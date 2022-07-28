شوف عروض نهاية الشهر الكبرى من أسواق لولو الرياض بأقل الأسعار

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سمك شعور وسط، سعر الكيلو 27.90 ريال بدلاً من 46.95 ريال وفر 19.05 ريال.

سمك بلطي وسط، سعر الكيلو 17.90 ريال بدلاً من 22.95 ريال وفر 5.05 ريال.

كتف لحم بقري باكستاني، سعر الكيلو 27.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال وفر 9.00 ريال.

لحم عجل صغير محلي بالعظم، سعر الكيلو 45.90 ريال بدلاً من 54.95 ريال وفر 9.05 ريال.

الفروج الذهبي دجاج طازج، وزن الحبة 1000 جرام، بسعر 18.50 ريال بدلاً من 19.95 ريال وفر 1.45 ريال.

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فطيرة دجاج تكا 3 قطع، بسعر 9.00 ريال بدلاً من 11.25 ريال وفر 2.25 ريال.

دجاج مشوي نكهات متنوعة، بسعر 23.90 ريال بدلاً من 26.90 ريال وفر 3.00 ريال. عمر شويل - جدة عروض نهاية الشهر الكبرى من أسواق لولو الرياض بأقل الأسعار - ثقفني

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