ضمن عرض خاص سامسونج جالكسي إيه 53 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام كاميرا 32/12/64 ميجا بيكسل، ضمن عروض الهواتف هايبر بن داود بسعر 1449 ريال مع استرجاع نقدي بقيمة 79 ريال، يتوفر سامسونج جالكسي إيه 13 يدعم شبكة الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام كاميرا 8/50/5 ميجا بيكسل بسعر 609 ريال، يتوفر سامسونج جالكسي إيه 23 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و 6 جيجا رام كاميرا 50/5/2/2 ميجا بيكسل بسعر 769 ريال ضمن عروض هايبر بن داود.
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