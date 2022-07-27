نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبيض كالشمعة.. خلطة جهنمية زي السحر لتنظيف التواليت والسيراميك والفواصل هتزيلي الإصفرار والجير في دقيقتين في المقال التالي
تعاني معظم السيدات وربات المنزل من تنظيف سيراميك وأرضيات التواليت والتي تتراكم بها العديد الأوساخ التي يصعب التخلص منها في كثير من الأحيان، حيث تقوم معظم السيدات ببزل الكثير من الجهد والوقت للتخلص بالأوساخ والدهون المتعلقة بسيراميك التواليت، وخاصة الفواصل التي توجد بين السيراميك، وتلجأ بعض السيدات إلى شراء منظفات بأسعار عالية ولكن لا تعطي لها النتيجة المتوقعة في التنظيف، ولذلك سوف نوضح لكي سيدتي في هذا المقال وصفة من أقوي الموصفات لتنظيف سيراميك الحمام، والفواصل بأقل المكونات والتكاليف.
مكونات وصفة تنظيف سيراميك التواليت والفواصل
تتساءل معظم السيدات عن المكونات التي تحتاج إليها للحصول على أفضل نتيجة لتنظيف سيراميك الحمام، وإزالة كافة الأوساخ المتراكمة بين فواصل السيراميك، وإليكم المكونات التي نحتاج إليها موضحة كالتالي.
- كوب إلا ربع يكون كبير من الكلور.
- نصف كوب كبير من الخل الأبيض.
- نصف كوب تكون كبيرة الحجم من الصابون السائل.
- كمية مناسبة من الماء.
- فرشة مخصصة لتنظيف السيراميك.
- وعاء مخصص للخلط يكون عميق.
طريقة تحضير وصفة تنظيف فواصل سيراميك التواليت
وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها في خلطتنا السحرية لتنظيف السيراميك والفواصل وعودته كالجديد، والتي تعتبر مكونات ذات تكاليف بسيطة إليكم طريقة تحضير الخلطة واستخدامها.
- أولا نقوم بإحضار وعاء عميق ونقوم بتسخين كمية من الماء ونضيفها بالوعاء.
- ثم نضيف بعد ذلك كوب الاربع من الخل، ونضع عليه نصف كوب الكلور المركز، ونقلبهم جيدا مع الماء الساخن.
- نقوم بإضافة الصابون السائل بالمقادر السابق ونقلبه جيدا مع الخليط السابق.
- نوزع هذا الخليط على سيراميك التواليت ونتركة على سيراميك الحمام لمدة ربع ساعه، وبعد ذلك بواسطة فرشة التنظيف نقوم بدعك السيراميك والفواصل بينها لنلاحظ التخلص من كافة الدهون.
- قومي بعد ذلك بغسل أرضية الحمام جيدا بشكل جيد لتلاحظي التخلص من كافة الدهون والأوساخ المتراكمة بالسيراميك وعودته كالجديد.
- يمكنك تجريب هذه الوصفة أيضا على سيراميك وأرضية المطبخ أيضا وسوف تخلصك من كل الدهون الذي يوجد بسيراميك المطبخ أيضا.
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