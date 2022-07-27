نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الكبرى على المكيفات وشاشات التلفزيون وأجهزة الفريزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى على المكيفات وشاشات التلفزيون وأجهزة الفريزر، تضمنت عروض اكسترا تخفيضات على المكيفات، أجهزة الفرزر، الشاشات، مكنسة كهربائية و محضرة طعام، حيث يتوفر سامسونج فريزر عمودي باب واحد 11.1 قدم انفرتر إستيل بسعر 3999 ريال بدلاً من 6599 ريال خصم 39%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 192 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.

عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات

يتوفر ضمن خصومات الصيف جنرال مكيف جداري 26400 وحدة تبريد حار بارد بسعر 6809 ريال بدلاً من 8949 ريال خصم 24%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 326 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً وعدد 3 هدايا مجانية بقيمة 548 ريال، يتوفر ويرلبول مكيف جداري بارد 22 ألف وحدة بسعر 3049 ريال بدلاً من 4049 ريال خصم 25%، ضمن عروض المكيفات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 146 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً وعدد 3 هدايا مجانية بقيمة 528 ريال.

عروض صيف 2022 اكسترا الكبرى

يتوفر فريجيدير فريزر عمودي باللون الأبيض حجم 19.3 قدم انفيرتر بسعر 5888 ريال بدلاً من 6299 ريال خصم 7%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 282 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال، يتوفر ضمن عروض صيف 2022 هاير فريزر عمودي 7.8 قدم باللون الأبيض بسعر 2399 ريال بدلاً من 3799 ريال خصم 37%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 115 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر تيفال 360 برو فلكس مكنسة لاسلكية مرنة أبيض/برتقالي بسعر 1799 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 28%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 86 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات الصيف يوفي مكنسة كهربائية لاسلكية عمودية 12 وات باللون الأسود بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 16%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 39 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى

يتوفر آريتي محضر طعام بقوة 800 وات معدن بسعر 269 ريال بدلاً من 339 ريال خصم 21%، ضمن عروض فصل الصيف 2022 مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 13 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى مولينكس كويك شيف محضر طعام بقوة 1000 وات سرعتين باللون الفضي بسعر 519 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 13%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 25 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي تلفزيون سمارت 65 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 7799 ريال بدلاً من 20999 ريال خصم 63%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 373 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر تي سي ال تلفزيون سمارت 65 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 3499 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 24%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 168 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى.