شوف عروض أسواق عبد الله العثيم مقاضيك الشهرية بسعر أوفر

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تحت شعار مقاضيك الشهرية بسعر أوفر انطلقت حملة عروض أسواق عبد الله العثيم الترويجية الأسبوعية، تحتوي مجلة عروض العثيم على مئات الأصناف حيث تجد تشكيلة ممتازة من المنتجات السعودية والسلع المستوردة من خارج المملكة أيضاً، من بين السلع المعروضة زيوت القلي، زيت الطعام، أنواع متعددة من الأرز البسمتي، السكر، منتجات الألبان، الفواكه والخضراوات الطازجة، المشروبات المختلفة وغير ذلك من المعروضات التي تجدها عند زيارة فروع أسواق العثيم، وتجدها في بروشور العروض. أسواق عبد الله العثيم لبنة أكلينا وزن الحبة 180 جرام بسعر 4.50 ريال للحبة.

اشتري زيتون اليسا أسود مقابل 13.95 ريال للكيلو.

جبن قريش الوادي سعر الكيلو 22.95 ريال.

لمحبي المخللات اشتري كيلو من زيتون فوود جايت أخضر يوناني مقابل 23.95 ريال. لينة بينار طازجة سعر الكيلو 21.95 ريال.

مربى مشمش شهد سعر الكيلو 16.95 ريال سعودي.

خلطة زبدة اماراتي بلوك سعر الكيلو 14.95 ريال. العثيم مول شيبس البطل كاتشب 12 × 23 جرام سعر الربطة 9.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

دوريتوس حار وحلو وزن 20 جرام سعر الربطة 9.95 ريال بدلاً من 14.75 ريال سعودي. معجون طماطم العلالي 8 × 130 جرام سعر الربطة 10.95 ريال بدلاً من 14.50 ريال.

آيس كريم باسكن روبنز بالكراميل عبوة لتر بسعر 3.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال.

خلطة الوليمة برياني معتدل 300 جرام مقابل 12.95 ريال بدلاً من 15.50 ريال للحبة. أسواق العثيم نشاء الذرة رياض فود 12 × 100 جرام، سعر الربطة 14.75 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال.

حليب فيكتو محلى 380 جرام سعر الحبة 4.95 ريال.

طحينة فيكتو سائلة 450 جرام بسعر 11.95 ريال، بدلاً من 15.95 ريال.

بطاطس تاستو شرائح وزن الكيس 2.5 كيلو، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال. حلاوة طحينية هالي سادة وزن الحبة كيلو جرام بسعر 13.5 ريال بدلاً من 24.25 ريال. عروض العثيم بيبسي علب 24 × 325 مل سعر الكرتون 53.95 ريال.

احصل على حبتان من بيبسي بلاستيك 2.20 لتر مقابل 14.50 ريال سعودي. شامبو تريسمي تغذية وتجديد عبوة 400 مل بسعر 13.95 ريال.

كريستال سيروم ضد التقصف 100 مل سعر الحبة 34.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

شوكولاتة جوديفا داكنة كاكاو 90 جرام بسعر 10.95 ريال فقط. برجر الكبير دجاج 24 قطعة سعر العبوة 25.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال سعودي.

تونة فريشكو دوار الشمس وزن الحبة 100 جرام، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 13.35 ريال للثلاث حبات. عمر شويل - جدة عروض أسواق عبد الله العثيم مقاضيك الشهرية بسعر أوفر - ثقفني

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