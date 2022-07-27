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عمر شويل - جدة إن السنة تنقسم لأربع فصول في المناخ وهم فصل الشتاء الصيف الربيع والخريف، وهذا التعدد بالفصول يرجع لميلان كرة الأرض خلال الدوران حول الشمس، ويعد فصل الشتاء هو الفصل الأكثر برودة من بينهم، وبالرغم من ذلك يعشقه أشخاص كثيرين ويفضلونه على بقية الفصول، ومن خلال مقالنا سنوضح كم باقي على الشتاء 2022.

كم باقي على الشتاء 2022

مع ابتداء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة فإن الكثير يشعر بالضيق والضجر بجميع الأركان، ولا سيما بالدول العربية التي درجة حرارتها تصل حتى 50 مئوية، وبالتالي فالأشخاص يكونوا متشوقين بشكل كبير لإتيان فصل الشتاء والتمتع بسقوط الأمطار والطقس المريح للأعصاب، يبدأ الشتاء عادة مع اقتراب انتهاء شهر ديسمبر في اليوم رقم 21، مدته حوالي ثلاثة أشهر والوقت المتبقي عليه من الآن هو 150 يوم.

موعد انتهاء فصل الشتاء

إن فصل الشتاء ينتهي اليوم رقم 20 من شهر مارس، حيث أنه في اليوم 21 يكون ميعاد ابتداء فصل الربيع ذلك الفصل الذي تتفتح فيه كافة الأزهار وتكون مثمرة، وترجع الأرض لطبيعتها الملونة الخضراء، الطقس في هذا الفصل يكن معتدلاً إلى حد كبير ويخفف من أي ضغوط نفسية، ويجعل الشخص يشعر بالبهجة والراحة.

فصل الشتاء بنصف الكرة

إن ابتداء فصل الشتاء يكون مختلف طبقاً للمكان والنصف المتواجد به، وإليكم ميعاد ابتداء فصل الشتاء وفقاً للمكان هو كالآتي:

النصف الشمالي للكرة الأرضية يبدأ فصل الشتاء فيه 21 من شهر ديسمبر، حيث أن محور الأرض في هذا التوقيت يكن أبعد في درجة الميلان عن الأشعة الخاصة بالشمس، وينتهي في هذا النصف فصل الشتاء 20 من شهر مارس، ويبدأ بعده فصل الربيع.

أما بالنسبة للنصف الجنوبي للكرة الأرضية فصل الشتاء لديهم يبدأ 21 من شهر يونيو، وينتهي مع 22 ديسمبر، علماً بأن ابتداء الشتاء بالنصف الجنوبي يكن ميعاد ابتداء فصل الصيف للكرة الشمالية.

كم شهر الشتاء

إن فترة الشتاء تحتوي على ثلاث شهور وهو أحد الفصول الأربعة، فالعام بأكمله 12 شهر كل فصل ثلاث شهور يبدأ مع انتهاء شهر ديسمبر، وينتهي مع أواخر مارس، أي أنه عبارة عن 90 يوم، والأشهر هم ديسمبر يناير وشهر فبراير وبدايات شهر مارس، فالجميع ينتظر هذا الفصل من الآن للتمتع بالجو الجميل المريح.