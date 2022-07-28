نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على مستحضرات العناية الشخصية Panda واحدة عليك والتانية مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم أقوى وأحدث عروض بنده على مستحضرات العناية الشخصية بجميع أنواعها Panda واحدة عليك والتانية مجاناً من أفضل الماركات المحلية والعالمية، حيث يعد ماركت بنده من أكبر وأفضل الماركتات التي تقدم أفضل السلع من ماركات مختلفة بأقوى العروض الحصرية في جميع الفروع، وسوف نوضح لكم تفاصيل العروض….

عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية Panda Ksa

تتوفر تخفيضات حصرية متنوعة لفترة محدودة جداً بجميع الفروع، ومنها: خصم خاص على سعر معجون الأسنان الترميم والحماية من سنسوداين لتبيض الأسنان الحساسة وللثة، وخصم آخر على سعر معجون أسنان اكسترا فريش من سنسوداين Sensodine، وتخفيض آخر على سعر معجون أسنان كولجيت وبرادونتكس لأسنان أكثر صحة، وخصم آخر على سعر معجون الأسنان الأحمر من كلوس أب Close up، وخصم آخر على سعر معجون الأسنان من سيجنال المتكامل، وتخفيض على سعر معجون أسنان سيجنال Signal المكافح للتسوس، وتخفيض آخر على سعر معجوم الاسنان المنعش من كولجيت فريش، وتخفيض آخر على سعر معجون أسنان توتال فيتامبن سي من كولجيت.

عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده Panda

توجد عدة تخفيضات خاصة لفترة محدودة اليوم، ومنها: خصم خاص على سعر سيرب تجديد شباب البشرة من لوريال بالهايلرونيك أسيد، وخصم آخر على سعر العيدان القطنية من جونسونز، وتخفيض آخر على سعر منظف ماء المسيلير مزيل الماكياج من غارنيه، وخصم آخر على سعر الأقراص القطنية النقية من جونسونز، وتخفيض آخر على سعر مرطب الشفاه من هيمالايا.

عروض خاصة من بندة السعودية Panda Ksa

تتوفر بفروع بندة السعودية Panda Ksa عدة خصومات خاصة على أسعار: زيت العناية بالبشرة من بيو أوبيل، وخصم آخر منهم على سعر جلي المرطب من بيو أوبل، وتخفيض آخر على سعر الجل المرطب بالصبار المنعش من فازلين، وخصومات أخرى على أسعار كريمات الجسم من جيرمو فيفا، وتخفيضات أخرى على أسعار لوشن الجسم من دوف، وعلى سعر لوشن الحسم من نيفيا Nivia، وخصومات أخرى عديدة على أسعار بافي المنتجات السعودية للتجميل.

تخفيضات نهاية يوليو وبداية أغسطس من بندة

تتوفر أيضاً عدة تخفيضات حصرية بداخل فروع بنده ماركت Panda market بمدن المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر مقشر الجسم من دوف Dove، وتخفيض آخر منهم على سعر سائل الاستحمام من دوف Dove، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار الكريم المرطب الابيض والوردي من دوف Dove، وخصومات أخرى على أسعار صابون ديتول.