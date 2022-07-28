شوف نص الثمن من عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda من مجله بنده

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عمر شويل - جدة نص الثمن على جميع من عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda من مجله بنده وموقع بندة، حيث يمكنكم الحصول على قطعة عند شراؤك قطعة من أي من المنتجات التالية، أو قطعتين عند شراؤك قطعتين من أي منتج، فتابعونا لمعرفة تفاصيل العروض الحصرية لهايبر بندة وبندة ماركت Panda market من خلال هذه المقالة….

عروض بنده الصفحة الرئيسية في المملكة العربية السعودية

نعرض لحضراتكم اليوم أقوى عروض بندة الخاصة على أسعار: معجون الأسنان من ألودنت، وخصومات أخرى على أسعار كلوس أب Close up، وتخفيضات أخرى بالفروع على أسعار دابر هيربال، وغسول الفم من ألو دنت، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار معجون الأسنان من سنسوداين ترو وايت اكسترا فريش، وخصم آخر على سعر معحون أسنان أس أو أس، وتخفيض آخر على سعر معجون أسنان بياض ثري دي عناية المينا من كرست، وتخفيض آخر على سعر معجون أسنان أوبتك وايت سباركلينج كولجيت.

تخفيضات اليوم بفروع هايبر بنده ماركت

تخفيضات حصرية وعروض مميزة أخرى لفترة محدودة داخل فروع بندة ماركت في المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر مقشر الجسم من دوف Dove، وخصم آخر على سعر سائل الاستحمام من دوف Dove، بالإضافة إلى وجود عروض أخرى منهم على أسعار الكريمات المرطبة للبشرة من دوف، وتخفيضات أخرى على أسعار سائل بخاخ جينتو المطهر، وتخفيضات أخرى على أسعار السائل المطهر للأسطح وغسول اليدين المطهر من لايف بوي، كما لديهم تخفيضات حصرية على أسعار صابون Lifeboy، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار صابون لوكس، والصابون السائل من لوكس بروائحه المتعددة، ولديهم خصم على سعر صابون الإستحمام من لوكس Lux.

عروض بنده Panda وهايبر بنده Hyper Panda

توجد تنزيلات مميزة أيضاً على أسعار كلا من: كريم اليدين من دوف Dove، وتخفيض آخر على أسعار سكراب للوجه من ماريون، وعرض آخر على أسعار كريمات الجسم المختلفة من جونسونز، ودوف، وهيمالايا، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار جل الفازلين المرطب للجسم، وعروض أخرى.