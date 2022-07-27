شوف عروض بنده خصومات هائلة تصل الي 70% الي نهاية يوليو تسوق بسرعة الآن

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تستمر أسواق بنده لتجارة التجزئة بنجاح في عرض أفضل المنتجات العالمية الحديثة التي تنتجها أكبر وأشهر خطوط الإنتاج العالمية في مختلف أنواع السلع، وأسواق بنده هي أسواق سعودية وطنية وصلت إلى مستوى عالمي متميز بفضل سياستها القائمة على توفير أفضل وأجود أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية التي لا غنى عنها في كل بيت بالمملكة العربية السعودية.

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كما تنفرد أيضًا أسواق بنده السعودية لتجارة التجزئة بعرض أحدث أنواع الأجهزة الكهربائية المنزلية والهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية الحديثة، وهي منتجات لأكبر شركات متخصصة في هذا المجال في العالم، كما تنفرد أسواق بنده السعودية بتقديم أقوى العروض الممكنة على كل هذه الأنواع المتميزة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وغيرها من أحدث الأجهزة في الأسواق.

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تخفيضات مجلة بنده السعودية على عدد 3 أكياس من المكرونة من قودي حجم الكيس الواحد 250 جرام عرض مشكل بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 17.85 ريال سعودي. تخفيضات حصرية من بنده السعودية على كريمة طبخ من نوع نادك حجم 500 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي.

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