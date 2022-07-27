شوف عروض العثيم أحدث عروض نهاية الشهر على السلع الغذائية المهمة لا تفوتها ALOthaim

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عروض العثيم المميزة والمهمة تقدم لنا مجموعة مهمة من السلع الغذائية الهامة بتخفيضات أكثر مميزة لا تفوتها. حيث يبحث الكثير من العملاء المميزين والمهتمين بمتاجر العثيم عن أفضل الخصومات والتخفيضات المميزة على المنتج الذي يريدون شراؤه. كما ينتظرون كل أسبوع نزول مجلة العثيم مول الجديدة التي تتميز باحتوائها على الكثير من المنتجات المختلفة كالسلع الغذائية وأيضاً أفضل الأجهزة الكهربائية بأسعار مميزة لا تفوت العرض. أقوى عروض العثيم مول نهاية الشهر على السلع الغذائية المهمة متوفر مياه شرب بيرين 40*330 مل، للكرتون بسعر 14.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي، كما أنه متوفر لكل عميل 3 كرتون. احصل على خصم 19 ريال على زيت دوار الشمس، وزن 2*1.5 لتر بالإضافة إلى 500 مل، بسعر 42.95 ريال بدلاً من 61.95 ريال سعودي.

اشتري أرز أبو كاس مزة بسمتي، وزن الكيس 10 كيلو، بسعر 58.95 ريال بدلاً من 82.95 ريال سعودي.3 تخفيضات نهاية الشهر من العثيم على الخضراوات واللحوم متوفر مانجو مصري زبدية، للكيلو بسعر 7.95 ريال سعودي.

اشتري مكعبات بقري برازيلي توب سايد، للكيلو فقط بسعر 29.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من فلفل حار أخضر، بسعر 3.95 ريال سعودي. شبيهة جبن الزهار ملح خفيف، للكيلو فقط بسعر 21.95 ريال سعودي.

زيتون فوود جايت أخضر يوناني، للكيلو بسعر 23.95 ريال سعودي.

لمحبي المشمش متوفر مربى مشمش شهد، للكيلو فقط بسعر 16.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم أحدث عروض نهاية الشهر على السلع الغذائية المهمة لا تفوتها ALOthaim - ثقفني

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