نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير! هذا النوم سيقودك إلى الموت في المقال التالي

عمر شويل - جدة النوم بلسم يهدئ الشخص بعد يوم طويل ويمنحه الطاقة مرة أخرى. لكن هذا النوم الجميل قد يقتلك. يتم تنظيم الكثير من النوم من خلال ساعة الجسم الداخلية، والتي تأخذ إشارات من العوامل الخارجية مثل درجة الحرارة وضوء الشمس. يتم تنسيق دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية للجسم مع 24 ساعة. يعاني معظم الناس من مشاكل النوم. في هذا المقال سوف ندرس أضرار النوم الزائد .

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الأشخاص الذين ينامون في منتصف النهار وينامون ليلًا طويلًا هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 85٪ مقارنة بالأشخاص العاديين. القيلولة المنتظمة لمدة 90 دقيقة في الستينيات قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص.

تشير البيانات التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من النوم في منتصف النهار لمدة 1.5 ساعة أو أكثر معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 25٪ على الأقل. أولئك الذين ينامون أكثر من 9 ساعات في الليلة هم أيضًا أكثر عرضة بنسبة 23٪ للإصابة بسكتة دماغية.

قلة النوم والإفراط في النوم كلاهما ضار

لفترة طويلة، حذر الأطباء من أن قلة النوم تسبب ارتفاع ضغط الدم وجلطات في الشرايين، وقد أكد الخبراء الآن الدليل على أن الكثير من النوم ضار بالجسم. راقب العلماء عادات النوم والقيلولة لأكثر من 30 ألف شخص فوق سن الستين لمدة 6 سنوات متتالية.

ووجدوا أن أولئك الذين ينامون بانتظام لأكثر من ساعة ونصف أثناء النهار كانوا أكثر عرضة بنسبة 25٪ للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بأولئك الذين قطعوا قيلولة بعد الظهر. كما أن المتطوعين الذين ينامون أكثر من تسع ساعات في الليلة لديهم خطر أقل بنسبة 23٪ للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بمن ينامون سبع إلى ثماني ساعات في الليلة.

قالوا أيضًا إن القيلولة النهارية المنتظمة قد تشير إلى نمط حياة غير نشط؛ هناك خطر آخر معروف للإصابة بالسكتة الدماغية وهو أمر شائع جدًا.

كم من النوم احتاج؟

تختلف الحاجة إلى النوم باختلاف الأعمار وحتى بين الفئات العمرية. لكن بشكل عام ، حددت جمعية النوم الوطنية إرشادات النوم اليومية على النحو التالي:

الرضع (4-11 شهرًا): 12-15 ساعة

أطفال المدارس الابتدائية (6-13 سنة): 9-11 ساعة

المراهقون (14-17 سنة): 8-10 ساعات

الشباب (18-25 سنة): 7-9 ساعات

الكبار (26-64 سنة): 7-9 ساعات

كبار السن (+65): 7-8 ساعات

إنهاء عادات النوم السيئة

إن خلق عادات نوم إيجابية وجدول نوم منتظم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في نوعية وكمية نوم الشخص. إن إنهاء عادات وسلوكيات النوم السيئة أمر حيوي بنفس القدر. تجنب الأطعمة والمشروبات التي تتعارض مع النوم الجيد. إن تجنب الأجهزة الإلكترونية المشتتة للانتباه وتقليل العوائق التي تتداخل مع راحة الشخص تلعب دورًا فعالًا في الحصول على نوم جيد.

لماذا لا استطيع النوم؟

هناك عدة أسباب تجعل النوم أكثر صعوبة. تتضمن بعض هذه الأسباب ما يلي: