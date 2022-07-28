تهنئة بالعام الهجري الجديد 1444 عبارات للتهاني بمناسبة بداية العام الهجري الجديد

عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد، التهنئة التي يبحث عنها المسلين لكي يهنئ من يحب في تلك المناسبة العظيم، وهي مناسبة العام الهجري الجديد، بحيث يتم اعتماد التهنئة في العام الهجري الجديد على الكثير من الأمنيات الطيبة والتي يتمناها المسلم إلى أخيه في العام الجديد، وفي هذه المقالة سوف نقوم بوضع التهنئة في السنة الهجرية الجديدة مع عبارات المناسبة في راس العام الهجري.

اجازة راس السنة الهجرية الجديدة

القليل من الأيام التي تفصل الأمة الإسلامية وذلك في أنحاء العالم أن يقوموا بالاحتفال بعيد بداية العام الهجري، وهي تكون مناسبة طيبة لقد ينتظرها جميع المسلمين لكي يتم تبادل الكثير من التهنئة ومن مشاعر الحب بين المسلمين، ولذلك شهد محرك البحث العالمي جوجل الكثير من عمليات البحث وذلك حول أطيب رسائل التهنئة في العام الهجري الجديد وهو عام 1444.

ولقد تم الإصدار من الدكتور مصطفى مدبولي وهو رئيس لمجلس الوزارء قرار بأن يوم السبت الذي يوافق يوم 30 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الميلادي 2022 يكون إجازة رسمية وهي مدفوعة الأجر لدى القطاعين القطاع العام والقطاع الخاص؛ وذلك للاحتفال برأس السنة الهجرية، ولذلك يوجد الكثير من الأمة الإسلامية يستعدون لكي يقوموا بالاستقبال بهذه المناسبة عن طريق تجهيز وإعداد رسائل لتهنئة في العام الهجري الجديد عام 1444.

عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد

يوجد الكثير من الرسائل التي من الممكن أن يتم إرسالها إلى الأصدقاء والأهل لكون التهنئة بالعام الهجري 1444، ومنها: