نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض وخصومات العثيم مول علي المنتجات في المقال التالي

يقدم العثيم مول الكثير من العروض والخصومات علي المنتجات منها اللحوم، والأسماك، والألبان، والأرز، والزيت، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة، والألكترونيات والأجهزة الكهربائية، حيث تتواجد خصومات كبيرة على هذة المنتجات وسلع اخري حيث تتوفر هذة المنتجات في مول العثيم بأسعار تنافسة للغاية كما يمكنك زيارة العثيم مول للتعرف على العروض الأخري من الأربعاء 27 يوليو إلي الثلاثاء 2 أغسطس أو حتي نفاذ الكمية وفي السطور التالية سوف نقدم لكم بعض العروض المتواجدة بداخل العثيم مول. العثيم مول اشتري صانع سندوتش اي تي سي بسعر 105 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مايكرويف كيون ديجيتال 20 لتر بسعر 219 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

تبضع فرن جيباس كهربائي بسعر 279 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي. مقلاة هومر كهربائية 2.6 لتر بسعر 185 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي.

احصل على طباخة ارز كيون 1.8 لتر بسعر 110 لتر بدلا من 149 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على محضر طعام جي في سي برو متعدد بسعر 205 ريال سعودي بدلا من 289 ريال سعودي. اسواق عبد الله العثيم احصل على مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء خبازة السيف كهربائية 195 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

تبضع أيضا غلاية ماء كولين زجاج 1.7 لتر بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 85 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على عصارة كينوود فواكه بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 315 ريال سعودي.

اشتري مقلاة بطاطس جي في سي 7 لتر بسعر 289 ريال سعودي بدلا من 359 ريال سعودي.

مكواة اوكارينا بخار بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي. مول العثيم اشتري مكنسة جيباس كهربائية بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 289 ريال سعودي.

احصل أيضا على مروحة جي في سي برو بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 129 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على براد ماء كولين 359 ريال سعودي بدلا من 429 ريال سعودي. شنطة سفر لوكسوري تايم بحجم 17 سم بسعر 44.95 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي وبحجم 19 سم بسعر 64.95 ريال سعودي بدلا من 98.52 ريال سعودي.

اشتري أيضا طقم قدور رويال فورد 12 قطعة بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 335 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على طقم قدور تيفال 5 حبة بسعر 175 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اقوي عروض وخصومات العثيم مول علي المنتجات - ثقفني

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