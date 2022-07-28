كتالوج ماي واي شهر اغسطس 2022 عروض وهدايا نقاط ماي واي لشهر اغسطس

كتالوج ماي واي شهر اغسطس 2022 وهو الكتالوج الجديد من شركة ماي واي في جمهورية مصر المتوفر الآن بين الأيدي وذلك بالصور الكاملة من خلال موقع ماي واي الرسمي وهو الكتالوج الثامن من كتالوجات لعام 2022 ميلاديا، كتالوج شهر اغسطس المقبل لعام 2022 يتميز بعروض كثيرة متميزة تألقي في الصيف سوف تحصلين على الكتالوج من خلال الموقع الرسمي لماي واي.

البرنامج المخطط للترحيب بالعضو الجديد

كتالوج ماي واي شهر اغسطس 2022 يوجد له خطة ليتم الترحيب بالأعضاء الجدد ونتعرف على هذه الخطة في السطور التالية:

إذا قمت بتجميع 200 نقطة تراكمية في خلال شهر اغسطس سوف تحصلين على شاور جل ويكون برائحة الورد حجمها 1500 مل.

وإذا قمت بتجميع 250 نقطة وذلك تراكمية في طوال شهر سبتمبر لهذا العام سوف تحصلين على أودوبرفان من نوع تندر نايت وهو برفان حريمي ويكون مناسب جدًا للمساء وأيضًا للسهرات وحجمها يكون 55 مل.

وإذا قمت بتجميع 300 نقطة التراكمية في فترة شهر اكتوبر لهذا العام وسوف تحصلين على المجموعة من الجولدن تاتش وهي عبارة عن برفان لإضافة إلى كريم مزيل لرائحة العرق بإضافة إلى مخمرية لدى الجسم.

هدايا نقاط شهر اغسطس لعام 2022 من شركة ماي واي

كتالوج ماي واي شهر اغسطس 2022 يوجد فيه هدايا إضافية وهي كالتالي:

قومي بشراء طلبية متكونة من 210 نقطة فقط وذلك بشرط أنها تكون على فاتورة واحدة فقط سوف تحصلين على هدية وهي كريم جل من نوع اكتيف مان بحجم 500 جرام.

وإذا اشتريت بطلبية متكونة من 300 نقطة فقط وذلك بشرط على فاتورة واحدة فقط وسوف تحصلين على باور سائل وهو منظف الملابس الغامقة والملابس الجينز وأيضًا العبايات.

عروض الأسبوع من شركة ماي واي اغسطس لعام 2022

كتالوج ماي واي شهر اغسطس 2022، عندما تقومين بشراء طلبية متكونة من 100 نقطة ولكن بشرط أن تكون على فاتورة واحدة فقط وفسوف تستفيدين بالعروض الآتية 1+1: