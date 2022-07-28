نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 استخدامات غريبة للصودا لا تعرفها بالتأكيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ربما قمت أيضًا بإزالة المشروبات الغازية من عربة التسوق الخاصة بك نظرًا لآثارها الضارة العديدة؛ لكن استخدام المشروبات الغازية لا يقتصر على الشرب بالطعام فقط! للصودا استخدامات عديدة، من إزالة الرائحة الكريهة للملابس إلى غسل الأطباق وتنظيف الحمامات. فيما يلي، نصف استخدام الصودا؛ العديد من الاستخدامات التي لم تسمع بها من قبل. ابق معنا حتى نهاية هذا المقال .

استخدام المشروبات الغازية

1. امنح الصور مظهرًا عتيقًا

إذا كنت من محبي الفنون والحرف اليدوية، فستحب تطبيق الصودا هذا. صب بعض الصودا في زجاجة الرش ورشها على الورق أو الصورة لتبدو قديمة. يجب رش كمية صغيرة من الصودا حتى لا يتلف الورق. يمكنك نقع إسفنجة في صودا الخبز والضغط عليها برفق حول الورقة.

باستخدام هذه الطريقة يجعل الورق لزجًا ؛ لذا تعامل معها بعناية حتى لا تمزق الورق. ثم انتظر بضع دقائق حتى تجف الورقة وقم بتأطيرها أو ضعها في ألبوم. لا تستخدمي المشروبات الغازية التي لا تحتوي على ألوان طعام بالكراميل، وإلا فلن تكون النتيجة جيدة جدًا.

2. استخدام الصودا لإزالة الصدأ

إذا كنت تريد التخلص من الصدأ القبيح، اغمس الجسم الصدأ في كوب مليء بالصودا الطازجة. إذا كان الجسم كبيرًا، انقع قطعة قماش أو إسفنجة في الصودا واستخدمها لتنظيف الصدأ. بعد الانتهاء من العمل، اشطفه واغسل المادة اللاصقة المتبقية. يمكنك استخدام هذه الطريقة البسيطة لأي شيء مثل الأدوات والعملات والمفاتيح والأقفال.

3. تجعيد الشعر

يعمل حمض الفوسفوريك في الصودا على تقليص بشرة الشعر ويزيد من تجعيد الشعر الطبيعي. لذا، إذا كنت تبحثين عن طريقة رخيصة لفك تشابك شعرك، اغسليه بالصودا.

4. عملات معدنية لامعة

إذا كنت ترغب في جمع العملات المعدنية، فستحب تطبيق الصودا هذا. لجعل القطع النقدية تلمع، يمكنك وضعها في كوب مليء بالصودا وتركها في الزجاج لفترة من الوقت. عندما تخرج العملات المعدنية، سترى أنها لامعة وجديدة مرة أخرى. تزيل الصودا القيح والأوساخ المترسبة على العملة المعدنية.

5. استخدام الصودا في تسميد الازهار

عن طريق سكب الصودا على الزهور مثل الأزالية والياسمين، يمكنك تقويتها باستخدام سماد آمن وفعال.