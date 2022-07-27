نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية طرد البرص او الوزغ من المنزل نهائيا بدون لمس في 3 دقائق ولن يعود مجددا في المقال التالي
يعتبر البرص من اكثر الزواحف التي لديها قدره دخولها إلى المنازل كما انه يتميز بسرعه كبيره في الحركة ويعتبر البرص من أكثر الزواحف رعبا في المنازل للأطفال والكبار ولديه قدره فائقة علي التسلق الاسطح بشكل عمودي و ربما يستطيع ايضا الوقوف على السقف لمده طويله دون ان يتحرك وطرد البرص من البيت يعتبر مهم للغاية وخصوصا الاشخاص التي لديهم فوبيا من الزواحف وطرق طرد البرص مهمه كبيرة ويتميز بوزنه الخفيف والرشاقة الكبيرة ويتميز ايضا بالجلد الناعم ويمكنك طرد البرص من البيت بطرق عديده.
ما هي طرق طرد البرص
وهناك الكثير من الطرق لطرد البرص ومنها اللاصقة إنها مصيده انها تعمل على اصطياد جميع الزواحف كبيره او صغيره من ضمنهم البرص وهذه المجموعة اللاصقه تحتوي على ماده لاصقه كبيره عندما يصل اليها البرص يتم لصقه.
ومن ضمن الطرق ايضا المياه الباردة حيث يتم استخدام المياه الباردة لطرد البرص وضع زجاجة ممتلئة في الثلاجة ثم الرش بها في حاله ظهوره و سوف يعمل هذا على إخراج البرص من المنزل بكل سهولة.
وأيضا من ضمن الطرق للتخلص من البرص المبيدات الحشرية وتعتبر انها اسهل طريقه لإخراج البرص من المنزل لأنه هناك من المبيدات الحشرية المخصصة لذلك وحيث ان البرص يتغذي على الحشرات فيجب علينا التخلص من تلك الحشرات أولا عن طريق المبيدات الحشرية فإنها نشيطه على قتل الحشرات.
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