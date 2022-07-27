نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية تقدم أقوى العروض على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، والعديد من مستلزمات المنزل حيث يمكنك شراء جميع مقاضيك الشهرية من مكان واحد يوفر لك أفضل المنتجات بأوفر الأسعار، حيث تستمر هذه العروض من اليوم الموافق 27 يوليو 2022 وحتى 2 أغسطس 2022 م في جميع فروع العثيم مول المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، ولا تنسى التعرف على باقي عروض الأقسام الأخرى من عروض قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وقسم أدوات العناية الشخصية والمنزلية وغيرها العديد. أقوى عروض العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية مياه شرب بيرين بسعر 14.95 ريال سعودي للكرتونة بدلاُ من 21.95 ريال.

عرض ترويجي على ربطة زيت نور دوار الشمس بها عبوتين سعة 1.5 لتر + عبوة 500 مل هدية بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 61.95 ريال.

وأقوى العروض على سكر الأسرة ناعم وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال. علبة لبنة أكلتنا وزن 180 جرام بسعر 4.50 ريال سعودي.

زيتون اليسا أسود بسعر 13.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن قريش الوادي بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو.

وعرض خاص على شبيهة جبن الزهار ملح خفيف بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو. برحي بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو.

تفاح أصفر بسعر 5.75 ريال سعودي للكيلو.

ليمون فيتنامي بسعر 6.75 ريال سعودي للكيلو.

مانجو مصري زبدية بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو.

مكعبات لحم بقري برازيلي توب سايد بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم غنم سواكني بسعر 54.95 ريال سعودي للكيلو. عروض متنوعة أخرى صدور دجاج داري طرية وزن العبوة واحد كيلو جرام بسعر 30.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال.

عرض خضار مشكلة من داري وزن الكيس 900 جرام بسعر 10.25 ريال سعودي بدلاً من 13.75 ريال.

مونتانا لب المانجو أو لب الجوافة مجمد بسعر 10.95 ريال سعودي للعبوة وزن واحد كيلو جرام.

مونتانا خضار مشكل مجمدة وزن 400 جرام بسعر 4.25 ريال سعودي. أرز باب القصر بسمتي أبيض وزن العبوة 10 كيلو جرام بسعر 52.95 ريال سعودي بدلاً من 65.50 ريال.

صن فيلدج كالروز أرز وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 22.50 ريال سعودي بدلاً من 31.25 ريال.

ورق عنب فيكتو بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 18.25 ريال.

عرض ثلاث عبوات بازلاء خضراء هورتكس وزن العبوة 400 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 17.85 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية - ثقفني

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