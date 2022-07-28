كنز اتحداكى ترمية تانى.. زيت القلى المستعمل هيكسبك دهب تعالى اقولك على استخداماتة المذهلة

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عمر شويل - جدة كنز اتحداكى ترمية تانى.. زيت القلى المستعمل ، زيت القلي المستخدم كنز فى كل بيت فهو من العناصر التي لا يمكن الاستغناء عنها ولكن بعد كل مرة يتم استخدامه فيها تنتاب المرأة الخيرة حول طريقة التخلص من الزيت المستعمل وتقوم بالتخلص منه لا تعلم أن ما تقوم بالتخلص منه هو كنز فى المنزل له العديد من الاستخدامات، ويعتبر الزيت المستخدم من أكثر الثروات التي تتعرض للهدر فى العديد من الدول كما أن إعادة تدوير الزيت استفادة من الموارد، السؤال هنا كيف يمكن أن يتم إعادة الاستفادة من الزيت المستهلك وتحويله لشيء يمكن الاستفادة منها وتحقق أرباح وتشغيل الأيدي العاملة.

كنز اتحداكى ترمية تانى.. زيت القلى المستعمل

تم اكتشاف وسائل لإعادة استهلاك زيت الطعام وصناعة المنتجات العديدة التى يمكن الحصول عليها منه فقد انتشرت الشركات التى تتبنى هذا النشاط حيث ثبت أن كل كيلو واحد من راجع زيت الطعام ينتج 9 لترمن الوقود، كما يمكننا أن ندرك حجم الارباح التي يمكن جنيها من مجرد تجميع الزيوت المستهلكة فقط.

استخدامات زيت الطعام المستعمل في المنزل

عمل صابون للتنظيف فقط تحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة وهي:

5 أكواب من زيت الطعام المستعمل.

كوب من الدقيق.

وربع كيلو من بوتاس

خطوات التحضير:

قومى بتقليب البوتاس فى بعض الماء حتى يختفي

ثم نضيفه الى الزيت المستعمل والمصفى، مع الاستمرار في التقليب بملعقة من الخشب.

ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا حتى تحصلى على قوام غليظ و متماسك.

يترك قليلا ثم يتم سكبه فى قوالب الصابون واتركيه حتى يجف تمام ويصبح صلب.

تليين الصدأ بزيت القلي المستخدم

يمنع الزيت المستعمل تكون الصدأ على الأسطح المعدنية.

حافظ للجلد يستخدم الزيت المستعمل أيضا فى تنعيم المفروشات المصنوع من الجلد.

حماية الأوانى، حيث يعمل على حماية الأواني الجديدة من الصدأ والتقشير.

تنظيف الشفاط الكهربائي بالزيت المستعمل

من الممكن تنظيف الشفاط باستخدام الزيت المستعمل وذلك بالقيام بوضع كمية من الماء والقليل من الصابون التنظيف، نضع أجزاء الشفاط بالماء مغلي ونضع قليل من الصابون لمده ربع ساعه وبعد ذلك ندعك الدهون المتراكمة بسلك مُنغمس بالزيت المستعمل ستلاحظين أن الدهون قد أزيلت بكل سهولة.

تليين المفاتيح بالزيت

إذا كانت المفاتيح تعلق أو لا تفتح الأبواب بسهولة قومي بوضع بعض من الزيت على المفتاح وسوف تتلاشى هذه المعضلة.

تلميع الخشب بالزيت

فى حاله حدوث خدش فى الخشب قومي باستخدام الزيت مع الخل فى مسح القطع الخشبية بالقماذ الناعم الممزوج بالمكونين، وذلك من أجل تنظيفه وتلميعه للقضاء على الخدوش.