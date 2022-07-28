اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب بدون تعب أو مجهود وطريقة سحرية لفهمه

يعد جدول الضرب هو الشيء الذي يسهل على الأشخاص الكثير من التعاملات المالية، ونجد أن البعض يشعر بصعوبة في حفظه إلا أننا من خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب هذه الطريقة سوف توفر لك الكثير من الوقت وذلك بدلًا من طرق الحفظ التقليدية، لذلك عليك متابعتنا لنسهل عليك الأمر.

اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب

بعض الأطفال يصعب عليهم حفظ جدول الضرب، إلا أن أسهل طريقة لحفظه تكون كالتالي:

في البداية عليك بمعرفة أن أي عدد عند ضربه في صفر فإن ناتج الضرب يكون صفر، مثال لذلك 0×6=0.

كما عليك معرفة أن أي عدد عند ضربه في واحد صحيح، فهذا معناه أن الإجابة هو نفس العدد مثال لذلك 1×9=9.

أيضًا جدول الضرب في رقم 2 معناه أنك تضاعف العدد مثال لذلك 6×2=12، وذلك لأن مضاعفة العدد 6 معناها 12.

نأتي بعد ذلك لضرب أي عدد في 3 فهذا معناه أنك تضاعف العدد ثلاثة مرات، مثال على ذلك 3×7=21، وذلك لأن ثلاثة أضعاف العدد 7 هو 21.

جدول الضرب في رقم 4 يكون بمضاعفة الرقم مرتين.

جدول الضرب في رقم 5 تكون إجابته بإضافة 5 على للرقم الذي يسبقه أي أن 5×0=0، وبعد أن نزيد 5×1=5، ثم الضرب في 2 يساوي 10 وهكذا.

إلى أن نصل إلى الأعداد الأكبر من ذلك بنفس الطرق السابقة مع مضاعفة العدد.

طرق تسهل حفظ جدول الضرب

هناك طرق بسيطة ستجعل الأطفال يحفظون جدول الضرب بكل بساطة ودون عناء، وذلك من خلال ما يلي:

عليك بالحصول على بعض الأغنيات التي يسرد بها جدول الضرب بطريقة مميزة تجعل الطفل يستمتع أثناء الحفظ ويجيده بسهولة.

يمكنك وضع لوحة كبيرة بها عشرة أعمدة ويوضع في كل عمود جدول ضرب، ويجب وضع هذه اللوحة

في مكان مرئي بصفة مستمرة ليتم حفظ جزء منه كلما مر عليه الطفل.

لابد من معرفة أن جدول الضرب تبديلي بمعنى أن 2×6=12 وهي نفس الإجابة عن 6×2=12.

في نهاية مقال اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب فقد قدمنا لكم أهم المعلومات التي ستجعلك تحفظ جدول الضرب وتتعامل به بكل سهولة، كما عرضنا لكم طرق مختلفة لتسهل لكم حفظ جدول الضرب في وقت بسيط.